Moderní Subaru Brat? Pick-up z Imprezy WRX STI má něco do sebe

Skrze aukční web Cars & Bids se nedávno prodalo zajímavé Subaru Impreza WRX STI ročníku 2006. Pro mnohé je to samo o sobě přitažlivé auto, ale tenhle konkrétní kousek je v mnohém jiný. Jak sami vidíte na fotkách, z téhle Imprezy se stal pick-up, který připomíná Subaru Brat ze 70. let. Na rozdíl od něj nemá v ložné ploše dvě plastová sedátka, ale vynahrazuje to podstatně výkonnějším motorem.

Přestavba Imprezy, která dle amerických záznamů nebyla nikdy bourána, proběhla za pomoci kitu od americké společnosti Smyth Performance, která se na proměny běžných aut v pick-upy specializuje. Kit pro přestavbu mimochodem nenabízí jen pro Imprezu, ale také pro Volkswageny New Beetle, Jetta a Golf, Dodge Charger, Jeep Cherokee nebo Audi A4 a S4.

Další úpravy exteriéru zahrnují nový splitter na přídi, lapače nečistot za všemi koly od společnosti Rally Armor, kryt nákladového prostoru z hliníku a LED třetí brzdové světlo, světlo zpátečky i osvětlení poznávací značky. Celek završují 18palcová kola Integrale od společnosti Fifteen52.

Pod kapotou zůstal přeplňovaný plochý čtyřválec o objemu 2,5 litru, který na americkém trhu ve své standardní podobě produkoval 224 kW (304 k) a 407 Nm. Prošel však úpravou, která mimo jiné zahrnula přeladění řídicí jednotky motoru a tepelnou izolaci turbodmychadla. Instalován je katalyzátor se zvýšenou průchodností a nový výfukový systém z nerezové oceli.

Zachován je šestistupňový manuál a pohon všech kol, jehož součástí jsou přední a zadní samosvorné diferenciály a prostřední Driver Controlled Center Differential (DCCD). Prodejce bohužel nemá k dispozici výsledky z měření na dynamometru a o výkonu auta po úpravách ani nespekuluje. Můžeme si však být jistí, že je vyšší než u výchozího sériového vozu. Sériová výbava auta pak zahrnuje ještě brzdovou soustavu s díly od Bremba.

Uvnitř se nachází sériová klimatizace nebo sportovní sedadla čalouněná kombinací látky a Alcantary. Mezi novinky patří čalounění stropnice mikrovláknem, dodatečné odhlučnění, dotyková obrazovka Kenwood podporující Apple CarPlay a Android Auto a reproduktory Alpine. Prodávající v inzerátu zmiňuje drobné oděrky v interiéru i na karoserii vozidla a povrchovou rez na částech podvozku.

Pick-up na základě Imprezy WRX STI se skrze Cars & Bids vydražil za 19.250 dolarů, což je v přepočtu téměř 470 tisíc korun. S vozem nový majitel dostal dvojici klíčů, návod k obsluze, dostupné servisní záznamy a drobné náhradní díly či příslušenství. Brali byste novodobé Subaru Brat za podobné peníze, nebo vám jeho cena připadá příliš vysoká?