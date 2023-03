Modernizované Porsche Cayenne ukazuje interiér. Ať žijí displeje!

Současná třetí generace úspěšného modelu Cayenne se vyrábí od roku 2017, takže má na nějaké to osvěžení nárok. Porsche se rozhodlo pro výraznou modernizaci, která se má dotknout jak vzhledu, tak techniky. Odhalování novinky začalo v únoru zveřejněním fotek a videa z testování maskovaných prototypů. Německá automobilka nyní pokračuje představením nemaskované palubní desky.

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že se toho moc neměnilo, úprav jsou rozsáhlé. Při návrhu modernizované palubní desky se prý designéři inspirovali u ostatních modelů značky, jako je například elektrický Taycan, a zpětnou vazbou zákazníků. Před řidičem se nachází nový volant a za ním 12,6palcová přístrojová deska, nyní plně digitální – zmizel tedy dosavadní analogový otáčkoměr. Displej umí údaje zobrazovat v sedmi různých stylech, mezi nimiž je i minimalistický mód pro co nejmenší rozptylování řidiče.

O to se ale postará 12,3palcový displej infotainmentu, jehož rozměr zůstal nezměněn, ale v palubní desce je umístěn o něco výše. A pokud by těch obrazovek bylo náhodou málo, na přání může být přidán 10,9palcový displej před spolujezdcem, který je zarovnán do roviny s hlavní obrazovkou infotainmentu. Spolujezdec prostřednictvím svého displeje může nejen ovládat navigaci nebo přehrávanou hudbu, ale také například sledovat internetová videa. Speciální filtr má podle Porsche zajistit, že řidič ze svého místa přehrávaný obsah nevidí.

Dalším tradičním prvkem, který z Cayenne mizí, je startování klíčem vlevo pod volantem. Startovat se stále bude vlevo, jen se k tomu bude používat obyčejné tlačítko. Vpravo pod volantem, mezi displeje přístrojové desky a infotainmentu, se nastěhoval volič převodovky. Uvolnil tak místo na středovém tunelu, který nyní nabízí o něco větší odkládací prostory a přepracované ovládání ventilace. Přestože přijalo skleněný vzhled, stále je tvořeno fyzickými tlačítky.

Do nové standardní výbavy mají patřit porty USB-C vepředu i vzadu nebo chlazená schránka pro odložení telefonu, která zároveň plní funkci bezdrátové nabíječky. Nové jsou například také dekory palubní desky. Plné odhalení modernizovaného Porsche Cayenne je naplánováno na 18. dubna, kdy se objeví na šanghajském autosalonu.