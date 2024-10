Mitsubishi Outlander se vrací do Evropy jako plug-in hybrid. Má přes 300 koní

Outlander, který je na americkém trhu už od roku 2021, se konečně dostal do Evropy - ovšem podle automobilky se zásadními úpravami po technické stránce. Nabídne prémiový audiosystém od Yamahy i čtyřkolku s jízdními režimy, které zužitkovaly zkušenosti z rallye.

Evropské aktivity značky Mitsubishi se v posledních letech soustředily na nabízení přeznačkovaných renaultů kromě doprodeje starších modelů. Outlander se ve své poslední generaci, která přišla na svět v roce 2021, v Evropě dosud neprodával. To se však nyní mění a outlander čtvrté generace přichází i k nám. V Česku a na Slovensku se má začít prodávat zkraje roku 2025.

Na co se můžeme těšit? Mitsubishi uvádí, že vůz byl vyvinutý speciálně pro evropské trhy, ovšem ve skutečnosti jde o úpravu již v USA prodávaného modelu. Evropě však odpovídá pohonné ústrojí – plug-in hybrid slibuje čistě elektrický dojezd až 86 km díky 22,7kWh lithium-iontové trakční baterii. Vůz má elektrický pohon všech kol, kdy zadní elektromotor nabízí 136 koní (100 kW) a 195 Nm; ten přední je méně výkonný se 115 koňmi (85 kW), ale 255 newtonmetry.

S ním spolupracuje spalovací čtyřválec o objemu 2.360 ccm pro celkový výkon 302 koní (225 kW), díky kterému dokáže poměrně velký vůz zrychlit na stovku za 7,9 sekundy. Kombinovaná spotřeba je dle výrobce 0,8 l/100 km, v realitě to ovšem bude záležet na tom, jak moc bude člověk nabíjet; vůz podporuje i nabíjení stejnosměrným proudem skrz konektor CHAdeMO.

Co znamená „poměrně velký vůz“? S délkou 4.719 mm, šířkou 1.862 mm, výškou 1.750 mm a rozvorem náprav 2.704 mm je jen o trochu menší – přesně o 39 mm kratší na délce a o 87 mm na rozvoru náprav – než Škoda Kodiaq. V prostornosti na zadní nápravě tak patrně vyhraje škodovka, avšak mitsubishi může zabodovat pohonem všech kol ve spojení s elektrifikovaným pohonným ústrojím.

Mitsubishi Outlander PHEV | Mitsubishi

Pohon pro všechny situace

To nabídne několik jízdních režimů: Normal pro optimální využití obou pohonů, EV pro jízdu na elektřinu, dokud stačí baterie, a to do rychlosti 130 km/h, Save pro zachování stávající úrovně nabití trakční baterie, a Charge pro dobíjení trakční baterie za jízdy. Hybridní pohon samotný funguje buď v elektrickém režimu, nebo jako sériový hybrid, kdy spalovací motor „jen“ vyrábí elektřinu pro elektromotory a ty jí pak pohání vozidlo, anebo paralelní hybrid, kdy zejména ve vyšších rychlostech spolupracují všechny motory k pohánění kol.

Čtyřkolka outlanderu s označením S-AWC (Super All Wheel Control) má sedm volitelných jízdních režimů: Normal, Eco, sportovní Power, a následně čtyři, které zužitkovaly zkušenosti značky z rallye „ve prospěch předvídatelného handlingu v souladu se záměry řidiče“, uvádí tisková zpráva. To jsou módy Tarmac (Asfalt), Gravel (Šotolina), Snow (Sníh) a Mud (Bláto). Vybírají se fyzickým ovladačem na středovém tunelu, kde také najdeme tlačítko pro aktivaci systému pro sjíždění prudkých kopců.

Automobilka uvádí, že pro evropské trhy bylo přepracováno také zavěšení kol, odpružení a systém řízení. Elektrický posilovač řízení má dvojici pastorků pro snazší ovládání volantu během parkování, resp. citlivější zpětnou vazbu za středních až vysokých rychlostí jízdy, komponenty víceprvkového zavěšení kol mají zase „lehké hliníkové prvky s vysokou tuhostí“ a speciální naladění tlumičů i pružin. Za zmínku stojí také větší brzdy oproti minulé generaci, vpředu mají kotouče průměr 350 mm, a kola mohou mít 18 nebo 20 palců průměru.

Velký displej a armáda hlídačů

Samozřejmostí dnešní doby je také centrální displej o úhlopříčce 12,3“, který spolupracuje se stejně velkým displejem v místě přístrojového štítu. Ten má být široce nastavitelný a mít skvělou čitelnost. Infotainment samozřejmě podporuje bezdrátové zrcadlení smartphonů se systémy Android i iOS, ale je tu i vestavěná navigace od firmy TomTom, připojená k internetu nejen pro data o hustotě dopravy v reálném čase.

Systém podporuje hlasové ovládání, k němuž se lze dostat vyslovením „Hello Mitsubishi“ a je skrz něj podle tiskové zprávy možné ovládat všechny funkce vozu. Do jaké míry to je pravda, zkusíme, až se v novém outlanderu prvně projedeme.

K mání je také bezdrátové nabíjení o 15 W výkonu; v množném čísle proto, že podle tiskové zprávy jich může využívat každý z členů posádky. Jestli tak mohou činit všichni najednou, je však otázkou; fotografie odhalují jen jednu vpředu na středovém tunelu.

Mezi příplatky jsou také audiosystémy značky Yamaha ve dvou úrovních – Premium a Ultimate. Liší se počtem reproduktorů – 8 a 12 – a také tím, že verze Ultimate nabídne subwoofer a zdvojený zesilovač Yamaha DSP. Tato verze zvládá dokonce sama upravovat přednes hudby podle toho, zda prší či jak je zapnutá klimatizace.

Samozřejmostí jsou také všemožné jízdní asistenty a hlídače, které jsou dnes v nových autech běžné. Součástí nabídky je např. hlídání mrtvých úhlů s asistentem pro změnu jízdního pruhu i adaptivní tempomat, ale také stabilizace přívěsu, která sleduje jeho kmitání a následně podle potřeby přibrzďuje jednotlivá kola, aby nedošlo k přílišnému rozkmitání.

Nový outlander bude mít celkovou záruku na 5 let nebo 100 tisíc km, 12 let na prorezavění karoserie či 8 let/160 tisíc km na trakční baterii hybridního systému. Jak stojí výše, začne se u nás prodávat zkraje roku 2025. Ceník se jistě dostane na svět do té doby.