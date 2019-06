Motocyklová VC Itálie: Bitvu v MotoGP o kvalifikační rekord dráhy vyhrál Marc Márquez

GP Itálie silničních motorek nemá v mistrovství svět takovou tradici, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pořádá se totiž teprve od roku 1991, nejprve v Misanu a poté v Mugellu. Předtím se už od počátku světového šampionátu jezdil závod s oficiálním názvem Velká cena národů, zprvu na Monze, od konce 60. let v Imole, pak přibyly i dvě již zmíněné tratě (Mugello v roce 1976). Italská Grand Prix se ale konala už dvakrát dávno před vznikem světového šampionátu: ta první v roce 1914, druhá o sedm let později. Následovaly „Národy“ nepravidelně v letech 1922-1948.

Okruh v toskánském Mugellu (Autodromo Internazionale del Mugello), který leží 40 km severně od Florencie, měří 5,25 km, má šest levotočivých a devět pravotočivých zatáček. Majitelem je Scuderia Ferrari, která jej používá k testování. Na veřejných silnicích kolem dnešní trati se ovšem závodilo už na počátku 20. let minulého věku, i když s automobily. Italští diváci zde vytvářejí fantastickou atmosféru. Počasí bylo pěkné, 25 stupňů a sluníčko. Sky Racing Team VR46 připravil stroje pro Moto3 a Moto2 v zeleno-bílo-červené trikolóře.

MotoGP

Ducati nasadila v Mugellu tradičně testovacího jezdce, kterým již šest let není nikdo jiný než Michele Pirro. Navíc se vítěz VC Valencie 2011 Moto2 chystá na svou 100. GP v životě, zatímco jeho kolega Andrea Dovizioso má na svém kontě trojnásobek startů. Pramac Racing nasadil oba stroje Ducati v atypické žluto-černé kombinaci s italskými trikolórami – ve spolupráci s automobilkou Lamborghini.

Prvnímu tréninku v Mugellu kraloval nachlazený Marc Márquez, v pátek odpoledne se ale nejlépe dařilo Francescu Bagnaiovi. Dnes dopoledne se naopak posunul do čela Danilo Petrucci. Dovizioso při třetím volném měření sil dosáhl největší rychlosti 356,7 km/h, což je nový absolutní rekord! Půlhodinový FP4 (free practice) začínal po kvalifikaci Moto3, ten už neměl vliv na rozdělení do kvalifikací. Karel Abraham spadl v zatáčce Arabiata. Dlouho vedl Marc Márquez, ale nakonec se z nejrychlejšího času radoval Fabio Quartararo!

Postup z Q1 si museli vybojovat Valentino Rossi, ale i Dovizioso a Jorge Lorenzo. Jenže příčky k první desítce jsou volné pouze dvě. Johann Zarco měl technický problém se svou KTM. „Dovi“ zvládl nejrychleji ze všech to úplně poslední kolo. A mezi elitní skupinu postoupil i jeho kolega Pirro. Ostatní měli smůlu včetně Zarca, který si lehnul. Karel Abraham pojede zítra ze 16. pozice, Lorenza i Rossiho nechal těsně za sebou!

Fantastický Fabio Quartararo posouval rekord okruhu v boji o pole position až k hranici 1:45,8 min. Chytil se znovu i Danilo Petrucci, je škoda, že má smlouvu jen na rok. Na jeho místo si brousí zuby Jack Miller z Pramacu, toho by měl vystřídat Álex Márquez. Vše jsou ale jen spekulace. Franco Morbidelli potvrdil sílu Petronas Yamahy průběžně třetím místem. Ale pozor na Marca Márqueze! Zavlál šachovnicový praporek a čekalo se na dojezd. Radoval se přece jen obhájce titulu, který posunul nejrychlejší čas ještě o tři desetiny směrem dolů. Pořadí se tedy posouvalo, Quartararo skončil druhý, Petrucci třetí a druhou řadu načíná Morbidelli.

VC Itálie MotoGP 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:45,519 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:45,733 min 3. Danilo Petrucci Ducati Mission Winnow Ducati 1:45,881 min 4. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:45,959 min 5. Jack Miller Ducati Pramac Racing 1:46,029 min 6. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:46,079 min 7. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:46,181 min 8. Francesco Bagnaia Ducati Pramac Racing 1:46,260 min 9. Andrea Dovizioso Ducati Mission Winnow Ducati 1:46,293 min 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:46,387 min 16. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing 1:47,028 min

Moto2

Mattia Pasini jede opět místo zraněného Pawiho v týmu Petronas Sprinta Racing. Nováčkem je Japonec Teppei Nagoe (Idemitsu Honda Team Asia), který vystřídal polámaného Thajce Somkiata Chantru.

Páteční dopoledne opanoval v prostřední tříválcové kubatuře Luca Marini a nikdo jej nepřekonal ani ve druhém tréninku. Nicolò Bulega dosáhl rychlosti 300,6 km/h, tady je jasně vidět, jak jsou motorky s agregáty Triumph 765 ďábelské. Jde pochopitelně o nový absolutní rekord třídy. Sobotě kraloval Augusto Fernández.

První kvalifikaci vévodil od počátku do konce Xavi Vierge. Smůlu měl Marco Bezzecchi, který se odporoučel k zemi v zatáčce Poggio Secco. Kromě Viergeho postoupili Jorge Martín, Lorenzo Baldassarri a Bulega. Třeba Brad Binder ne... Druhou začal nejlépe Tom Lüthi. Álex Márquez ho mohl překonat, ale v rychlém kole se rozčiloval na Tetsutu Nagashimu, který ho zřejmě zpomalil, ke kontaktu mezi nimi však nedošlo. Drama se odehrálo až na úplném konci. Marcel Schrötter nakonec pole position vyrval svému týmovému parťákovi od Dynavoltu. Mladší Márquez je doplní v první řadě.

VC Itálie Moto2 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP 1:51,129 min 2. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP 1:51,169 min 3. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:51,346 min 4. Nicolò Bulega Kalex Sky Racing Team VR46 1:51,401 min 5. Jorge Navarro Speed Up MB Conveyors Speed Up 1:51,470 min 6. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 1:51,484 min 7. Tetsuta Nagashima Kalex Onexox TKKR SAG Team 1:51,640 min 8. Sam Lowes Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:51,692 min 9. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 1:51,697 min 10. Remy Gardner Kalex Onexox TKKR SAG Team 1:51,724 min

Moto3

Startovní listina třídy Moto3 se pro italský závod změnila. Stejně jako loni startuje na divokou kartu domácí Kevin Zannoni. Pole se tak alespoň jednorázově rozšířilo o třetí značku, neboť sedlá tovární stroj TM. Kevin ale debutoval už v San Marinu 2017 na KTM. V týmu Estrella Galicia 0,0 jede na třetím stroji Japonec Ryusei Yamanaka, viděli jsme ho už v Kataru. Honda Team Asia nasadila Gerryho Salima z Indonésie, Ai Ogura je po havárii z prvního kola závodu v Le Mans zraněný.

V prvním pátečním tréninku uspěl Niccolò Antonelli. Odpoledne se do čela posunul Tatsuki Suzuki a druhým nejrychlejším byl Zannoni (TM umí držet krok s konkurencí, to dokazovala už loni). V sobotu ráno byl nejrychlejší Tony Arbolino. Oběma českým závodníkům časy z volných měření sil nestačily na to, aby postoupili přímo do druhé kvalifikace.

Té první vévodil dlouho Zanoni, Kuba Kornfeil se nacházel v postupové čtyřce. Jenže tři a půl minuty před koncem čtvrthodinovky zaúřadovala grupa vedená Marcosem Ramírezem. Nakonec se radoval právě on, i když byl rychlejší Raúl Fernández. Šli dál i Darryn Binder a Andrea Migno. Kornfeil skončil šestý, zítra vyrazí z 20. příčky na roštu. Filip Salač byl třetí nejpomalejší.

Arón Canet nemohl vyjet do druhé kvalifikace, ale nakonec jeho motorka díky startovacímu stojanu chytla. Rychle vypadali Tatsuki Suzuki a Antonelli. John McPhee s Darrynem Binderem taktizovali a zůstávali v boxech. Před koncem se do čela dostal Gaby Rodrigo (pod 1:57,1 min). Fantastické kolo ovšem zajel Tomy Arbolino (1:56,4) a připsal si i rekord okruhu, překonal čtyři roky starý výkon Dannyho Kenta (ten se po loňském nezdaru v Moto2 snaží proniknout do britských superbiků). Rodrigo se mu přiblížil na necelých 0,7 s, třetí místo patři Lorenzu dalla Portovi. McPhee tak dlouho vyčkával, až skončil poslední, osmnáctý. Nedařilo se ani Canetovi.

VC Itálie Moto3 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Tony Arbolino Honda VNE Snipers 1:56,407 min 2. Gabriel Rodrigo Honda Kömmerling Gresini Moto3 1:57,080 min 3. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing 1:57,276 min 4. Andrea Migno KTM Bester Capital Dubai 1:57,438 min 5. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:57,453 min 6. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse 1:57,455 min 7. Romano Fenati Honda VNE Snipers 1:57,525 min 8. Kaito Toba Honda Honda Team Asia 1:57,533 min 9. Marcos Ramírez Honda Leopard Racing 1:57,551 min 10. Arón Canet KTM Sterilgarda Max Racing Team 1:57,575 min 20. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP 1:58,282 min 29. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP 1:59,897 min

Zdroje: Wikipedia, MotoGPsport.cz, MotoGP.com, iSport.cz, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.