Nový Chevrolet Trax: Druhá generace už není dvojče Opelu Mokka

Model Trax americké automobilky Chevrolet se poprvé objevil v roce 2013, tedy v době, kdy do koncernu General Motors ještě spadal Opel. Šlo tehdy o americkou verzi evropského Opelu Mokka, jehož první generace se začala prodávat koncem roku 2012. A protože se Chevrolet jeden čas pokoušel prorazit i u nás, několik let se zde prodávaly modely Mokka i Trax současně. Trax později z českého trhu zmizel, ovšem v Americe se udržel až do letošního roku, kdy jeho produkce skončila. Nyní Chevrolet odhalil druhou generaci modelu.

Pokud jste už stihli proklikat galerii, možná vám druhá generace Chevroletu Trax přijde povědomá, přestože s Mokkou už nemá nic společného. Nejste na omylu, Trax sice není dvojčetem evropského vozu, ale je americkou verzí čínské novinky Seeker, kterou tamní odnož automobilky představila začátkem srpna letošního roku. Hlavní tvary i interiéry obou vozů jsou totožné, odlišnosti hledejme především v detailech, výbavě a motorizaci.

Ve srovnání s první generací nový Trax značně narostl. Na délku měří 4.537 milimetrů (+ 257 mm), na šířku 1.823 mm (+ 48 mm, bez zrcátek) a rozvor se natáhnul o 145 mm na výsledných 2.700 mm. Jedině výška auta byla redukována, a to rovnou o 114 mm na současných 1.560 mm. Světlá výška novinky je 186 mm. Díky větším vnějším rozměrům Chevrolet slibuje prostornější interiér i zavazadlový prostor.

Zatímco čínský Seeker pohání zážehový 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec Ecotec o výkonu 135 kW (184 k), Američané si budou muset vystačit se zážehovým 1,2litrovým přeplňovaným tříválcem Ecotec o výkonu 102 kW (138 k) – jiná motorizace k dispozici nebude. Výkonového maxima jednotka dosahuje při 5.000 ot/min a zároveň poskytuje 219 Nm od 2.500 ot/min. Tříválec pohání výhradně kola přední nápravy, a to skrze šestistupňovou automatickou převodovku Hydra-Matic.

Disky kol budou v závislosti na výbavovém stupni dodávány o rozměru 17, 18 nebo 19 palců. Výbav přitom bude dostupných pět, a to LS, LT, 1RS, 2RS a Activ. Od sebe se budou lišit i pojetím detailů exteriéru a interiéru, kdy LS a LT budou představovat základní provedení, 1RS a 2RS se sportovním nádechem podpořeným většími koly a červenými detaily, zatímco Activ má být drsnější a doplněný žlutými detaily.

Už od základní výbavy LS je Trax vybaven LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, 8palcovou dotykovou obrazovku infotainmentu (vyšší výbavy mají 11palcovou), systémem aktivního potlačení hluku v interiéru, podporou bezdrátového připojení Apple CarPlay a Android Auto, tempomatem nebo balíčkem bezpečnostních a asistenčních systémů Chevy Safety Assist.

Ceny novinky začínají na částce 21.495 dolarů za výbavu LS, což je dle aktuálního kurzu zhruba 525 tisíc korun. V základu nejdražším provedením je Trax Activ, který přijde na 24.995 dolarů, tedy přibližně 610 tisíc dolarů. Ceny zahrnují doručení vozu k dealerovi, ale už neobsahují daň a případné další poplatky. Prodej odstartuje na jaře 2023.