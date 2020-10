Test Hondy Gold Wing DCT: Jak funguje obr s automatem?

Logika a fyzikální zákony jako by rázem přestaly platit. Přistupujeme k temnému monstru, které je metr široké, dva a půl metru dlouhé a váží přes tři a půl metráku. Na letmý dotek startéru bleskově ožívá motor, za který by se nestydělo ani auto střední třídy, a celé to monstrum se dává do pohybu s lehkostí a noblesou, až nám to hlava nebere. Zatím se jen tak plížíme, naše rovnovážné ústrojí se necítí nijak ohrožené, kličkujeme z parkoviště a je nám jasné, že tohle bude naprosto výjimečný týden.

Od roku 1975, kdy se Gold Wing poprvé představil coby litrový naháč, se toho hodně změnilo a vlajková loď Hondy vyrostla do podoby ultraluxusního jednostopého parníku. Lidé ji mají zažitou jako obří motorku s vysokým plexištítem a křeslem spolujezdce opřeným o loďák na zadním blatníku, a tak leckdo nechtěl věřit, že i naše útlá „sportovkyně“ je vážně Gold Wing. Ale je tomu tak, a dokonce od příchodu aktuální generace v roce 2018 se za tradičním označením skrývá právě náš odstrojený model, zatímco známější cesťák nese přídomek Tour. U předchůdce to bylo jinak – Gold Wing byl klasik, námi testovaný styl bagger nesl označení F6B a zcela odstrojený naháč pak F6C (dnes nemá pokračovatele).

Svět motorů 42/2020

Zatímco hlavně američtí konkurenti sázejí ve třídě bagger na mohutná dvouválcová véčka a nápadnou, předsazenou kapotu, japonské pojetí je zcela čisté, dokonale uhlazené. Mohutná mašina tvoří jeden dokonale kompaktní celek, kolem motoru, kapoty nebo kufrů není jediná škvíra. „Golďas“ je díky tomu nezaměnitelný, ale to i z mnoha dalších důvodů.

Plochý šestiválcový boxer – ano, takový motor mají i porsche – je s Gold Wingem spjat od roku 1987. Nejnovější evoluce přesedlala na čtyřventilovou techniku, je o šest kil lehčí, dostala moderní řídicí elektroniku se čtyřmi jízdními režimy a spoustu dalších vylepšení. Grunt ale zůstal – hutný zvuk, sametový běh a bestiální síla. Výkon vyskočil na 93 kW, točivý moment na 170 Nm, schválně se podívejte, kolik má vaše auto. Čekáme raketu, ale výsledek zůstává za očekáváním. Monstrum vyráží spontánně vpřed, ale vzhledem k reaktoru pod námi tak nějak málo výjimečně. Proto přepínáme na sportovní režim a zkoušíme to znovu. Doteď nechápeme, co se stalo, ale ta černá věc jako by se pomátla. Tak tady jsou všechny ty koně a newtonmetry… Ta síla se zdá být nezkrotná, reakce na plyn jsou rychlejší než pomyšlení, s tímhle se nedá po městě vůbec jezdit. Dost dlouho jsme ten masakr rozdýchávali a propříště aktivovali „raketový“ režim jen na důvěrně známé okresce s jasným cílem vyplavit ze sebe co nejvíc adrenalinu. A že to vůbec není problém. Honda je tuhá, díky plochému motoru má těžiště blízko silnici, skvěle brzdí a široké balony vyzařují jistotu na dálku. Jakkoli to zní bláhově, s Gold Wingem se dá jet neskutečná pila a vážně si to užijete. Dokonce ani dvouspojkový automat, pro bagger dodávaný standardně, není překážkou. Proti minulosti se neskutečně zlepšil, řadí jemně, a hlavně ve správný čas. Je tu sice možnost řadit manuálně tlačítky, která připomínají přehazovačku na kole, ale po pravdě jsme byli s prací automatu naprosto spokojeni v ostrém i pohodovém tempu a u motorky tohoto ražení bychom nic jiného nechtěli.

Zatáčky došly, čeká nás dálnice a město, takže rebela krotíme přepnutím do cestovního módu, zaujímáme uvolněnou pozici a užíváme si nejvyššího možného pohodlí, jaké lze v jedné stopě zažít. Přes kapotáž a elektricky nastavitelný štít nepronikne ani molekula větru, podvozek se měkce pohupuje, sedlo je dokonalé, hudba vyhrává, navigace naviguje a my máme chuť jet až na konec světa. Alespoň bychom měli spoustu času sžít se s desítkami tlačítek všude kolem sebe a pochopit systém ovládání palubního systému. Ten je podobně jako v autech Hondy zmatený a nikdy nevíte, co se čím přepíná. Ale říkat nám tahle úchvatná rozmařilost „pane“, zvykli bychom si raz dva.

Plusy

Mimořádné pohodlí

Skvělá ochrana před větrem

Nehorázně silný motor

Výborný automat

Ovladatelnost a jistota

Minusy

Zmatené ovládání palubního systému

Vysoká cena

Honda Gold Wing DCT Motor čtyřdobý plochý šestiválec 2x SOHC Chlazení kapalinou Zdvihový objem (cm3) 1833 Výkon (kW/min-1) 93/5500 Točivý moment (Nm/min-1) 170/4500 Převodovka 7° dvouspojková automatická se zpátečkou Sekundární převod hřídel Brzdy P/Z (mm) kotoučové s ABS 2x 320/316 Pneumatiky P a Z 130/70 R18 a 200/55 R16 Rozvor (mm) 1695 Výška sedla (mm) 745 Pohotovostní hmotnost (kg) 365 Objem nádrže (l) 21,1 Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 5,6 Základní cena 689 900 Kč

Ceny Hondy Gold Wing

Pod samotným označením Gold Wing dnes v ceníku Hondy najdete testovaný odstrojený bagger, v Česku prodávaný výhradně s dvouspojkovým automatem DCT. Tradiční cestovní křižník nese přídomek Tour a ten koupíte i s manuálním řazením – tato verze stojí o 110.000 Kč víc. Pokud chcete velký cesťák s automatem, dostanete standardně i airbag na nádrž a proti manuálu si připlatíte dalších 90.000 Kč. Mezi testovaným baggerem s automatem a tourem s automatem tedy zeje propast rovných dvě stě tisíc!