MKR Technology bude na Rallye Dakar 2020 reprezentovat čtveřice kamionů

Mario Kress, hlavní konstruktér a autor projektu MKR Adventure specializujícího se pod křídly MKR Technology na stavbu závodních rallye kamionů, se svou společností poprvé zúčastnil Dakaru v roce 2014, kdy připravil závodní agregát pro Aleše Lopraise. O rok později už na soutěž vyslal dvojici vlastních kamionů Renault Trucks s holandským týmem Mammoet Rallysport. Po šesti letech v terénu, kam přesedlal po takřka čtvrt století z okruhového evropského šampionátu tahačů, se zrodil první hybridní kamion. Na start Rallye Dakar 2020 spolu s ním míří trojice speciálů z dílen severočeského týmu.

Mimo prověřených a zkušených pilotů do kokpitu usedne i jeden nováček. Do hybridu nesoucí označení Renault C460 Hybrid Edition usedne pilot Gert Huzink z týmu Riwald Dakar. Jeho týmový kolega Pascal de Baar pojede s trambusovým speciálem Renault K520. Stejný vůz povede při své dakarské premiéře jezdec Richard de Groot z týmu Firemen Dakar Team. A s typicky červeným kamionem s kapotou motoru a kabinou za ním, zvaným Sherpa, pojede stálice týmu Mammoet Rallysport Martin van den Brink. Holandští piloti mají výhodu nejen v technické podpoře týmu MKR Technology, ale díky čtyřem vozům je nasnadě i vzájemná spolupráce, která v předchozích letech fungovala.

„Jsme na prahu něčeho zcela nového. Pomocí týmu Riwald se nám podařilo jako prvním na světě postavit hybridní rallye kamion. Díky podepsané smlouvě jsou před námi tři roky jistoty, že můžeme na celém konceptu dále pracovat a vyvíjet ho, což nám dává určitý klid a prostor se dále zlepšovat. Cílem je dostat se do elitní pětky,“ sdělil představu a shrnul aktuální situaci Mario Kress.

Renault Trucks C460 Hybrid Edition využívá ke svému pohonu systém, který tvoří vznětový motor DXI 13 o výkonu 765 kW (1040 k) a točivé momentu 4600 N.m, spolupracující s elektromotorem o výkonu 151 kW (205 k) a točivém momentu 1600 N.m. Z celkové hmotnosti vozidla 8,5 tuny připadá na hybridní techniku zhruba 700 kg.

Závodní speciál s hybridním pohonným systém má nabízet tři jízdní režimy. V prvním případě elektromotor zajistí díky své okamžité reakci rychlejší akceleraci a teprve po něm přijde na řadu vznětový motor, zatímco podpora elektrického motoru redukuje.

Druhý přichází například v jemném písku fesh fesh, kdy má kamion vysoký odpor a dieselový agregát jede na svém limitu. Pilot tak požádá palubního technika o podporu elektromotoru.

Třetí režim využití elektromotoru spočívá v šetření komponentů, protože benefitem elektromotoru je, že buď energii dává, anebo funguje jako alternátor, který energii vyrábí. Díky systému rekuperace kinetické energie přispívá elektromotor k šetření brzd, protože v řadě situací je může zastoupit. Mario Kress k využití elektromotoru dodal, že umožňuje jet rychleji a brzdit později.

Rallye Dakar 2020 má být vozidlo s hybridním systémem zejména prvním testem. Tým MKR Technology proto vynechal i tradiční říjnovou marockou rallye, ve které slavil v předchozích letech řadu úspěchů a vítězství.

„Zaměříme se zejména spolehlivost kamionu a jednotlivých systémů, protože jedině Dakar přinese spoustu situací, které běžně nenasimulujeme. Můžeme klidně zjistit, že systém není dostatečně chlazen, možná také chlazení baterie nebude dostatečné a bude třeba ho z bezpečnostního hlediska vypnout. Každý večer budeme muset s maximální precizností analyzovat data pro další den. Po návratu budeme chytřejší a budeme vědět, co nás trápí a na co se více zaměřit. Každá nová technologie přináší velká úskalí a teď je hodně brzy říci, jak velký posun to je, ale věřím, že do dvou tří let to bude zlepšení o nějakých třicet procent. Teď musíme postupovat pomalu,“ uvedl Mario Kress.

Zdroj: MKR Technology/PatRESS.cz