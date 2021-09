Motocyklová VC San Marina 2021: Na Bagnaiu v MotoGP nikdo neměl, ani Quartararo

Čtrnáctým podnikem letošního mistrovství světa silničních motorek byla Velká cena San Marina. Okruh v Misanu leží na italském území nedaleko města Rimini, odkud to do minirepubliky na Monte Titano není daleko. Jezdci zatáčejí šestkrát doleva a desetkrát vpravo. Na závod mohlo přijít 25 tisíc diváků.

MotoGP

Marc Márquez trénoval při ranní „rozcvičce“ přechod z jedné motorky na druhou. Předpověď pro závod MotoGP nevyloučila déšť. Nejrychlejší ze všech byl Álex Rins (Suzuki) s časem 1:32,5 min.

Závod byl vypsán na 27 kol. Francesco Bagnaia vystřelil po zhasnutí červených světel jako raketa a ujal se vedení. Za ním jel jeho kolega od Ducati Jack Miller. Fabio Quartararo podlehl v boji o třetí místo Jorgemu Martínovi, ale Francouz si to nenechal líbit. Agresivní Španělova jízda navíc skončila už ve třetím kole pádem. Čtvrtý Aleix Espargaró se srdnatě bránil Marcu Márquezovi. Jenže pak chytly saze v Eneovi Bastianinim a oba závodníky pokořil.

V desátém kole si Jack Miller trochu vyjel, ale o druhé pořadí nepřišel. Luca Marini dostal dlouhé kolo... Už si ho odbyl Martín, který po havárii pokračoval dál, ale poslední. Výjezdy do zelených zón se zkrátka trestají. Nakonec zajel do boxů. Stejnou penalizaci dostal „Dovi“. Ve 14, okruhu se Quartararo přehnal přes Millera. Marc Márquez se naopak propadl na šesté místo za Rinse, Álex stínoval výborného Bastianiniho, jenže jeho stíhačka záhy skončila. Spadl také Iker Lecuona.

Senzační Enea (domácí závodník, je z Rimini) překonával jeden rekord okruhu za druhým a začal se lepit na Jacka Millera. Australan opět drobně chyboval a tak neměl Ital problém... Byl třetí! Rozdíl mezi Bagnaiou a Quartararem se také začal povážlivě zkracovat. Fabio ale už ani nezaútočil a projel cílem těsně za „Peccem“. „Bedna“ je pro Bastianiniho obrovským úspěchem. Na konci se prali o čtvrté místo Marc Márquez, Jack Miller a Joan Mir a v tomto pořadí také dorazili pod šachovnici.

Enea Bastianini zářil: „Nevím, jestli bych mohl vyhrát. Chtělo to hodně bojovat, ale když jsem předjel Jacka, už bylo vidět v dálce Quartarara s Peccem. Nemohl jsem je ale dojet ani náhodou. I tak je nádherné, že se mi tohle povedlo zrovna v Misanu.“ Quartararo: „Závod byl těžký, zpočátku jsem ztrácel bojem s ostatními. Hodně mi motorka klouzala na předek. Pecco byl nepřekonatelný, nechápu, jak zvládl konec s jetou gumou...“ A vítěz? „Tušil jsem, že měkká zadní pneumatika bude problém. Ke konci odcházela, Fabio mě dojížděl, měl medium a jelo se mu lépe. Ale dvě vítězství za sebou, to je super!“

Moto2

Marcos Ramírez podepsal na příští rok s týmem Forward Racing, pojede tedy zatím nepříliš povedenou MV Agustu. S Lorenzem Baldassarrim se nepočítá.

Nejrychlejší čas v dopoledním zahřívacím tréninku zajel Augusto Fernández (1:36,8 min). Jeho jmenovec a kandidát na titul Raúl se sklouzl, což u něj často nevidíme. Motorka Marcela Schröttera se po pádu jezdce párkrát převrátila. Tým Sky Racing VR46 startuje ve výrazném růžovém, respektive fialovém zbarvení. Celestino Vietti na svém stroji zůstal i vleže, než mu fyzikální zákony umožnily jej opustit.

Grand Prix byla vypsána na 25 okruhů. Nejlépe vystřelili Raúl Fernández se Samem Lowesem, několikrát si vyměnili pořadí, vedená převzal Brit. Třetí jezdil Canet, na čtyřku se vyšplhal Xavi Vierge, Marco Bezzecchi bojoval za ním s Remym Gardnerem. Velezkušený Simone Corsi spadl a držel se za ruku. Ve čtvrtém kole si Arón vyšlápl na druhého Raúla a pokořil ho.

Jorge Navarro obdržel dlouhé kolo a vytratil se z bodovaných pozic. Corsi totiž neskončil na zemi vlastní vinou, Španěl ho vytlačil z trati. Lowes čelo neudržel, postupně se přes něj přehnali Canet i R. Fernández. Vedoucí jezdec seriálu Gardner se vyhoupl za Brita. Ve 13. kole havaroval Yari Montella, vzápětí pole opustil i Barry Baltus. Hezky spolu bojovali Ai Ogura a Augusto Fernández, byť šlo jen o sedmé místo. Raúl se vzápětí vyhoupl do čela, ale jeho pronásledovatel mu nenechal nic zadarmo. Sam ztratil průběžné pódium ve prospěch Gardnera a nedržel se ho...

Ve 20. okruhu havaroval Lorenzo dalla Porta a držel si ruku. Chvíli to vypadalo na boj tří jezdců o triumf, ale nakonec k němu nedošlo. Remy se dostal na průběžné stříbro. Spadl Somkiat Chantra, ale to už se závod chýlil ke svému konci. Australan se ještě pokusil dohnat španělského týmového parťáka, ale podklouzlo mi zadní kolo. Nakonec se postavil na druhý stupeň vítězů vedle něj, třetí Canet už ho nedokázal ohrozit.

Další dvojitý triumf pro Akiho Aja a šesté vítězství v sezóně pro Raúla Fernándeze! Pořád je nováčkem třídy a má operovanou ruku! Sam Lowes si určitě spočítal, že 13 bodů je lepších než nula, ale mistrem světa už být nemůže ani teoreticky. Marco Bezzecchi

Arón v cíli Simonu Crafarovi řekl: „Víkend byl obtížný. V pátek jsme nejeli vůbec na suchu, v sobotu už to šlo a měl jsem dobré tempo. Dnešek je pozitivní, ale ještě se mám hodně co učit...“ Gardner: „Měl jsem srdce až v puse, musel jsem se zpočátku hodně snažit. Poslední tři kola jsem jel jako blázen, ale pak mě málem potkal highsider.“ Raúl: „Bylo to těžké, na dnešek jsem nespal. Neměl jsem v závodě vůbec grip, s rukou to bylo hodně obtížné, ani nevím, jak jsem vlastně brzdil...“

VC San Marina Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 40:40,563 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo +0,402 s 3. Arón Canet Boscoscuro Inde Aspar Team +0,569 s 4. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team +1,578 s 5. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +4,920 s 6. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +5,361 s 7. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +6,236 s 8. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +7,468 s 9. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +7,562 s 10. Celestino Vietti Kalex Sky Racing Team VR46 +13,230 s

Moto3

Yuki Kunii dostal tvrdý, ale spravedlivý trest. Byl diskvalifikován z nedělního závodu. Není pochyb, že sobotní pád Alberta Surry byla pouze jeho vina. Ital jej ale přestál bez úhony a v neděli ráno po kontrole u lékařů nastoupil. Deniz Öncü rovněž. Svítilo slunce, v zahřívacím tréninku exceloval Romano Fenati (1:41,9 min).

Závod byl vypsán na 23 kol (97 km). Andrea Migno odjel od startu po zadním kole. Nejlépe vyrazil Fenati a snažil se ostatním ujet. Ve druhém kole spadl Elia Bartolini a bylo štěstí, že se s nikým nepotkal. Škoda, kvalifikaci zvládl výborně... Pokračoval dál jako poslední, ale nevydržel dlouho. Filip Salač se rychle z konce pole dotáhl na kraj bodované patnáctky. Druhý Niccolò Antonelli se od ostatních také odtrhl, ale udržel se na něm jen několik kol, pak ho pole pohltilo.

Xavi Artigas dostal dlouhé kolo, což znamenalo problém, protože jezdil osmý a propadl se až za body. Trest byl spravedlivý, dvakrát si zkrátil trať. Nakonec odstoupil. V 15. kole se suverénně vedoucí Fenati dopustil chyby, upadl a najednou bylo všechno jinak. Do té doby jel profesorsky a v klidu... V čele se tedy ocitla skupina šesti jezdců, kterou vedli Dennis Foggia a Andrea Migno. Nechyběl v ní ani Sergio García.

Filip Salač vzdal kvůli technickému problému čtyři kola před finišem. Deniz Öncü také musel na dlouhé kolo. Foggia dělal všechno proto, aby vyhrál. Šestý Darryn Binder naopak tempu nestačil. Drama se tentokrát odehrálo jen mezi Sergiem Garcíou a Jaumem Masiou v závěru, dokonce se sťukli, ale nakonec obsadili čtvrté a páté místo. Stupně vítězů byly kompletně italské: Foggia – Antonelli – Migno. „Neviditelný“ Pedro Acosta dorazil sedmý, motorka nefungovala optimálně, byla neklidná.

Domácí Andrea Migno (bydlí v Cattolice, což je od Misana coby pístem dohodil) v cíli řekl: „Tohle byl super víkend. Celý. Byl jsem pořád rychlý. Vítězství by bylo lepší, ale i tak jsem šťastný. Dal jsem do toho všechno!“ Antonelli (pochází také ze stejného města): „Na začátku jsem udělal chybu na brzdách, ale pak jsem ji napravil. Bez ní bych možná vyhrál, ale i druhé místo je fajn.“ Foggia: „Druhé vítězství za sebou? To je super! Čtyři pódia! Tým mi dal super motorku. Je super vyhrát dvakrát doma, v Mugellu a tady. Poslední dvě kola byla fantastická, viděl jsem na přístrojovce náskok před ostatními...“

VC San Marina Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 39:17,002 min 2. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 +0,565 s 3. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +0,817 s 4. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +2,140 s 5. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +3,098 s 6. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +7,633 s 7. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo +9,991 s 8. Carlos Tatay KTM Avintia Esponsorama VR46 +10,184 s 9. Stefano Nepa KTM Boé Owlride +10,341 s 10. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +10,344 s DNF Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP technika

