Motocyklová VC Aragonie 2020: Quartararo zajel v MotoGP i přes bolesti pole position

Jedenáctou zastávkou 72. ročníku světového šampionátu silničních motorek je MotorLand Aragón (nebo chcete-li španělsky Ciudad del Motor de Aragón), který se nachází 11 km severozápadně od města Alcañiz. Velká cena Aragonie je součástí mistrovství světa teprve od roku 2010, kdy nahradila plánovaný závod v Maďarsku. Okruh Balatonring se však nikdy nepodařilo dokončit... Jeden z mnoha „Tilkeringů“ se jezdí výjimečně proti směru hodinových ručiček a je velmi populární. Diváci o tomto víkendy na okruhu chybějí, pohled na prázdné tribuny je smutný...

MotoGP

Valentino Rossi měl pozitivní test na covid a Grand Prix se nezúčastní. Údajně se nakazil na oslavě narozenin své přítelkyně. V Aragonii startuje jediná tovární yamaha, jeho box zůstal prázdný, příští týden by ale mělo být vše jinak. VC Teruelu se koná na stejné trati. „Vale“ ještě nebude moci jet, takže jej pravděpodobně vystřídá... jistě, testovací jezdec Jorge Lorenzo! Jde sice o spekulaci, ale kdo jiný by to měl být? Danila Petrucciho ve středu bodl při běhu do čela sršeň...

V prvním pátečním a poměrně chladném, byť slunečném tréninku se padalo. Na zemi se octli Johann Zarco, Álex Márquez, který dokonce posbíral několik kousků svého stroje, Iker Lecuona, Franco Morbidelli i Fabio Quartararo. Ten se držel za levý bok a kulhal, nakonec ale traťovým komisařům pomohl zvednout motorku z kačírku. Už před tréninkem málem upadl na chodech. Nejrychlejší čas zaznamenal Maverick Viñales a první pozici udržel i odpoledne. Tentokrát si ustlali Brad Binder a Stefan Bradl.

Třetí trénink patřil Morbidellimu. Andrea Dovizioso upadl, ale lehce. Zato Fabia Quartarara po highsideru museli odvézt do zdravotního střediska, kulhal na levou nohu. Dostal berli, ale nic si nezlomil, odpoledne mohl startovat. Ve čtvrtém tréninku se zkoušely medium pneumatiky místo měkkých, případně kombinace. Přetahovaná o nejrychlejší čas proběhla až v závěru mezi Morbidellim a Álexem Márquezem. Ten jezdí jako pokropený živou vodou. Franco byl ale nakonec nejrychlejší.

Kvalifikace MotoGP má jiný formát než slabší třídy, tam do druhé části k první desítce z tří tréninků postupuje jen dvojice jezdců, zatímco v Moto2 a Moto3 je to čtveřice ke čtrnácti. V „premier class“ však tento systém vznikl. První část se proměnila v bitvu strojů Ducati. „Dovi“ ztratil jen patnáct tisícin na druhého a posledního postupujícího – Jacka Millera. V boxu byl řádně naštvaný, zahodil rukavice a slova, která vypustil nejsou rozhodně publikovatelná. Všechny přelstil jeho kolega Danilo Petrucci.

„Dovi“ jedná nyní o místě testovacího jezdce Hondy, což by znamenalo konec Stefana Bradla. U Suzuki ani Yamahy mu pšenka nepokvete. Chtěla by ho i Aprilia, ale o osudu distancovaného Andrey Iannoneho se rozhodne až do poloviny listopadu. Pokud by s odvoláním neuspěl, italský výrobce sáhne samozřejmě po domácím závodníkovi, takže bude mít smůlu Cal Crutchlow.

Ani bolesti nebránily Quartararovi, aby byl v souboji o první místo na roštu rychlý. Jenže své řekli i Miller, Morbidelli, Crutchlow a Viñales. Finále patřilo Quartararovi, který předčil Viñalese o 46 tisícin. Spolu s nimi se do první řady postaví nakrátko ostříhaný Crutchlow. Bratři Espargarové se sťukli a Pol si pak prohlížel za jízdy svou KTM.

VC Aragonie MotoGP 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:47,076 min 2. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:47,122 min 3. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:47,305 min 4. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:47,317 min 5. Jack Miller Ducati Pramac Racing 1:47,413 min 6. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:47,679 min 7. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:47,759 min 8. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team 1:47,924 min 9. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:47,988 min 10. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:48,035 min

Moto2

Přestoupí Celestino Vietti do Moto2? Tým VR46 by měl opustit nejslabší třídu, nemá dostatek sponzorů. Pak by se Luca Marini stěhoval do MotoGP k Avintii, o čemž se spekuluje už delší dobu. Joe Roberts se na příští rok dohodl s Italtransem, kde zaujme místo po Eneovi Bastianinim, Lorenzo dalla Porta zůstává. Mimochodem, American Racing angažuje Camerona Beaubiera, pětinásobného mistra amerických superbiků. Pravděpodobně nasadí jedinou motorku, Marcos Ramírez musí hledat angažmá jinde.

Albert Arenas setrvá u Aspara, ale přesune se do prostřední kategorie. Jeho současný jezdec Arón Canet v Aragonii chybí, místo něj jede Andořan Xavier Cardelús. Ještě k přestupům: Marcel Schroötter zůstává u Intact GP. Stefano Manzi jde k Ponsovi a Fabio di Giannantonio od Speed Upu ke Gresinimu, kde jezdil už v Moto3.

První páteční trénink prostřední kubatury tříválců se stal kořistí Sama Lowese. Odpoledne byl nejvíce vidět Fabio di Giannantonio. Motorka Kasmy Daniela skončila v divokých saltech a odpadlo z ní vše, co mohlo. Mechanici SAG Teamu určitě nadšeni nebyli. Ve třetím tréninku havarovali Edgar Pons a Nicolò Bulega. „Diggia“ zajel nový rekord dráhy a už ho nikdo nepřekonal, vzápětí na to upadl Lowes. Xavi Vierge jede Grand Prix se zlomenými prsty na nohou... Prostě žádné ořezávátko.

V první kvalifikaci se snažil, ale zůstal před branami postupu, stejně jako Marcel Schrötter a těsně i Hafizh Syahrin. Nejrychlejším byl Jorge Martín před Tetsutou Nagashimou, Simonem Corsim a Tomem Lüthim. Havárie Indonésana Izdihara na tom nic nezměnila, ten obsazuje většinou spodní příčky. Do bitvy o první místo na roštu promluvili Marcos Ramírez, Jake Dixon, Fabio di Giannantonio a Marco Bezzecchi.

Dvě minuty před koncem ale zatroubil k útoku Sam Lowes – v novém rekordu. Nikdo další ho nepřekonal, oba jmenovaní Italové i ostatní soupeři se před ním museli sklonit. Sam má aktuálně skvělou formu, všechna čest! Určitě chce jezdcům z jihu Evropy v boji o letošní titul řádně znepříjemnit život.

VC Aragonie Moto2 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Sam Lowes Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:51,651 min 2. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:51,799 min 3. Fabio di Giannantonio Speed Up MB Conveyors Speed Up 1:51,870 min 4. Jake Dixon Kalex Petronas Sprinta Racing 1:51,999 min 5. Marcos Ramírez Kalex Tennor American Racing 1:52,166 min 6. Jorge Navarro Speed Up MB Conveyors Speed Up 1:52,167 min 7. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 1:52,188 min 8. Jorge Martín Kalex Red Bull KTM Ajo 1:52,235 min 9. Augusto Fernández Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:52,348 min 10. Remy Gardner Kalex Onexox TKKR SAG Team 1:52,401 min

Moto3

Emilio Alzamora s týmem Estrella Galicia 0,0 příští rok v paddocku čtyřdobých dvěstěpadesátek figurovat nebude. První aragonský trénink nejslabší třídy ovládl Darryn Binder. Tony Arbolino se nesvezl, musel do karantény. O víkendu jej neuvidíme. Filip Salač se sice na trati objevil, měřené kolo však nezaznamenal. Druhému volnému měření sil kraloval Raúl Fernández.

Sobotní program byl posunut o hodinu, aby se neopakovaly ranní nízké teploty z pátku. Jenže bylo ještě chladněji, i když pořád svítilo slunce. Na špici se ocitl Andrea Migno. Fernández, držitel nejlepšího času ze všech tréninků bohužel v rychlém kole zdržel našeho Salače. Ten přímo do druhé kvalifikace nepostoupil. Hodně divoké highsidery potkaly Kaita Tobu a Maxe Koflera, ten přeletěl řídítka... Stejně s Koflerem havaroval Jason Dupasquier, upadl I jeho týmový kolega Barry Baltus.

Filip Salač obsadil v první kvalifikaci, která začala ve 13:20 až osmé místo, což znamená 22. příčku na startu. Úvodní kolo mu bylo anulováno, pak zmizel v boxech a absolvoval vlastně jediné opravdu rychlé kolo. Carlos Tatay, Ayumu Sasaki, Gabriel Rodrigo a John McPhee šli dál k první čtrnáctce a mohli bojovat o pole position.

Raúl Fernández znovu ukazoval, že rychlá kola mu jdou, jen v závodech je pomalejší. Byli vidět také Celestino Vietti, Tatay a obě husqvarny Alonsa Lópeze a Romana Fenatiho. Vietti nakonec zaostal za Španělem o 59 tisícin, ve finále se do první řady vyšvihl Albert Arenas. Ve druhé rozdělil Lópeze s Fenatim Tatsuki Suzuki. Tatay skončil sedmý, po delší době se v první osmičce objevil Ai Ogura.

Moto3 startují Grand Prix Aragonie zítra sice jako první, avšak až v pravé poledne, MotoGP coby poslední o tři hodiny později. Změnu si vynutili technici Michelinu.

VC Aragonie Moto3 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raúl Fernández KTN Red Bull KTM Ajo 1:57,681 min 2. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 1:57,740 min 3. Albert Arenas KTM Solunion Aspar Team Moto3 1:58,191 min 4. Alonso López Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:58,212 min 5. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:58,268 min 6. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:58,272 min 7. Carlos Tatay KTM Reale Avintia Moto3 1:58,315 min 8. Ai Ogura Honda Honda Team Asia 1:58,365 min 9. Gabriel Rodrigo Honda Kömmerling Gresini Moto3 1:58,549 min 10. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 1:58,550 min 22. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team 1:59,310 min

Foto: Václav Duška jr.