Test Suzuki GSX-S1000: Stormtrooper! Znáte Hvězdné války?

Suzuki poprvé obnažilo svůj legendární supersport GSX-R1000 pro sezonu 2015. Pohledný litrový naháč GSX-S1000 vyrostl kolem charismatického řadového čtyřválce K5 s přistřiženými křídly a uhlazenější charakteristikou.

Když teď bylo potřeba na motor sáhnout kvůli emisní normě Euro5, vzali to inženýři v Hamamacu z gruntu a předělali celou motorku tak, že modelový rok 2022 můžeme směle prohlásit za druhou generaci, byť třeba na šasi se nic nezměnilo.

Japonští designéři se poslední dobou utrhli ze řetězu, ty od Suzuki nevyjímaje. Litrový naháč dostal o hodně ostřejší a agresivnější rysy, což k této kategorii bezesporu patří. Přední maska s kaskádovitým LED světlometem zašla ale možná až příliš daleko. Necháme na každém, jestli se mu líbí, nebo ne. Každopádně i v reálu je to slušný úlet a z mašiny dělá ryzího válečníka.

Nová řídítka zajišťují o 23 mm širší úchop, jsou teď také o 20 mm blíž jezdci. Stupačky jsou o dost níž než u supersportu a sedlo v komfortní výšce 810 mm. Posaz je velmi přirozený a pohodlný ve městě i na delší cesty, samozřejmě dravci v serpentinách dlouhé hlásiče stupaček okamžitě obrousí.

Mamutí síla

S přechodem na emisní normu Euro5 prošel litrový řadový čtyřválec kompletní revizí, dostal dva bonusové kilowatty a přišel o stejný počet newtonmetrů. Maximum 112 kW je teď dostupných o tisíc otáček výš v 11.000 min-1, plných 106 Nm krouťáku dostanete v 9250 min-1. Podstatnější je ale vyhlazení průběhu obou veličin, suzuki teď má mnohem výživnější střední pásmo a po přidání plynu táhne naprosto lineárně jak lokomotiva, škarohlíd by řekl, že snad až nudně. Ani nemusíte řadit, při předjíždění stačí jen otočit heftem a jste tam. Citelné splašení můžeme pozorovat nad sedmi tisíci, kdy se vám súza snaží vyrvat vnitřnosti z těla za doprovodu podmanivého chrčení a vy se tomu radostně smějete jak malé děcko.

Svět motorů 39/2021

Nastav si mě

Elektronický plyn si sám přidává otáčky při rozjezdu, takže potupné zhasnutí na semaforech nehrozí, a nabízí tři palivové mapy, přičemž všechny nabízejí maximum výkonu. Režim C určený do deště jej servíruje otupěle, zatímco A je zběsilý a raketově startuje na sebemenší povel. Do města nebo technických pasáží je naprosto ideální vyvážený mód B.

Kontrola trakce má teď pět úrovní zásahu místo původních tří a můžete ji vypnout i během jízdy.

Zásadní novinkou je obousměrné rychlořazení, takže kvalty sázíte bez spojky nahoru i dolů. Funguje skvěle v širokém spektru rychlostí a je akorátně citlivé, takže do řadicí páky nemusíte zhurta kopat, jak tomu někdy bývá. Kdo nemá quickshifter rád, ten jej může trvale vypnout a hrát si s novou spojkou SCAS. Jde sympaticky zlehka a její speciální konstrukce činí podřazování z vyšších rychlostí bezpečnější.

Prostě parádní

V úvodu jsme zmínili, že na podvozek Suzuki nesahalo. Ani nebyl důvod. Je fantasticky vyvážený, hravý a absolutně stabilní. Když do zatáčky skládáte 214 kg, ani o nich nevíte. Odpružení je tuhé adekvátně síle motoru. Výmolům je tedy lepší se vyhnout, stejně tak hodně rozbitým cestám. Ale ani tam není suzuki prkenné, tlumiče makají vážně dobře, jen to zkrátka není taková lábuž jako na hladkém povrchu, kde si na GSX-S1000 vážně pochutnáte. A užívat si můžete dlouho bez zastávky – nádrž se zvětšila ze 17 na 19 litrů a po dotankování hlásí palubní počítač luxusní dojezd přes 268 km. Tedy pokud to číslo na špatně čitelném displeji při sluníčku přečtete…

Pecka na závěr

Japonská novinka na nás udělala dojem. A stvrdila ho ještě parádní cenovkou 304.900 Kč, která ze suzuki dělá nejdostupnější nahý litr, aniž by se tento fakt jakkoli promítl do požitku ze svezení nebo výbavy. Věříte nám, že bychom si nakonec rádi zvykli i na ten nepřátelský výraz.

Plusy

Motor táhne jak lokomotiva

Velká nádrž/dojezd

Jemně dávkovatelné brzdy

Výborný podvozek

Poměr cena/výkon/zábava

Minusy

Na světle špatně čitelný displej

Kontroverzní design přídě

Suzuki GSX-S1000 Motor čtyřdobý řadový čtyřválec DOHC Chlazení kapalinou Zdvihový objem (cm3) 999 Výkon (kW/min-1) 112/11 000 Točivý moment (Nm/min-1) 106/9250 Převodovka, sek. převod 6°, řetěz Startování elektrické Brzdy P/Z (mm) kotoučové s ABS 2 x 310/250 Pneumatiky P a Z 120/70 ZR17 a 190/50 ZR17 Rozvor (mm) 1460 Výška sedla (mm) 810 Pohotovostní hmotnost (kg) 214 Objem nádrže (l) 19,0 Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 5,1 Základní cena (Kč) 304 900

Jde to ještě levněji

Nezaujal vás futuristický výraz novinky? Nepotřebujete nutně nejmodernější techniku? Hledíte na finance, ale plnotučný čtyřválcový naháč vás prostě láká? Pak by vás mohlo zajímat, že Suzuki má na skladě ještě minulou generaci GSX-S1000 s konzervativnějším designem, za kterou žádá skvělých 269.900 Kč. Jak na nás coby tehdejší novinka zapůsobila, jsme psali v SM 41/2015.