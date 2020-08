Motocyklová VC České republiky 2020: Senzační pole position v MotoGP pro Johanna Zarca

Doby, kdy Brno uzavíralo seriál mistrovství světa silničních motocyklů a rozhodovalo se zde o titulech, ty jsou dávno pryč. Letos je teprve čtvrtým podnikem, i když ze známých důvodů. U moravské metropole se o Velkou cenu Československa závodilo od roku 1950 (první ročník 1947 se konal v Praze). Počínaje sezónou 1965 se bojovalo o světové body s výjimkou období 1983-1986. Tehdy už neustále zkracovaný, byť překrásný přírodní okruh nestačil stále se zpřísňujícím bezpečnostním požadavkům.

Od roku 1987 je otevřen autodrom, závod se nepořádal pouze v sezóně 1992, název Grand Prix České republiky nese od následujícího ročníku, kdy se Československo rozdělilo na dva samostatné státy. Ten aktuální letošní se odehrává bohužel bez divácké kulisy, zakoupené vstupenky na motocyklový svátek uplatní fanoušci příště.

MotoGP

Zámořské závody v Argentině, Thajsku a Malajsii, které byly přesunuty na závěr sezóny, se nakonec neuskuteční. Po Valencii však bude následovat ještě jeden podnik, patnáctý v pořadí. Marc Márquez v Brně nejede, podrobil se další operaci zraněné pravé ruky, protože si poškodil titanovou destičku. Nahradil jej Stefan Bradl, testovací jezdec Hondy.

V prvním pátečním tréninku ošklivě havaroval Francesco Bagnaia a se zlomenou lýtkovou kostí odletěl do Itálie na operaci. Neuvidíme jej dříve než v Misanu. Nejrychlejší byl Takaaki Nakagami. Druhý trénink ovládli jezdci Petronas Yamaha SRT, tím úspěšnějším byl Fabio Quartararo. Ve třetím se octl na samotném vrcholu výsledkové listiny naopak jeho kolega Franco Morbidelli. Havaroval Miguel Oliveira (Tech 3 KTM).

FP4 nezačal dobře pro Álexe Márqueze, který svou oranžovou hondu rozbil. Pád na přední kolo neminul ani Morbidelliho. Skútr, který jej odvezl zpět do boxu, si ale řídil sám. Přetahovaná s Polem Espargarem (KTM) skončila nejlépe pro Quartarara, ale Španěl na něj ztratil jen 8 tisícin!

Následovala první kvalifikace. Po čtyřech minutách upadl Bradley Smith (Aprilia), neměl ještě změřené kolo. Nejrychlejšími byli dlouhou dobu Brad Binder a Jack Miller, ale rozhodovalo se až v samotném závěru, těsně před limitem. Kontroval Álex Rins, Nakagamimu bylo postupové kolo anulováno kvůli zkrácení trati a dál šel Binder. V MotoGP postupují jen dva k první desítce z tréninků místo čtyř ke čtrnáctce ve slabších třídách. Tento kvalifikační systém má ale mnohem delší historii.

V boji o nejvýhodnější postavení na startu stíhali znovu famózního Quartarara bratři Espargarové! Aleix se s aprilií dokonce dostal na průběžnou druhou příčku. Pak se mezi ně vklínil Maverick Viñales v sedle tovární yamahy. Minutu a půl před koncem spadl Cal Crutchlow, navíc ve svém nejrychlejším kole. Poté zaúřadoval Johann Zarco, za něj se zařadil Pol Espargaró s KTM, ale tomu byl zrušen čas kvůli zrychlování pod žlutou vlajkou.

Jak odpoví Quartararo? Jako jediný se nacházel v závěru v rychlém kole. V předposlední zatáčce si však Francouz ustlal a vítězem se tedy stal jeho krajan, dvojnásobný mistr světa Moto2. V týmu Avintia (oficiálně se ovšem nyní jmenuje Esponsorama Racing) zavládlo nadšení... Řekl si o tovární sedačku Ducati na příští rok? Dnes až osmnáctý Dovizioso nemá stále jasno... Duo se země galského kohouta doplní vpředu Morbidelli.

VC České republiky MotoGP 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Johann Zarco Ducati Esponsorama Racing 1:55,687 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:55,990 min 3. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:55,998 min 4. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:56,064 min 5. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:56,131 min 6. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:56,142 min 7. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:56,299 min 8. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team 1:56,454 min 9. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:56,512 min 10. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:56,515 min

Moto2

U NTS nahradil Švýcara Jeska Raffina zkušený krajan Dominique Aegerter, který jinak letos jezdí elektrické motorky MotoE. Raffin trpí únavovým syndromem. Marcelu Schrötterovi operovali předloktí, ale po brněnském okruhu krouží. V prvním pátečním tréninku potvrdil narůstající formu Sam Lowes. Druhý trénink ovládl Enea Bastianini a třetí opět britský exmistr světa supersportů z roku 2013.

Program kvalifikací Moto2 dnešek zakončoval. V první vyletěl po zhruba polovině času v úvodní zatáčce Remy Gardner a zůstal pod motorkou, nicméně se z kačírku zvedl sám. Postupová čtveřice byla překvapivá, ani tak ne Fabio di Giannantonio, ale Bo Bendsneyder, Stefano Manzi a Jake Dixon rozhodně! Favorité? Spíše Tetsuta Nagashima a Tom Lüthi, ale ti zůstali mezi poraženými. Slušné časy zajížděli všichni v úvodu, pak už se nikdo nezlepšil. Pneumatiky odcházely velmi rychle.

Osmnáct jezdců se v patnácti minutách utkalo o pole position. Karty byly rozdány velmi rychle, problém s obutím pokračoval. Hodně byl vidět Joe Roberts, vítěz kvalifikace z Kataru. Ten nakonec nejvýhodnější pozici na roštu opravdu získal. Za něj se vyhoupl Lowes, třetí skončil andaluský vítěz Enea Bastianini.

VC České republiky Moto2 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Joe Roberts Kalex Tennor American Racing 2:01,692 min 2. Sam Lowes Kalex EG 0,0 Marc VDS 2:01,822 min 3. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team 2:01,881 min 4. Hafizh Syahrin Speed Up Openbank Aspar Team 2:02,145 min 5. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 2:02,178 min 6. Jorge Martín Kalex Red Bull KTM Ajo 2:02,289 min 7. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 2:02,345 min 8. Augusto Fernández Kalex EG 0,0 Marc VDS 2:02,365 min 9. Fabio di Giannantonio Speed Up MB Conveyors Speed Up 2:02,376 min 10. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 2:02,494 min

Moto3

Páteční program začal tradičně tréninkem nejslabší kubatury, který patřil Gabrielu Rodrigovi. Jaume Masiá stačil během něj dvakrát upadnout, což běžné úplně nebývá. Ve druhém se radoval Raúl Fernández. I tady se jezdci potkávali s asfaltem a končili v únikových zónách (Carlos Tatay, Alonso López, Ayumu Sasaki, Kaito Toba, Celestino Vietti). Tatay musel navštívit lékaře.

Dnešní třetí volné měření sil ovládl znovu Raúl Fernández. Rozdávaly se také penalizace za pomalou jízdu včera, celkem 15 jezdců mělo stopku na prvních deset minut FP3. Včetně našeho Filipa Salače, který nepostoupil přímo do druhé kvalifikace, následný nejlepší čas ze třetího tréninku mu byl totiž smazán. Musel tedy do té úvodní.

Celestino Vietti v Jerezu nešetrně otevíral na stupních vítězů šampaňské a poranil si prsty na ruce, ale v brněnském startu mu to nezabránilo. V Q1 spadl po highsideru Khairul Idham Pawi a přistál u něj Davide Pizzoli. Pawimu se vstávat nechtělo a bohužel si z incidentu odnesl zranění. Salač se držel na třetím, respektive čtvrtém, tedy posledním postupovém místě. Nakonec ale dál nešel, skončil až šestý. Tony Arbolino, Darryn Binder, Jaume Masiá, Andrea Migno a Deniz Öncü byli rychlejší, Turkovi to ale také nestačilo. Arbolino byl se Salačem domluven, Filip ho vytáhl, ale on mu to neoplatil a zajel do boxů. Taková spolupráce mezi týmovými kolegy není úplně fér...

Devět minut před koncem boje o pole position vykopla motorka Johna McPheeho a dokonce se s ní i potkal. V závěru vedl pořadí Raúl Fernández, ale stejně jako mnoho dalších měnil pneumatiky. Po vyjetí na trať se ohlížel, jel pomalu... Poslední rychlé kolo tak nestihl a celá skupina s ním. Jaume Masiá do něj ještě vyrazil, ale mezi nejlepší už nepronikl. Fernández na špičce výsledkové listiny nakonec zůstal, v první řadě jej doplní Rodrigo a Tatsuki Suzuki, který tak byl letos poprvé poražen.

VC České republiky Moto3 2020 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo 2:08,372 min 2. Gabriel Rodrigo Honda Kömmerling Gresini Moto3 2:08,583 min 3. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 2:08,708 min 4. Ai Ogura Honda Honda Team Asia 2:08,773 min 5. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 2:08,801 min 6. Jeremy Alcoba Honda Kömmerling Gresini Moto3 2:08,864 min 7. Albert Arenas KTM Gaviota Aspar Team 2:08,969 min 8. Tony Arbolino Honda Rivacold Snipers Team 2:09,061 min 9. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 2:09,205 min 10. Yuki Kunii Honda Honda Team Asia 2:09,414 min 20. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team 2:10,030 min

