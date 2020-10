Motocyklová VC Francie 2020: Mokrý závod MotoGP vyhrál Danilo Petrucci před Álexem Márquezem

72. ročník MS silničních motocyklů pokračuje desátým závodem. Zakončuje tedy druhou třetinu letošní posunuté a revidované sezóny. Na tribunách může být maximálně pět tisíc diváků. Okruh Bugatti v Le Mans, dějiště francouzské jednostopé Grand Prix měří 4273 m, má čtrnáct zatáček, pět levých a devět pravých. Při deseti stupních Celsia zní termín „zahřívací trénink“ poněkud ironicky, některým jezdcům bylo ale v neděli dopoledne pořádné horko.

MotoGP

Warm up zvládl nejlépe Franco Morbidelli. Bradley Smith havaroval v Garage Vert, taktéž Maverick Viñales, ale v zatáčce Chemin aux Boeufs. Ten nasedl na náhradní motorku a stihl zajet druhý čas.

Před závodem MotoGP, který se konal jako druhý a měl startovat ve 13:00, se nebe zamračilo. Klání bylo vypsáno na 27 kol. Začalo pršet, takže se měnily motorky za mokré a začátek se posouval o pět minut. Závod se také o jeden okruh zkrátil, pokud by trať oschla, jezdci mohli zase vyměnit stroje za suché.

Rossi v dešti uklouzl hned v úvodu v zatáčce Dunlop, Viñales a Mir se mu museli vyhnout a hodně ztratili. V čele jely tři červené ducati Danila Petrucciho, Andrey Doviziosa a Jacka Millera. Fabio Quartararo bojoval s Polem Espargarem a Álexem Rinsem o čtvrté místo, pak se pořadím propadal až mimo Top 10. Naopak Bradley Smith na vodě jezdil sedmý za Calem Crutchlowem, ale ztratil ve prospěch Álexe Márqueze a Miguela Oliveiry. Nejrychlejším mužem byl Rins, který mohutně stahoval vedoucí trojici.

V 10. kole havaroval Smith, Aprilia se tak úspěchu nedočkala. Álex se na první trojku dotáhl, očekávané se v polovině závodu stalo skutkem. Na Millera to dvakrát zkusil. Spadl Tito Rabat. Letěl Álex Márquez, který stahoval pátého Pola Espargara. Na výjezdu ze šikany Dunlop si lehnul Morbidelli, ale pokračoval dál. Nakonec však své snažení vzdal. Na stejném místě upadl Crutchlow, ten odstoupil hned.

A začaly se dít věci na čele. Nejdříve se rvali Petrucci s Dovim, pak se dopředu prosmýkl Rins, Miller dokonce musel mimo trať. Vzápětí odstoupil kvůli technickému problému a do boxů přijel hodně naštvaný. K zemi se odporoučel Rins, zkusil jet dál. na zádi stroje mu zůstala guma, kterou ttraťoví maršálové používají na vytažení motorky. Poprávu dostal černou vlajku s oranžovým kruhem, což znamená okamžité zastavení mimo trať a odstranění problému.

Najednou vedl Petrucci o dvě sekundy, ale „Dovi“ se musel obávat Márqueze, protože mu nefungovala zadní pneumatika. Dvojici sledovali Pol Espargaró a Oliveira, kteří mohli do souboje promluvit též. Álex i Pol Andreu zdolal, mladší z bratrů Márquezů se dostal na druhé místo. Poslední kolo! Danilo Petrucci to dokázal, po loňském Mugellu vyhrál svůj druhý závod v kariéře. Márquez zůstal druhý a Pol Espargaró třetí, na Doviziosa zbyly „brambory“, ale ubránil se Oliveirovi, kterého před finišem zdolal ještě Johann Zarco.

Letos se na pódiu vystřídalo už 15 jezdců. Pol Espargaró po závodě řekl:„Po Barceloně, když jsem spadl, byla jakákoli myšlenka na boj o šampionát pryč. Hodně to dnes klouzalo, snažil jsem se koncentrovat a jsem moc rád za pódium.“ Letos už třetí. Álex Márquez řekl: „Startoval jsem až z osmnácté příčky. Ztratil jsem dost času souboji, ale jsem spokojený.“ A vítěz Petrucci? „Nemůžu tomu uvěřit. Dneska jsem se ráno cítil dobře, ale když začalo pršet, řekl jsem si: a sakra! Jenže na vodě docela umím...“

VC Francie MotoGP 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team 45:54,736 min 2. Álex Márquez Honda Repsol Honda Team +1,273 s 3. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing +1,711 s 4. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +3,911 s 5. Johann Zarco Ducati Esponsorama Racing +4,310 s 6. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Tech 3 +4,466 s 7. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +5,921 s 8. Stefan Bradl Honda Repsol Honda Team +15,597 s 9. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT +16,687 s 10. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +16,895 s

Moto2

Lorenzo Baldassarri se příští rok přesune od Sita Ponse k Forward Racingu, bude tak sedlat MV Agustu. Ta sice občas pronikne do první desítky, ale na rámy Kalex a Speed Up ztrácí. Je fakt, že „Baldovi“ se po restartu sezóny vůbec nedaří, od vítěze 5 GP se čekalo mnohem víc.

Dopolední zahřívací trénink patřil Samu Lowesovi. Padalo se (Kasma Daniel, Remy Gardner, Arón Canet). Jorge Navarro byl potrestán dvojitým dlouhým kolem v závodě za ignorování žlutých vlajek ve druhé kvalifikaci.

Moto3

Warm-up přinesl horkou chvilku Celestinovi Viettimu, v závěru zahřívacího tréninku se snažil odvrátit kontakt se zemí, ale nezdařilo se. Jeho týmový parťák od VR46 kvůli tomu musel vyjet z trati. Ani tak mu ovšem nejrychlejší čas nikdo vzít nedokázal. Jelo se na suché trati.

Závod byl vypsán na 22 kol (94 km). Albert Arenas ztratil průběžné vedení v seriálu, takže nenechal nic náhodě a hned od začátku vedl. Musel si ale dávat pozor na Jaumeho Masiu. Darryn Binder předvedl svou klasickou stíhačku, prokousal se dopředu z hloubi pole. V 8. kole vypadli oba jezdci Husqvarny, potažmo týmu Maxe Biaggiho. Alonso López brzdil pozdě, narazil Romanovi Fenatimu do zadního kola a letěli oba. Incident ale vzali sportovně. Vzápětí upadl Tatsuki Suzuki.

Vpředu jezdil i Tony Arbolino a drsně se pral s Binderem, Arenasovi se rozvlnil stroj, brzdil tvrdě. K dramatické situaci došlo v 17. kole, Darryn Binder sice ustál divoký highsider, ale odešla mu motorka. Arenas dostal trest dlouhého kola, Yamanaka taktéž, ale ten nevede mistrovství světa. Spadl Kaito Toba, přidával plyn ze zatáčky a už ležel. John McPhee a Jeremy Alcoba se také odporoučeli k zemi, Španěl nezkrotil jankovitý motocykl a Skot do ležícího stroje narazil. Dalším „padavkou“ byl Antonelli. Nový asfalt žere pneumatiky a v chladnu dost klouže.

Do posledního kola projel v čele Celestino Vietti a vedení udržel až pod šachovnicový praporek, i když o triumf bojovala celá osmička jezdců. Arenas dlouhé kolo neabsolvoval, spoléhal snad na udělení pozávodní penalizace? Cílem projel jako třetí za Arbolinem, pořadí se ale neposouvalo, ukázalo se, že jde o chybu v grafice. V následném rozhovoru o tom nepadlo ani slovo, každopádně se Španěl vrátil do čela průběžného pořadí MS a ještě na stupních vítězů políbil trofej. Našemu Salačovi pomohly pády soupeřů dostat se do bodované patnáctky. Nakonec si připsal čtyři za dvanácté místo. Byl ve druhé skupině, kterou do cíle přivezl Ai Ogura.

Spokojený Arbolino si neodpustil vtipnou poznámku: „Už se těším do Moto2. Těch jedenáct tisíc předjetí za kolo mám dost.“ Vietti řekl: „Nečekal jsem takový výsledek, nebyli jsme tak silní. Použil jsem ale tvrdou zadní gumu, což byla v posledních třech kolech výhoda, měl jsem tu správnou rychlost.“

VC Francie Moto3 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 37:37,384 min 2. Tony Arbolino Honda Rivacold Snipers Team +0,142 s 3. Albert Arenas KTM Gaviota Aspar Team Moto3 +0,198 s 4. Jaume Masiá Honda Leopard Racing +0,336 s 5. Andrea Migno KTM Sky Racing Team VR46 +0,569 s 6. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,834 s 7. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo +1,361 s 8. Gabriel Rodrigo Honda Kömmerling Gresini Moto3 +1,625 s 9. Ai Ogura Honda Honda Team Asia +15,003 s 10. Carlos Tatay KTM Reale Avintia Moto3 +15,139 s 12. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team +15,381 s

Zdroje: archiv auto.cz, iSport.cz, MotoGP.com, MotoGPsport.cz, MotoGP Twitter, Nova Sport