Motocyklová VC Amerik 2021: Marc Márquez ujel úplně všem

Patnáctým závodem letošního mistrovství světa silničních motorek byla zámořská Velká cena Amerik v texaském Austinu. Nad dalším setrváním Circuit of the Americas (COTA) v kalendáři nejvyšší ligy motocyklových závodů visí otazník kvůli katastrofálnímu stavu trati. USA představují obří trh, ale okruh nechce investovat do nutných úprav, takže je možné, že se tu jelo naposledy.

MotoGP

Neděle nezačala dobře pro Jacka Millera. Zahřívací trénink okořenil Australan pádem. Exceloval naopak Takaaki Nakagami (2:04,0 min). MotoGP představovaly nedělní finále, jak tomu obvykle bývá, jen časový posun znamená, že vyrážely až v devět večer.

Marc Márquez se ujal vedení hned po startu, což bylo poněkud překvapivé. Spadl Nakagami, do závodu se vrátil. Bohužel poslední. K zemi šel i Johann Zarco, to bylo v 5. kole. Jorge Martín bojoval o druhé místo s Fabiem Quartararem. Márquez tím získal a ujížděl. Po trochu neslaném nemastném úvodu, kdy se potkal s Joanem Mirem, se chytil i Jack Miller a jezdil čtvrtý.

Aleix Espargaró v polovině závodu havaroval. Spadl už popáté během víkendu. Předtím za celou sezónu jen čtyřikrát... Na Millera se nalepil Bagnaia. Australan se ohlédl a pustil svého týmového kolegu před sebe. Pak měl co dělat s Álexem Rinsem a přibližoval se k nim Joan Mir. V 17. kole udělal chybu Martín, ujela mu zadní guma a řízl si zatáčku. „Pecco“ si na něj brousil zuby. Předjel ho, takže to neměl úplně bez práce, Jorge Martín ale vyfasoval dlouhé kolo. Splnil si ho v závěru, čtvrté místo neudržel, propadl až za Rinse.

O vítězi nebylo pochyb, Marc Márquez nedal dnes nikomu šanci. Druhý Quartararo navýšil náskok v celkovém pořadí před třetím Bagnaiou. Ten sice nevyhrál, ale stíhačka mu vyšla dokonale. Mir ještě ve finále ťukl do Millera, ale nic se nestalo. Chtěl mu oplatit úvod závodu? Jack obhájci titulu zahrozil prstem a zaklepal na helmu...

Bronzový Bagnaia: „Zkusil jsem všechno. Bylo tu vedro jak v Malajsii, jsem úplně mrtvý. Dal jsem si pozor na zadní gumu, hodně to klouzalo, ale pak jsem začal tlačit na pilu.“ Quartararo: „Chutná to lépe než vítězství, Pecco skončil až za mnou, což je dobře. Jsem rád, že přišlo tolik fanoušků.“ A Marc Márquez: „Plán se vydařil. Přesně takhle jsem to chtěl. Předpokládal jsem, že Fabio zpomalí a pojede na jistotu. A tak se i stalo. Vyhráli jsme všichni tři!“

VC Amerik MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 41:41,435 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +4,679 s 3. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +8,547 s 4. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +11,098 s 5. Jorge Martín Ducati Pramac Racing +11,752 s 6. Enea Bastianini Ducati Avintia Esponsorama +13,269 s 7. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +13,406 s 8. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +14,722 s 9. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +15,832 s 10. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team +20,265 s

Pořadí MS jezdců po patnácti závodech: 1. Fabio Quartararo 254, 2. Francesco Bagnaia 202, 3. Joan Mir 175, 4. Jack Miller 149, 5. Johann Zarco 141...

Moto2

Ve warm upu dominovali muži Akiho Aja. Nakonec byl tím úspěšnějším Raúl Fernández (2:09,5 min). Závod byl vypsán na 19 kol. Startovalo se v 19:30, kvůli divokým Moto3 o deset minut později oproti původnímu plánu.

Cameron Beaubier se chtěl doma ukázat, v první zatáčce byl na čele, ale pak už vedli R. Fernández a Gardner. Američan se však držel, bojoval jako lev, vedoucí jezdec průběžné klasifikace naopak lehce chyboval a ztratil. Soubojů čtveřice Beaubier – Gardner – di Giannantonio – Bezzecchi využil Španěl v čele, ten se mohl vzdálit. Spadl Tom Lüthi. „Diggia“ chyboval, Marcos Ramírez také, ten propadl až na rozhraní první a druhé desítky.

V 6, kole upadl Gardner na předek, najel na prasklinu v asfaltu a boj o titul je i nadále otevřený. Beaubier si musel poradit s Tonym Arbolinem. Z trati vyjel Héctor Garzó, ale z kačírku se vrátil. Těsně po polovině závodu přestala jet motorka Lowesovi a zmizel v boxech. „Nefungovala od prvního kola,“ bylo slyšet. Probudil se Augusto Fernández, bojoval urputně s Beaubierem, zatímco Arbolino tempo ztratil. Garzó své snažení vzdal, havaroval Albert Arenas, ten se držel za klíční kost. V boxech bylo živo, zastavil tam Marcel Schrötter a už nepokračoval. Nedokončil ani Celestino Vietti, ten spadl.

Za třicetistupňového vedra si jel Raúl Fernández pro sedmý triumf v sezóně a také jej získal před di Giannantoniem a Bezzecchim. Vyhrál také potřetí za sebou. Beaubier získal životní výsledek: páté místo, druhého z Fernándezů, Augusta nedohnal. A na stroji v amerických barvách zdravil fanoušky... Rozdíl mezi prvními dvěma jezdci v celkovém pořadí se ztenčil na devět bodů.

Marco Bezzecchi Simonu Crafarovi řekl: „Tahle trať je fyzicky hodně těžká, vedro, ty hrby... Chtěl jsem šetřit pneumatiky, prvních dvou jsem se neudržel.“ Di Giannantonio: „Včera jsme se vrátili ke starému nastavení. Od té doby bylo všechno super!“ A nejlepší letošní nováček a kandidát na titul? „Skvělý pocit, ale těžký konec závodu, hlavně kvůli teplotě. Tohle vítězství je pro Deana Bertu Viñalese...“

VC Amerik Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 39:10,521 min 2. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +1,734 s 3. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +3,100 s 4. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +4,061 s 5. Cameron Beaubier Kalex American Racing +5,381 s 6. Tony Arbolino Kalex Liqui Moly Intact GP +7,577 s 7. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +11,087 s 8. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +14,949 s 9. Marcos Ramírez Kalex American Racing +16,051 s 10. Jake Dixon Kalex Petronas Sprinta Racing +18,278 s

Pořadí MS jezdců po patnácti závodech: 1. Remy Gardner 271, 2. Raúl Fernández 262, 3. Marco Bezzecchi 206, 4. Sam Lowes 140, 5. Augusto Fernández 141...

Moto3

Zahřívací tréninky začaly v 15.40 našeho času. Jaume Masiá si se svou KTM doslova zatančil, pravda, trochu neplánovaně. Zadní kolo dělalo neplechu i Pedru Acostovi. Ve warm upu nejslabší kubatury dal o sobě vědět John McPhee (2:17,0 min). Salačovi se nalepila smůla na paty, bouchl mu motor...

Pedro Acosta se musel v závodě probíjet z 15. místa na roštu. Začátek byl divoký, Artigas chyboval a několik jezdců vyjelo ven. Xavi byl ale hladový po triumfu... A pak přišla rána: dvojité dlouhé kolo. Jezdec Leopardu totiž ulil start. První čtveřice, tedy vlastně jen trojice, protože Artigas si odbyt první penalizaci, si získala hned zpočátku mírný náskok. Byli v ní Izan Guevara, Jaume Masiá a Jeremy Alcoba. Dotahoval se vlčák Dennis Foggia, v tuto chvíli největší soupeř Pedra Acosty v boji o titul.

Long lap dostal i Adrián Fernández, mladší bratr Raúla z Moto2. Foggia s sebou dopředu přivezl další jezdce, ale Guevara se v čele trochu odpoutal. Artigas propadl těsně za body, ale pak se prokousával dopředu a jezdil nejrychleji ze všech. V sedmém ze 17 kol upadl Filip Salač, kterého Španěl už pokořil, závod byl zastaven červenou vlajkou. Ještě stihl havarovat Antonelli. Filip se lehce potkal s motorkou a dokonce mu spadla rukavice. Přišla ke slovu nosítka, zůstal ale při vědomí... Později ho vrtulník převezl do nemocnice.

V 18.40 se startovalo znovu na pouhých pět kol. Yuki Kunii měl technický problém a jeho motorka byla odtažena z roštu. Artigas si vyjel a ztratil, jel až na hranici první desítky. Guevara vedení udržel, ale zastavila ho porucha... Sťukli se Adrián Fernández a Max Kofler, pro oba závod skončil. Otěže převzal tým Petronas s McPheem a Darrynem Binderem. Jenže pak došlo k dalšímu incidentu. Jeremy Alcoba si brnknul o Öncüa a letěl, Andrea Migno zavadil o jeho motorku, Pedro Acosta dokonce narazil do hrazení. Všichni se ovšem zvedli a naštěstí odešli po svých. Opět však zavlála rudá vlajka.

Izan Guevara dal v boxech průchod své frustraci a negativním emocím, rozkopl židličku. Jenže nakonec to byl on, kdo slavil ze všech nejvíc. Platily výsledky prvního závodu před úvodní rudou vlajkou. Na stupních vítězů tedy Španěla doplnili Dennis Foggia a John McPhee.

Před pul desátou večer se objevila příznivá zpráva: Salač si naštěstí ze svého pádu odnesl jen odřeniny.

VC Amerik Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 15:57,747 min 2. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +0,385 s 3. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +0,499 s 4. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +0,706 s 5. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +1,266 s 6. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +1,271 s 7. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +1,391 s 8. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo +1,543 s 9. Tatsuki Suzuki Honda Sic58 Squadra Corse +1,820 s 10. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +2,480 s DNF Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP pád

Pořadí MS jezdců po patnácti závodech: 1. Pedro Acosta 218, 2. Dennis Foggia 188. 3. Sergio García 168, 4. Romano Fenati 138, 5. Jaume Masiá 135... 17. Filip Salač 46...

Zdroje: MotoGP Twitter, Nova Sport, MotoGP.com

Foto:Václav Duška jr.