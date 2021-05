Kvalifikace motocyklové VC Francie 2021: Boje v Le Mans ovlivnilo proměnlivé počasí

Francie je kolébkou silničního motocyklového sportu. Vždyť motorové dvoukolky (a tříkolky z nich odvozené) se zúčastňovaly spolu s automobily už prvních závodů mezi městy na konci 19. století. Slavnou kapitolou byl Coupe Interationale des Motocyclettes v Dourdanu (1904 a 1905), vlastně jakési neoficiální mistrovství světa. Uspěly v něm stroje Laurin & Klement s Františkem Tomanem a Václavem Vondřichem, ten ve druhém ročníku slavně zvítězil. První oficiální GP Francie se konala až v roce 1920, shodou okolností v Le Mans, jen na úplně jiné trati než v současnosti

Do skutečného světového šampionátu byla poprvé zařazena v roce 1951, kdy se jelo v Albi, pak v letech 1953–1955 a od roku 1959 – pouze v ročnících 1968 a 1971 chyběla, neboť se vůbec nepořádala. Moderní historie pamatuje tratě v Rouenu, Remeši, horský okruh Charade v Clermont-Ferrand, Paul Ricard v Le Castellet, Nogaro a Magny-Cours.

Na okruhu Bugatti, který je součástí slavného Circuit de la Sarthe a byl otevřen v šedesátém pátém, se Grand Prix konala poprvé o čtyři roky později. Potom ještě desetkrát, ročník 1995 skončil těžkým pádem a zraněním Alberta Puige v pětistovkách, trať musela projít přestavbou a závod se přesunul na Paul Ricard. Od sezóny 2000 se sem vrátil a jezdí se tu nepřetržitě, poslední přestavbou prošel okruh o osm let později. Pokud započteme všechna klání s tímto názvem, letošní ročník je už 86. v pořadí. Bohužel stejně jako loni bez diváků, i když se jelo až v říjnu.

Circuit Bugatti má s proslulou tratí shodnou startovní a cílovou rovinku, používá se také při čtyřiadvacetihodinovce, součásti vytrvalostního motocyklového MS. Jednostopé klání na Circuit de la Sarthe by bylo jistě velmi zajímavé, ale také hodně nebezpečné.

Z letošního kalendáře světového silničního šampionátu vypadla Velká cena Finska 11. července, pandemie covidu-19 komplikuje cestování. Po Dutch TT v Assenu se coby náhrada uskuteční Velká cena Štýrska na Red Bull Ringu ve Spielbergu. Ovšem až 8. srpna. Spolu s následující rakouskou Grand Prix uvidíme opět dvojzávod. Německý Sachsenring podepsal smlouvu na dalších pět let. Také Finové prodloužili až do roku 2026.

MotoGP

Tito Rabat znovu nahradil Jorgeho Martína u Pramacu. Původně měl startovat Michele Pirro, dlouholetý testovací jezdec Ducati, ale ten má prioritu v zisku italského superbikového titulu a nemůže tento víkend vynechat. Rabat je zatím volný, světové superbiky startují až příští týden. Andrea Dovizioso testoval dva dny v Mugellu Aprilii RS-GP, ale celou dobu pršelo...

Prvnímu pátečnímu tréninku v Le Mans dominoval Jack Miller, který na vodě umí. Zpočátku jezdil o 1,5 s (!) rychleji než zbytek pole. Zatímco loňský šampion musel odstavit svou suzuki a do boxů se svezl na skútru. Podmínky na trati se měnily k lepšímu, takže se do čela prokousal domácí Johann Zarco. Ale prvním, který nazul slicky, byl právě Miller. Jenže déšť se vrátil. Álex Márquez se sklouzl, drahnou dobu dokonce zůstal částí těla sedět na motorce... Maverick Viñales upadl krátce po výjezdu z boxové uličky. Na slickách. Nakonec zasprintoval k nejrychlejšímu času Australan s červenou ducati, který zůstal těsně pod 1:38 min a na druhého Francouze najel 1,48 s!

Yamaha očekávala odpoledne sucho, protože ráno se ani jeden ze čtyř jezdců nedostal do Top 10! A rozhodně to není tím, že si Fabio Quartararo nechal minulý týden v Marseille operovat pravé předloktí, kvůli bolestem nevyhrál poslední závod.

Mraky se válely nad tratí i odpoledne, ale nepršelo. Spadli Aleix Espargaró (dokonce dvakrát!) a vedoucí jezdec průběžného pořadí „Pecco“ Bagnaia. Álex Rins musel před závodním víkendem v Le Mans rehabilitovat drobně zanícené rameno. Také byl později jedním z těch, kteří se ocitli na zemi. Efektně ovšem vyskočil na bariéru z pneumatik a překulil se přes ni do bezpečí. Havárii se nevyhnuli ani Quartararo, Miller a Mir. Nejvíce se padalo v šikaně Dunlop. Těsně před koncem překonal Quartarara Zarco a ovládl druhý trénink (1:31,7 min).

Aleixe Espargara trápily ve třetím, opět mokrém tréninku technické problémy jeho neposlušné „aprilky“. Jack Miller se sklouzl v La Chapelle. Na zemi se v Dunlopu ocitl i Iker Lecuona. Marc Márquez se na vodě jako jediný dostal pod 1:41 min (1:40,7), ale zdatně mu sekundoval výborný Lorenzo Savadori. Yamahy zase totálně propadly.

Franco Morbidelli kulhá. Zkoušel co nejrychleji přelézt z jedné motorky na druhou, ale seskok z prvního stroje se mu nevydařil a druhý porazil. Jezdci MotoGP mají k dispozici dva motocykly, které mohou při závodě vystřídat, zpravidla tehdy, když se změní počasí, což je pro Le Mans typické. Pro jistotu si skočil na kontrolu do medical centra. Nakonec to odneslo koleno...

I během „nastavovacího“ čtvrtého tréninku se spustil déšť. Sklouzl se Pol Espargaró a vzápětí za ním jeho týmový kolega Marc Márquez. Exmistr světa si stihl držet pravou ruku u těla. Následně se snažil roztlačit svou hondu, ale nechtěla chytit, takže ji dopravil do boxu ručně. Nejrychlejším ze všech v poněkud chaotickém FP4 byl Quartararo (1:32,8 min).

V první mokré kvalifikaci upadl Savadori na cílové rovince, přeběhl trať do boxů a nasedl na druhou motorku. Jenže opět zasvítilo slunce... Pochopitelně se jelo na pneumatikách se vzorkem. A taky se padalo, třeba Tito Rabat a Álex Márquez, který pak zmateně pobíhal, jako kdyby hledal motorku... Savadori Q1 vyhrál, náhradní motorka měla obutu střední směs, což se ukázalo být obrovskou výhodou. Spolu s ním postoupil k Top 10 i Luca Marini.

Bitva o pole position byla opět sázkou do loterie. Suchý, nebo mokrý stroj? Většina závodníků zajela na výměnu. Valentino Rossi si vyjel do kačírku. Proměnlivé podmínky vyhovovaly Millerovi, který se přetahoval o nejrychlejší čas s Polem Espargarem. Ten ale stihl ještě havarovat, spadl i Miguel Oliveira. Pak otěže převzaly hondy, vypadalo, že začíná znovu pršet. Bylo rozhodnuto? Ještě ne. Vše se odehrálo až v závěru. Třetí pole position v řadě získal Fabio Quartararo před Maverickem Viñalesem a Jackem Millerem.

Miller po kvalifikaci mimo jiné řekl: „Trať byla suchá až na pár louží. Pak začalo zase trochu pršet. Ve svém rychlém kole jsem málem ztratil předek, ale nakonec jsem ho zvládl...“ Viñales: „Jsem docela šťastný, dostal jsem se do první řady. Hodně se těším na zítřek, bude to zajímavý závod.“ A Quartararo? „Je to skvělé. Byl jsem zpočátku nervózní. Pak jsem všechno vsadil na závěr: buď spadnu, nebo vyhraju...“

VC Francie MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:32,600 min 2. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:32,681 min 3. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:32,704 min 4. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:32,766 min 5. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:32,877 min 6. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:33,037 min 7. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:33,120 min 8. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:33,150 min 9. Valentino Rossi Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:33,391 min 10. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:33,867 min

Moto2

Na divokou kartu startuje znovu Tommaso Marcon coby třetí jezdec Forward Racingu s šasi MV Agusta. Po zranění se vrací Barry Baltus (NTS RW Racing GP), měl zlomené zápěstí. Obě značky dostaly výjimku a mohly udělat změny, které jsou jinak zakázané. U MV to byl přední blatník, zadní kyvné rameno a sedlo. V této sezóně ještě mohou testovat jen zkušební jezdci, od příštího roku už i ti závodní.

V prvním pátečním tréninku se na čele zprvu vyhřívali Lorenzo Baldassarri, Somkiat Chantra a Hafizh Syahrin. Naproti tomu Marco Bezzecchi se válel v kačírku. Na rychle osychající trati byl Fabio di Giannantonio dokonce rychlejší než Jack Miller v MotoGP, na časomíře se rozsvítily hodnoty začínající 1:37. Nakonec se radoval Arón Canet (1:37,5 min), který si vyměňoval názory se Samem Lowesem gestikulací. Yari Montella (Speed Up/Boscoscuro) byl po divokém pádu převezen do zdravotního střediska na okruhu. Ve víkendu nepokračuje...

Chuť francouzského asfaltu okusil v FP2 di Giannantonio. Moc se nechtělo vstávat Baldassarrimu a otřesený byl Albert Arenas, ale ten neměl problém se dostat zpátky na nohy. V závěru spadli i Marcon, Syahrin, Jake Dixon, Chantra, Joe Roberts, Celestino Vietti a Marcos Ramírez. Všichni krátce po sobě. Dominující Fernándezy (Raúl a Augusto ale nejsou příbuzní) přelstil Sam Lowes (1:36,3 min).

Do třetího tréninku v sobotu před polednem nastoupil místo Montelly Alonso López. Brita Dixona zradil stroj. Jezdci postupně vyměňovali mokré gumy za suché a na časech to samozřejmě muselo být znát. Arón Canet ale musel svou jankovitou motorku krotit. Nakonec byl nejrychlejší Raúl Fernández (1:38,2 min).

Do první kvalifikace se vyráželo na suchou trať. Žádné drama až na Ramírezův pád se nekonalo. Dál postoupil vítězný Američan Roberts, Ai Ogura a Simone Corsi s Baldassarrim. Překvapili hlavně oba Italové na MV.

Při Q2 zase pršelo a nazouvalo se obutí do deště. Ale našli se i odvážlivci na hladkých gumách (třeba Lowes a Bezzecchi), jenže brzy snažení vzdali a přezuli. Ogura se po highsideru pokoušel dostat k motorce, ale musel počkat, na trati byl provoz. Pak doháněl traťáky, kteří mu stroj tlačili pryč. K zemi šel i Marcel Schrötter a motorku zahodil i Jorge Navarro. Následovali Nicolò Bulega a Corsi. Vítr dělal hlavně Roberts. Jenže nakonec ho překonal Raúl Fernández až na třetí místo vytlačil Bezzecchim, který se tak postaví doprostřed první řady.

VC Francie Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:50,135 min 2. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:50,375 min 3. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:50,514 min 4. Arón Canet Boscoscuro Inde Aspar Team 1:50,782 min 5. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:50,796 min 6. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team 1:51,132 min 7. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:51,146 min 8. Héctor Garzó Kalex Flexbox HP40 1:51,215 min 9. Stefano Manzi Kalex Flexbox HP40 1:51,360 min 10. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:52,031 min

Moto3

Divokou kartu pro „Grand Prix de France“ dostal Japonec Takuma Matsuyama (Honda Team Asia), bývalý vicemistr Asia Talent Cupu, loni jel juniorské MS FIM CEV a rozhodně nebyl do počtu, skončil 14. v celkové klasifikaci.

Jezdci Moto3 vyrazili na trať jako první v pátek ráno. Na mokru. John McPhee pokořil hranici 1:53,3 min a úvodní trénink vyhrál. V závodech se mu zatím letos nedaří, ještě nemá ani bod. Pedro Acosta sice dvakrát „lehnul“, ale ani to mu nezabránilo obsadit druhou příčku. Při prvním měl společníka v Andim Faridu Izdiharovi, při druhém jej do kačírku doprovodil Kaito Toba, . Xavi Artigas a Adrián Fernández se sťukli, druhý Španěl incident neustál a šel k zemi v poměrně značné rychlosti. Pádů bylo nepočítaně, havarovali například i Dennis Foggia a Andrea Migno.

Odpoledne už svítilo slunce a jelo se na suchých gumách. Max Kofler se potýkal se svou KTM, která mu zhasla. Migno zahodil motorku a spadl i Izdihar, u něj po highsideru přišla ke slovu nosítka. Sergio García se nepohodl s Tatsukim Suzukim, ale oba se na svých strojích udrželi. Havaroval ale Toba. Hlavně obrubníky klouzaly... Deniz Öncü napravoval nepovedený konec závodu v Jerezu, ale trénink nakonec ovládl Gabriel Rodrigo (1,42,1 min). Jezdilo se samozřejmě mnohem rychleji než dopoledne. Náš Filip Salač obsadil šestnácté místo.

V sobotu se začalo na mokrých gumách. To znamená, že se nikdo z jezdců nemohl zlepšit. Japonec Suzuki postrádal v poslední zatáčce přilnavost a to se mu vymstilo. Nebylo divu, dráha měla pouhých 7 stupňů a vzduch 12. Jaume Masiá předvedl v kačírku efektní taneček i se svou KTM, když mu v nájezdu na cílovou rovinku ustřelila. Carlose Tataye stroj vykopl a i Acosta hledal limity a sklouzl se. Hodně divoký highsider postihl Izdihara. Ryusei Yamanaka a Artigas museli navštívit zdravotní středisko... Překvapivým vítězem třetího tréninku se stal nováček Adrián Fernández (1:54,.2 min).

Salač zhodnotil víkend před kvalifikacemi takto: „Nejdřív jsem měl jsem problémy s elektronikou, motorka neukazovala vůbec nic, ani otáčky, ani zařazený kvalt, ani časy v sektorech... I se zamlžováním hledí na přilbě. Odpoledne mi chyběla přilnavost, všechna tři kola jsem zajel sám. Dnes na mokru byla šance malá. Nelituju, že pojedu první kvalifikaci, otestuju si aktuální podmínky a budu moci zabrat.“

První kvalifikace se jela už za sucha a slunce. Lídr průběžného pořadí jezdců Acosta vyrovnal highsider. Yuki Kunii takové štěstí neměl, nakoplo ho to a držel se za prsty. Tentokrát se netaktizovalo a nestavělo v boxech. Ve finále spadl ještě „divočák“ Matsuyama. Do druhé kvalifikace šli Suzuki, Dennis Foggia, náš Salač a Jeremy Alcoba. Acosta zůstal v poli poražených... Bude mu zítra opět úplně jedno, odkud ze závodu odstartuje?

Boj o pole position začal výjezdem na suchých pneumatikách. Riccardovi Rossimu se takřka zastavila motorka, na což doplatil Niccolò Antonelli. Ale z nebe se spustil déšť, takže všichni přezuli. Byla to však pouze přeháňka. Následně spadl Ayumu Sasaki. Na první časy jsme čekali osm a půl minuty ze čtvrthodiny. Migno, týmový kolega našeho závodníka zariskoval na slickách a patří mu pole position, přetahoval se o ni s McPheem. V první řadě jej však doplní Riccardo Rossi (!) a Masiá. Druhý Ital ovšem na Migna ztratil dvě sekundy... Filipova první dvě kola byla zrušena a ve třetím v poslední zatáčce spadl. Zvedl motorku... a ještě stihl zajet sedmý čas!

VC Francie Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 1:47,407 min 2. Riccardo Rossi KTM Boé Owlride 1:49,408 min 3. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:49,611 min 4. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 1:49,640 min 5. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:49,684 min 6. Niccolò Antonelli KTM Avintia Esponsorama Moto3 1:49,894 min 7. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team 1:50,594 min 8. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 1:50,786 min 9. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:50,927 min 10. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:50,962 min

Zdroje: archiv auto.cz, MotoGP.com, MotoGP Twitter, MotoGPSport.cz, Nova Sport, Wikipedia

Foto: Václav Duška jr.