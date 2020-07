Motocyklová VC Andalusie 2020: Quartararo byl v zajímavém závodě MotoGP bezkonkurenční

Stejně jako minulá GP Španělska se i třetí závod letošního mistrovství světa silničních motocyklů konal na okruhu nedaleko Jerezu de la Frontera. Nesl ovšem název Velká cena Andalusie. Všichni závodníci pochopitelně zůstali na místě. Třída MotoGP absolvovala teprve druhé klání v této sezóně, ta v Kataru chyběla. Circuito de Jerez – Ángel Nieto měří přesně 4428 m a otevřen byl 8. prosince 1985. Světový šampionát se na něm koná od sezóny 1987, většinou coby národní GP. Výjimkou byla „Gran Premio Campsa Expo 92“ v květnu 1988 coby náhrada za zrušené Portugalsko.

Ale vraťme se zpět do současnosti. Dopolední zahřívací tréninky (warm upy) ovládli v jednotlivých kubaturách Fabio Quartararo (MotoGP), Sam Lowes (Moto2) a Darryn Binder (Moto3).

MotoGP

Na startu nejprestižnější kubatury chyběl obhájce titulu Marc Márquez. Z minulého závodu polámaný (a následně operovaný) Katalánec se pokusil jet včerejší tréninky, ale do kvalifikace už nevyrazil a své snažení vzdal. Se šrouby v pravé paži to prostě nešlo.

Závod byl vypsán na 25 kol, tedy takřka 111 kilometrů. Teplota dráhy dosahovala 59 stupňů! Hned po startu v první zatáčce upadl Miguel Oliveira (Tech 3 KTM). Brad Binder s tovární KTM mu najel do zadního kola. Následně motorka Portugalce vykopla a letěl... Do incidentu se zapletl i Bradley Smith (Aprilia). Viñales to zkusil na prvního Quartarara, ale byl dlouhý a propadl se za Rossiho, v čele jely tři yamahy, za nimi dvě ducati Pramac Racingu (Miller a lehce chybující Bagnaia).

Valentino si chtěl spravit chuť, minule ho vypekla motorka, technika nevydržela. V 7. kole se v nájezdu do cíle sklouzl Iker Lecuona a vzdal. Fabio Quartararo všem ujížděl, Rossi se také od pronásledovatelů odpoutal. Aleix Espargaró v 9. kole skončil, Aprilia se tak ocitla mimo horu. Miller se pokusil zaútočit na Viñalese, ale propadl se až za „Pecca“. Pořád to byl ovšem boj o pomyslný bronz.

Následně se děly velké věci. Bagnaia se vyšvihl za „Valeho“, naopak „Jackass“ havaroval. Viñales odcouval za Morbidelliho. Také Danilo Petrucci se válel po zemi. Těsně před polovinou závodu „Pecco“ vyřídil Valentina a jel druhý! Na devítinásobného šampiona se tlačil i Morbidelli. Pohroma rakouské značky byla takřka dokonána, Brad Binder svou stíhačku zakončil divokým highsiderem. V 17. okruhu vypověděl službu motor Francova stroje s třemi ladičkami ve znaku, stejný problém měl minulý týden Rossi. Na něj se přilepil Viñales...

Cal Crutchlow zastavil v boxu, ale pokračoval dál. Francesco Bagnaia měl smůlu, z motorky se mu začalo kouřit a musel vzdát pro technickou závadu. Drama pokračovalo, tovární yamahy si prohodily místa. Pokud někdo odepisoval Mavericka, musel svá slova vzít zpět. Čtvrtý se vozil Takaaki Nakagami před Joanem Mirem (Suzuki), těm dopředu pomohly problémy soupeřů. Viñales využil v předposledním kole „Valeho“ zaváhání a dostal se na stříbrnou příčku.

Rossi ale bronz udržel před Nakagamim až do cíle. O triumfu Fabia Quartarara nebylo pochyb. Je zvláštní, že vyhrál teprve třetí GP v životě, jedno vítězství má z Moto2 a o druhé přišel diskvalifikací. Yamahy nakonec obsadily kompletní pódium – přesně tak, jak to vypadalo na začátku závodu. Dojelo jen třináct závodníků. Viñalesovi se špatně dýchalo, jak prohlásil po dojezdu. „Vale“ stál v Jerezu poprvé na stupních vítězů v sezóně 1997 ve stopětadvacítkách, to ještě nebyl Fabio Quartararo ani na světě...

VC Andalusie MotoGP 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 41:22,666 min 2. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +4,495 s 3. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +5,546 s 4. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +6,113 s 5. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +7,693 s 6. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +12,554 s 7. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing +17,488 s 8. Álex Márquez Honda Repsol Honda Team +19,357 s 9. Johann Zarco Ducati Hublot Reale Avintia +23,521 s 10. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +27,091 s

Moto2

O Jorgem Martínovi se mluví v paddocku hodně. Jedná přestupu do MotoGP k Pramacu, ten dosud nemá druhého jezdce k Francescu Bagnaiovi. Závodníci prostřední třídy měli v Jerezu před sebou 23 okruhů, tedy necelých 102 km. Hafizh Syahrin nemohl najít své místo na startu, takže chvíli zdržoval. Nejlépe vyrazilo italské trio Enea Bastianini – Luca Marini – Marco Bezzecchi. Sam Lowes zkazil start, ale brzy se prokousal před Martína a Jorgeho Navarra, kteří spolu pak bojovali. Enea hned od začátku ujížděl. Zatím získal v kariéře tři vítězství, ale v Moto3.

Ve třetím kole upadl Jake Dixon, syn dvojnásobného mistra světa sajdkárů Darrena Dixona. Záhy se octl na zemi Remy Gardner, pro změnu syn šampiona pětistovek z roku 1987 Wayna. Havaroval i Kasma Daniel, objevil se dokonce oheň. Loňský celkový vítěz Moto3 Lorenzo dalla Porta také dlouho v závodě nevydržel. Dále spadli Héctor Garzó a Somkiat Chantra. Arón Canet se prokousal na pětku, za ním bojovali Navarro, Martín a Tom Lüthi.

Marini stíhal vedoucího Bastianiniho, dojel ho po chybkách lídra, ale nezaútočil a pak už se rozdíl opět navyšoval. Podobně tomu bylo i mezi třetím Bezzecchim a čtvrtým Lowesem. 10. okruh znamenal konec pro Navarra. V kačírku. Pak se závod dostal do poklidné fáze. Až čtyři kola před cílem podklouzla motorka Nagashimovi, který jezdil na rozhraní první a druhé desítky – a ztratil. Xavi Vierge vodil svůj stroj jako motard (pamětníci si vzpomenou na začátek století a obdobný styl Garryho McCoye v pětistovkách).

Spadl Lorenzo Baldassarri, nejdříve ustál jeden highsider, na konci cílové rovinky ale už tolik štěstí neměl. Velezkušený Simone Corsi skončil v boxech. Tři Italové nakonec obsadili i stupně vítězů: Bastianini byl bezkonkurenční před duem VR46 – Marinim a Bezzecchim. Oba si navzájem přáli k úspěchu a Marco měl ve své levé ruce více síly, Lucu sundal, ale lehnul si též! Velmi kuriózní moment, naštěstí už po projetí cílem...

VC Andalusie Moto2 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team 39:23,922 min 2. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +2,153 s 3. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +3,243 s 4. Sam Lowes Kalex EG 0,0 Marc VDS +3,817 s 5. Arón Canet Speed Up Openbank Aspar Team Moto2 +9,155 s 6. Jorge Martín Kalex Red Bull KTM Ajo +11,988 s 7. Thomas Lüthi Kalex Liqui Moly Intact GP +13,857 s 8. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +19,590 s 9. Stefano Manzi MV Agusta MV Agusta Forward Racing +20,199 s 10. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +20,262 s

Moto3

Jezdce Moto3 čekalo 22 kol. Pole od počátku vodil Tatsuki Suzuki, pak se v čele chvíli vozil Raúl Fernández, ale Japonec mu to vrátil. Nebývá zvykem, aby se oddělila vedoucí skupina hned záhy, ale stalo se. Pole se chvílemi trhalo a pak zase sjíždělo. Vodu čeřili i Gaby Rodrigo a Tony Arbolino.

Ayumu Sasaki zavřel v 8, kole Andreu Migna, Italovi podjela motorka a oba šli k zemi. Vzápětí se srazili Ai Ogura s Jaumem Masiou, Španěl ztratil předek a Japonce vzal s sebou. Všichni jmenovaní ovšem pokračovali dál. Na konci 11. kola zajel Filip Salač kvůli bolesti levé nohy do boxů a skončil. Bolesti natržených vazů v koleni vystřelovaly až do kotníků, Filip závodit zkusil, ale v depu kulhal. Zdraví je prostě přednější...

Na čele se vytvořila desetičlenná grupa. Alberta Arenase potkal rychlý pád, motorka ho vykopla, sice se stihl sbalit do klubíčka, ale ke slovu přišla nosítka. Vedoucí jezdec průběžného pořadí byl 8 kol před finišem mimo hru. Vpředu zbylo sedm jezdců. Darryn Binder ťukl do Rodriga, ale oba incident ustáli. Mladší bratr Brada startoval z 25. místa na roštu a byl třetí! Také Raúl Fernández měl trable.

Deniz Öncü jel výborně, hluboko v první desítce, ale bohužel havaroval. Ostatní „padvkové“ kromě Migna už nepokračovali. Dennis Foggia zajel k mechanikům. Závod ale vrcholil! Nakonec vyhrál Tatsuki Suzuki, Binder v souboji s Viettim a McPheem trochu odpadl, John dorazil druhý, Celestino ho tentokrát nesundal a dojel za ním. Jeremy Alcoba dostal před koncem trest dlouhého kola, ale nevydal se na něj, ač měl dvě šance, pod šachovnicí projel čtvrtý. Nebyl vyškrtnut, dostal penalizaci tří sekund.

Dnes tedy na domácí půdě nevyhrál žádný Španěl! Dalším závodem je za dva týdny Grand Prix České republiky v Brně. Bohužel se opět musí odehrát bez diváků, zakoupené vstupenky platí na příští sezónu.

VC Andalusie Moto3 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 39:18,861 min 2. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +0,064 s 3. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 +0,134 s 4. Darryn Binder KTM CIP Green Power +0,628 s 5. Gabriel Rodrigo Honda Kömmerling Gresini Moto3 +0,817 s 6. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo +2,742 s 7. Jeremy Alcoba Honda Kömmerling Gresini Moto3 +3,315 s 8. Sergio García Honda Estrella Galicia 0,0 +4,853 s 9. Ryusei Yamanaka Honda Estrella Galicia 0,0 +4,887 s 10. Tony Arbolino Honda Rivacold Snipers Team +4,988 s 'DNF Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team odstoupil

