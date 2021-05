Motocyklová VC Francie 2021: Filip Salač se raduje z druhého místa!

Páté dějství 73. ročníku MS silničních motocyklů hostil okruh Ettore Bugattiho. Trať uvnitř proslulého Circuit de la Sarthe měří 4185 m, má jedenáct zatáček, čtyřikrát jezdci klopí své stroje doleva a sedmkrát doprava. Hlavní roli zde takřka vždy hraje počasí a letos tomu nebylo jinak. Českým fanouškům ale udělal velkou radost Filip Salač druhým místem v nejslabší kubatuře.

MotoGP

Mokrý warm up viděl několik pádů. Johannu Zarcovi ulétl předek v Garage Vert, úřadující šampion rozšířil početný „crash club“ v šikaně Dunlop a Pol Espargaró tam doslova padl na kolena. Na stejném místě havaroval také Marc Márquez. Nejrychlejší čas zaznamenal vítěz loňského deštivého závodu Danilo Petrucci.

Moto2 odjely suchý závod, před startem MotoGP se nad tratí honily těžké mraky. Jack Miller se odlepil nejlépe. Franco Morbidelli se dotkl zadního kola hondy Pola Espargara, musel do kačírku, kde spadl na pochroumané levé koleno a to ho řádně zabolelo. Millera překonal v čele Maverick Viñales, Jack udělal chybu. Takaaki Nakagami se pral s oběma hondami v barvách Repsolu. Ve třetím kole ze 27 začalo být v depu rušno, připravovaly se mokré stroje a objevily bílé vlajky.

Mezitím se rozhořel boj na čele mezi Quartararem a Millerem, Viñales během chvíle odcouval dozadu. Morbidelli zkusil jet dál, ale už se rozpršelo mohutně. Jack Miller vyjel z trati, Joan Mir ještě stačil spadnout a vzápětí za ním i Álex Rins, což znamenalo pro Suzuki katastrofu. Millerových trablí využil Marc Márquez, motorku vyměnil jako první! Quartararo zazmatkoval, málem sedl na Viñalesův stroj. Miller i „Pecco“ Bagnaia jeli v pitlane příliš rychle a vyfasovali dvojité dlouhé kolo. Rins si po pádu na mokrém obutí zajel pro druhou motorku, také už přezutou, pravidla to umožňují.

Na konci 9. okruhu vzal Marc Márquez v poslední zatáčce trochu víc za plyn, následoval highsider a ztráta vedoucí pozice. Na ni se dostal domácí Quartararo. Ale i on obdržel dlouhé kolo, protože v boxech nezastavil na vyhrazeném místě. Jenže Miller už si své dva tresty odbyl a najednou měl na čele náskok přes 4 s. Těsně před polovinou závodu se zakouřilo z aprilie Lorenza Savadoriho a záhy se sklouzl Miguel Oliveira, tomu klasicky uletěl předek. Rins se ocitl na zemi podruhé a naposledy, skončil. Johann Zarco předjel výborného Nakagamiho a prosmýkl se na průběžné pódium. Ani Aprilia si francouzskou GP nedá za rámeček, s technickým problémem odstoupil také Aleix Espargaró. Ve 20. okruhu havaroval podruhé osminásobný ex-šampion Márquez a dále nepokračoval.

Dráha zase osychala, vysvitlo slunce. Vedoucí Miller měl komfortní náskok, ale Quartarara stíhal Zarco a bez problémů využil síly své ducati. Čtvrtý už byl Álex Márquez před Petruccim, jenže na toho si vyšlápl Bagnaia. A „Pecco“ si poradil i se Španělem. Ten neodolal ani „Petruxovi“... Jack Miller si dojel suverénně pro druhý triumf po sobě, země galského kohouta se dočkala alespoň dvou jezdců na pódiu, Francouz MotoGP (ani půllitry) doma ještě nikdy nevyhrál. Do čela průběžného pořadí jezdců se ale vrátil Quartararo.

Ten v cíli řekl: „Nevím, co za gumy použili ostatní jezdci, ale moje gumy byly moc měkké. Viděli jsme pád Rinse, bylo to těžké. Tohle je pro mě jako vítězství.“ Zarco: „Jsem šťastný. Byl to skvělý závod. Motorku jsme klidně mohli vyměnit o kolo dřív... Jezdil jsem ale hodně rychle.“ A usměvavý a dojatý Miller? „V půlce závodu začal hodně foukat vítr, čekal jsem rudou vlajku, ale nepřišla. Ani nevím, za co jsem dostal ta dlouhá kola. Ke konci jsem chtěl vyměnit ještě jednou motorku, ale nakonec jsem si to rozmyslel, bylo to zbytečné. Dvě vítězství za sebou? Co mám dalšího říct? Nedokážu ani poděkovat týmu...“

VC Francie MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 47:25,473 min 2. Johann Zarco Ducati Pramac Racing +3,970 s 3. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +14,468 s 4. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +16,172 s 5. Danilo Petrucci KTM Tech 3 KTM Factory Racing +21,430 s 6. Álex Márquez Honda LCR Honda Castrol +23,509 s 7. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +30,164 s 8. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team +35,221 s 9. Iker Lecuona KTM Tech 3 KTM Factory Racing +40,432 s 10. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +40,577 s

Pořadí MS jezdců po pěti závodech: 1. Fabio Quartararo 80, 2. Francesco Bagnaia 79, 3. Johann Zarco 68, 4. Jack Miller 64, 5. Maverick Viñales 56...

Moto2

Příliš studená zadní pneumatika poslala Alberta Arenase v úvodu propršeného warm upu k zemi. Horkou chvilku zažil v chladu Bo Bendsneyder, upadl Tommaso Marcon a nizozemský závodník měl co dělat, aby zabrzdil, naštěstí před ním zůstala jen Italova MV a nikoli jezdec sám. K vítězství ve warm upu „doplaval“ Arón Canet. Jorge Navarro musel navštívit zdravotní středisko, jeho pád bolel...

Somkiat Chantra dostal „pentli“ za ignorování žlutých vlajek při druhém tréninku, posunul se na roštu o šest míst dozadu. „Poleman“ Raúl Fernández se před startem závodu na 25 kol nezapomněl pokřižovat. Všem ale ujel Marco Bezzecchi. Arón Canet dramaticky upadl hned v úvodu a neminula jej návštěva lékařů. Augusto Fernández ho vzápětí následoval – ze třetího místa. Manzi málem sundal soupeře, nakonec ale havaroval sám. Moc se nesvezl ani Alonso López. Sam Lowes podebral Xaviho Viergeho, Lorenzo Baldassarri vyjel na stejném místě z trati. Jestli chce Brit konečně titul, musí dojíždět co nejvíce vpředu...

Joe Roberts se příliš přiblížil Bezzecchimu , zabrzdil a... byl konec. V 6. kole převzal vedení Raúl Fernández, následně spadl Héctor Garzó. Hezký byl v těchto fázích boj o třetí místo mezi Bo Bendsneyderem, Remym Gardnerem a Tonym Arbolinem, blížil se k ním Fabio di Giannantonio. Jenže ten dostal dlouhé kolo, protože způsobil pád Garza, jen nám ho kamery neukázaly. Při prvním long lapu přejel okraj dráhy a obdržel další stejný trest. Jeho šance na dobrý výsledek tak přišly vniveč.

V 18. kole zdolali Gardner s Arbolinem Bendsneydera. Australan přitom závod začínal až na konci první desítky a vyšplhal se až na pódium. Tony vyrážel dokonce až devatenáctý a dnes připomínal žraloka na lovu... Remy dostal chuť na stříbrnou příčku Bezzecchiho a ten udělal v Garage Vert chybku, čehož protinožec využil... Cameron Beaubier se vypracoval hodně vysoko do desítky, ale snaha skončila pádem.

Ve VC Francie triumfoval tým Akiho Aja. Raúl Fernández vyhrál letos podruhé, Remy Gardner dojel za ním, ale průběžné pořadí vede on o pouhý bod. Na pódiu je doplnil Bezzecchi. Určitě velmi spokojení byli i čtvrtý Arbolino a pátý Bendsneyder. Somkiat Chantra byl přesunut na dvanácté místo za Lorenza dalla Portu, protože v závěru závodu nedodržel limity tratě.

Bezzecchi v cíli řekl: „Pódium je pódium, ale čekal jsem víc. Od půlky závodu jsem měl problémy, motorka třásla, dostal jsem varování ohledně limitů tratě... Těším se do Mugella.“ Gardner: „V prvních kolech jsem se zasekl kvůli pádům soupeřů, byl jsem až jedenáctý. Zadní guma se během závodu zhoršila, na vítězství už to nebylo, ale jsem spokojený.“ Vítěz Fernández: „Bylo to těžké, mokro. Tým mi řekl, ať se soustředím už na roštu. Je to moje druhé vítězství v sezóně, nemám k tomu víc co říci.“

VC Francie Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 40:46,101 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo +1,490 s 3. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +4,599 s 4. Tony Arbolino Kalex Liqui Moly Intact GP +7,503 s 5. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team +11,887 s 6. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +27,829 s 7. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +27,975 s 8. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +28,112 s 9. Simone Corsi MV Agusta MV Agusta Forward Racing +28,204 s 10. Jorge Navarro Boscoscuro MB Conveyors Speed Up +28,432 s

Pořadí MS jezdců po pěti závodech: 1. Remy Gardner 89, 2. Raúl Fernández 88, 3. Marco Bezzecchi 72, 4. Sam Lowes 66, 5. Fabio di Giannantonio 60...

Moto3

Filip Salač po pádu v sobotní kvalifikaci musel ohýbat zpátky zkroucené řídítko a své nejrychlejší kolo zajel bez jedné stupačky, kterou ulomil! Nevyzpytatelné počasí v Le Mans řádilo i v nedělním ranním zahřívacím tréninku. Pršelo a padalo se. Adrián Fernández, Niccolò Antonelli, John McPhee... Překvapivě nejrychlejším ze všech byl Indonésan Andi Farid Izdihar.

Carlos Tatay se sklouzl cestou na rošt, motorku ani pořádně nenaklopil do zatáčky a šel k zemi. Jezdce čekalo 22 kol, zhruba 92 km. Závod byl vyhlášen jako mokrý. Izdihar byl přeřazen na gridu o šest příček, až na samotný chvost za nerespektování žlutých vlajek. Před startem svítilo slunce...

Nejlépe vypálili Jaume Masiá s Niccolem Antonellim, ale náš Filip Salač se držel a po Italově highsideru se dostal do čela! Měl co dělat s Riccardem Rossim. Další pády přišly brzy, Tatsuki Suzuki a Jeremy Alcoba. Brzy skončily naděje Jaumeho Masii, byl vykopnut ven. Nakonec se objevil u lékařů. Pedro Acosta motorku okamžitě zvedl a pokračoval, byť se ztrátou. Drama pokračovalo: na zemi se ocitl Gabriel Rodrigo. A co se dělo na čele? Našeho závodníka udolal Sergio García, ale oba Rossimu výrazným způsobem ujeli, jejich časy byly o sekundu rychlejší než jejich pronásledovatelů...

Také Japonec Matsuyama se na stroji neudržel a jeho krajan Kaito Toba rovněž. Pod Garcíou se motorka vlnila, ale pak se Filipovi vzdálil. Darryn Binder se sklouzl, ujela mu obě kola i nohy. Acosta se probíjel polem kupředu. Náš jezdec se nevzdával a znovu vedoucího Španěla dotáhl. Ve 13. kole přišla Sergiova chyba a Salač šel opět do čela. Na chvíli... Pak mu jeho soupeř ujel. Dráha osychala a podmínky se měnily, časy padaly. McPhee zdolal Sasakiho a jel čtvrtý, vydal se stíhat Riccarda Rossiho. Pořadí se zamíchalo tak, že Jeremy Alcoba už ztrácel kolo.

Sergio García vyhrál podruhé v životě po Valencii 2019. Filip Salač to dokázal a projel cílem druhý. První bedna! McPhee Rossiho nedojel, Ital se slavným příjmením (ale s Valentinem nemá nic společného) také dosáhl životního výsledku. Pedro Acosta stihl dojet osmý... Okruh více sedí KTM než Hondě. A rakouský stroj zvítězil, byť poprvé pod značkou španělského GasGasu, ale motorky jsou spolu s Husqvarnou stejné, všechny patří do jednoho koncernu.

Riccardo Rossi v cíli Simonu Crafarovi řekl: „Bylo to skvělé, děkuju všem!“ Filip Salač: „Je to neuvěřitelné, na tenhle den jsem čekal. Splněný sen! Hodně jsem na tom pracoval, závod byl hodně dlouhý a těžký.“ Salač pochopitelně nezapomněl poděkovat všem včetně Mirka Cecchiniho. García: „Podmínky se měnily, trať každým kolem osychala. Jel jsem na limitu a jsem strašně šťastný!“

VC Francie Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 42:21,172 min 2. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team +2,349 s 3. Riccardo Rossi KTM Boé Owlride +5,589 s 4. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +7,158 s 5. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +14,882 s 6. Adrián Fernández Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +27,279 s 7. Xavier Artigas Honda Leopard Racing +27,408 s 8. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo +29,880 s 9. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +35,098 s 10. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +36,616 s

Pořadí MS jezdců po pěti závodech: 1. Pedro Acosta 103, 2. Sergio García 49. 3. Andrea Migno 47, 4. Romano Fenati 46, 5. Niccolò Antonelli 44... 9. Filip Salač 30...

Zdroje: iSport.cz, MotoGP Twitter, Wikipedia, MotoGP.com, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.