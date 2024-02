Mitsubishi Pajero změní identitu. Bude se z něj konkurent land roverů

Japonská automobilka si udělala skvělé jméno plug-in hybridním modelem Outlander. Kombinovaný pohon by se mohl dostat i do nového Mitsubishi Pajero, které se zřejmě střetne s luxusnějšími land rovery.

Mitsubishi Pajero přijelo se zvýšenou karoserií v době, kdy to ještě nebylo in. Japonská legenda se představila v roce 1981 a vydržela až do roku 2021, kdy skončila čtvrtá generace. Ta se přitom ukázala již 30. září 2006 na autosalonu v Paříži, ve výrobě tudíž vydržela zhruba patnáct let.

Japonská značka nejen v Evropě aktuálně bojuje se starším portfoliem, které na našich trzích osvěžuje pouze dvojice Colt a ASX, což jsou v podstatě Renaulty Clio a Captur s třemi diamanty místo francouzského kosočtverce. Novinku by to tudíž chtělo jako sůl.

Pravda, ještě letos bychom se měli dočkat nové generace SUV Outlander, jedna vlaštovka ovšem jaro nedělá. To si ostatně uvědomují také v Mitsubishi, kde spřádají plány na oprášení názvu Pajero.

Japonci zkoumali, zda by pro stavbu off-roadu nemohli použít rámovou konstrukci pick-upu Triton, který v našich zeměpisných šířkách známe po označením L200, spíše užitková architektura ovšem nedovoluje dosáhnout požadované úrovně cestovního komfortu.

Místo toho se v Mitsubishi rozhodli, že sáhnou po nové platformě aliance, do níž patří také Renault s Nissanem. Jedná se o základ, který dovoluje větší možnosti elektrifikace pohonu, přičemž v případě Mitsubishi se s ní již počítá pro následující generaci outlanderu.

Pokud se tahle domněnka potvrdí, dostalo by Mitsubishi Pajero výhradně plug-in hybridní pohon. Ten by mohl být evolucí toho současného, který je postaven na spolupráci atmosférického čtyřválce o objemu 2,4 litru s elektromotorem a který známe ze zmíněného Outlanderu PHEV. Ten mimochodem nadále zůstává nejprodávanějším plug-inem historie.

Samozřejmostí bude pohon všech kol S-AWC, který bude v souboji s luxusnějšími land rovery nutností. Pokud se totiž Mitsubishi Pajero skutečně dočká znovuzrození, postaví se právě především proti britským vozům v čele s modelem Discovery.

To v praxi bude znamenat délku okolo pěti metrů, až sedmimístnou konfiguraci interiéru a prémiovější pojetí, vyšší výkon a slušný dojezd na elektřinu, který se u nových plug-inů podobné velikosti pohybuje nad 70 kilometry.