Modernizovaný Chevrolet Trailblazer má přimhouřený výraz a lepší výbavu

Letošní ročník Chicago Auto Show zatím nepřináší mnoho novinek, ale nějaké by se přeci jen našly. Například automobilka Chevrolet bez velké pompy prezentovala modernizovaný model Trailblazer. Změny pro modelový rok 2024 se promítly jak do vzhledu vozu, tak do jeho výbavy.

Přední část Chevroletu Trailblazer dostala přepracovanou čelní masku, zatímco horní část dvojdílných světlometů je užší a jejich spodní část se zmenšila. Nové jsou rovněž oba nárazníky a přepracován byl design všech dostupných disků kol. Pro verzi RS navíc přibyla větší 19palcová kola. Dále byla rozšířena nabídka laků karoserie, a to o odstíny Cacti Green a Copper Harbor Metallic.

Uvnitř byl dosud malý Chevy vybaven 7palcovou obrazovkou infotainmentu s možností příplatku za větší 8palcovou, přičemž obě nyní nahrazuje standardně dodávaný 11palcový displej. Před řidičem je přístrojová deska s 4,2palcovým displejem palubního počítače, ovšem nově může být na přání vyměněna za digitální přístrojovku tvořenou 8palcovým displejem.

Po stránce motorizací se dle všeho nic nemění, neboť pod kapotou zůstává 1,2litrový přeplňovaný tříválec o výkonu 102 kW spolupracující s variátorovou převodovkou CVT. Alternativou je 1,3litrový přeplňovaný tříválec poskytující mírně vyšších 115 kW. Větší jednotka může být kombinována jak s CVT (pohon předních kol), tak s devítistupňovým automatem (pohon všech čtyř kol).

Novinka už se objevila také na webových stránkách Chevroletu, kde je přislíbena její dostupnost od listopadu letošního roku. Doporučené prodejní ceny začínají na částce 23.100 dolarů, což je v přepočtu zhruba 513 tisíc korun. Připomínáme však, že do této částky není zahrnuta daň, doprava vozu, ani žádné další poplatky.