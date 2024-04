Ojeté Mitsubishi Outlander III: Kouzlo nenápadných věcí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Outlander III z let 2012 až 2021 vznikl ještě před začleněním značky do aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, takže po technické stránce je ještě pravým mitsubishi. Charakter tohoto SUV bude vyhovovat spíš lidem hluboce neřešícím detaily, jízdní dynamiku ani schopnosti infotainmentu, ale jde jim primárně o prostornou kabinu (u nehybridů až sedmimístnou), dobrý výhled a nekomplikované ovládání. Během úctyhodných devíti let výroby prodělal model několik modernizací, z nichž nejzásadnější se udála v polovině roku 2015 (modelový rok 2016).

Tehdy dostal ostřejší delší příď s charakteristickými chromovými „bumerangy“ v nárazníku, lépe vyztuženou a odhlučněnou karoserii, zdařileji naladěný podvozek a u lépe vybavených verzí (Intense+, Instyle, v Německu Plus a Top) pak světlomety LED namísto původních xenonů. Pokud to finance dovolí, vždy raději sáhněte po těchto mladších kusech.

Největší držák je vzácný

Spolehlivých benzinových dvoulitrů 2.0 MIVEC (110 kW) se sice prodalo dost, přesto bude problém je sehnat. Jejich majitelé nebývají zvyklí měnit auta jako ponožky a velmi si váží stroje, který funguje jen za „chleba a vodu“ – obzvlášť v lehčí, jednodušší verzi s předním pohonem a nezničitelným manuálním pětikvaltem (ta ale nebude sedmimístná). Je-li 2.0 MIVEC se čtyřkolkou 4WD, pak má vždy automat typu CVT, tedy variátor přenášející hnací moment ocelovým pásem po kuželových řemenicích.