Motocyklová VC Německa 2022: Bagnaia překonal na Sachsenringu kvalifikační rekord

Desátým závodem letošního MS silničních motocyklů je Velká cena Německa na Sachsenringu. Nejkratší okruh v seriálu se nachází u města Hohenstein-Ernstthal nedaleko Saské Kamenice, od našich hranic je opravdu kousek. Měří 3671 m a má třináct zatáček, z toho deset levých a jen tři pravé. Dlouhá plochá dráha na asfaltu, navíc proti směru hodinových ručiček. Mick Doohan se kdysi nechal slyšet, že je jak pro Mickey Mouse.

Moderní trať byla otevřena v roce 1996 a v následujících šesti letech průběžně upravována. Proto má dvoje boxy na obou stranách. Historicky navazuje na 8,6 km dlouhý silniční okruh, který procházel přímo městem a jezdilo se na něm v letech 1927-1990. Procházel i dnešním areálem, zbyla z něj ovšem pouze startovní věž z počátku.60. let minulého věku, navíc posunutá. Ty má Sachsenring dokonce tři. Na starém okruhu se konala rovněž Velká cena NDR (1958-1972), neboť po druhé světové válce ležel ve východní části rozděleného Německa. Od sezóny 1961 se započítávala do světového šampionátu. O osm let později, v červenci 1969 zde zahynul Angličan Bill Ivy, tovární jezdec Jawy.

Jednostopá Velká cena Německa má opravdu dlouhou tradici. Poprvé se uskutečnila v roce 1925 na berlínské dálniční dráze AVUS. Sachsenring (původně Badberg-Viereck) ji hostil v letech 1934-1939. Jezdilo se historicky také na Severní i Jižní smyčce Nürburgringu, novém okruhu Grand Prix vybudovaném právě na části původní Südschleife, Solitude u Stuttgartu, dlouhém Hockenheimringu s lesními úseky... Na hraniční betonový Grenzlandring u Mönchengladbachu a hesenský Schottenring si dnes už vzpomene málokdo. Do Saska se závod vrátil v sezóně 1998, pochopitelně už na novou trať.

Vstupenky na rok 2020 i 2021 zůstaly pro letošek v platnosti, loni byl vstup velmi omezený. Očekávala se tedy ta pravá divácká kulis – a fanoušci včetně těch českých nezklamali. Tribuny byly narvané už v sobotu. Na Sachsenringu jich je opravdu dost, i když se dostavují na závody. Většina jich není pevná. Okruh leží na malém prostoru, takže návštěvníci vidí hodně. Na neděli stál lístek jen 29 eur, oproti jiným závodům, třeba Mugellu je to pakatel. Parkuje se všude zdarma... Obrubníky jsou zde vyvedeny v národních barvách: černé, červené a žluté (pro Němce je to ovšem vždy zlatá). Hned v pondělí po Grand Prix začíná prodej lístků na rok 2023, i když ještě není znám ani termín.

Síň slávy MotoGP rozšíří trojnásobný mistr světa stopětadvacítek Luigi Taveri (1929-2018). Švýcar by velkým kamarádem našeho Františka Šťastného a bylo mu prakticky jedno, na čem zrovna seděl, v mistrovství světa totiž během sezón 1954-1966 dokázal bodovat ve všech vypsaných kubaturách. Včetně sajdkárů! Vyhrál 30 Grand Prix nejen ve stopětadvacítkách, ale i dvěstěpadesátkách a „kolibřích“ padesátkách. Dobrému zdraví se těší patnáctinásobný šampion Giacomo Agostini, který oslavil osmdesátku.

Finsko bylo pro letošek zrušeno, nejenže okruh není dokončen a nepřijedou ruští fanoušci, ale město Lahti nechce dít peníze. Chybí příjezdové cesty i asfalt na obslužných komunikacích... Není jasné, zda se na Kymi Ringu vůbec pojede a kdy. Nový maďarský okruh u Debrecínu se nejspí stavět nezačne. Superbiky i klasické MS by se měly vrátit na Hungaroring k formuli 1, je to však podmíněno radikální přestavbou tratě.

Šéf Dorny Carmelo Ezpeleta okomentoval tragickou návštěvu v Mugellu: „Chybou byl termín shodný s Velkou cenou Monaka F1. Pochopitelně diváci nepřišli také proto, že Valentino Rossi ukončil kariéru. Bude-li se to příští rok opakovat, postačí nám jediná Velká cena na italském území.“ Drahé lístky nezmínil...

MotoGP

Marc Márquez letos v nejprestižnější třídě nezvítězí, protože se léči po operaci pochroumané paže. Od jeho přestupu do MotoGP v roce 2013 ho nikdo na Sachsenringu neporazil, v předchozích třech letech vyhrál i slabší třídy. Předloni se v Německu nejelo kvůli covidu. Krátká trať mu vždy seděla...

V prvním tréninku byl nejrychlejší Jack Miller (1:21,4 min), který na konci letošní sezóny odejde od Ducati a zamíří ke KTM. V továrním týmu nahradí Miguela Oliveiru a doplní Brada Bindera, Jihoafričan zůstává. Pol Espargaró upadl hned dvakrát, druhý highsider byl hodně nepříjemný a následovala návštěva zdravotního střediska. Zlomeného sice neměl nic, ale bolel ho loket a žebra. Na zemi se ocitli i Álex Rins a Andrea Dovizioso.

Rins si v Katalánsku v úvodu závodu při kolizi s Takaakim Nakagamim a Francescem Bagnaiou zlomil kůstky v zápěstí, povolení ke startu ale dostal. Japonci se nestalo prakticky vůbec nic, i když si musel odpočinout přes noc v nemocnici. „Helma Arai mi zachránila život. Omlouvám se všem. Věřil jsem si na brzdy, ale nezvládl to. Jak se přilba potkala s Bagnaiovým zadním kolem, upadlo mi plexisklo a dostal jsem pěknou nálož štěrku do obličeje.“ Rinse sundala ducati italského jezdce. Álex k tomu řekl: „Z incidentu jsem vyvázl ze všech nejhůře. Omluvu od Nakagamiho akceptuji, ale doufám, že si Taka uvědomí svoje chyby. Měl být potrestán. Bez léků na bolest to na Sachsenringu v mém případě nepůjde.“ „To jsem měl jít sám na ředitelství závodu a žádat o pokutu a penalizaci?“ otázal se Japonec. Pravda, bolí ho hodně rameno. Jorge Martín byl operován v italské Modeně: „Klavírista může po zákroku hrát za tři dny, u motocyklového závodníka je to trochu složitější.“ Ruka se ještě stále ozývá. „Možná bude lepší, když Álex nepojede a soustředí se na Assen,“ řekl manažer Suzuki Livio Suppo. Rins skutečně před čtvrtým tréninkem své víkendové působení ukončil. „Zápěstí mě bolí jenom na motorce, jinak ne. V Assenu to zkusím znovu,“ prozradil Alex Karlu Abrahamovi.

„Když vyhraju další dva závody, možná o mně začne tovární tým Ducati uvažovat,“ řekl sebevědomě Johann Zarco. Přitom ještě v MotoGP nikdy nezvítězil, samozřejmě z Moto2 má dva tituly mistra světa. „Pro Ducati je Sachsenring jednou z nejhorších tratí. Nedaří se nám tady, Okruh nemá dlouhé rovinky, které našim strojům vyhovují. Aprilia i Yamaha budou velmi silné,“ řekl manažer Davide Tardozzi (vynikající superbiker z počátku jejich existence) bývalému českému závodníkovi v roli komentátora. Enea Bastianini si ve druhém tréninku udělal výlet mimo trať. Nejrychlejším byl ovšem „Pecco“ Bagnaia, který zůstal jen lehounce nad hodnotou 1:20 min, což značilo nový rekord dráhy, překonal stávající Marca Márqueze. Suzuki nasadila v Německu aktualizovanou aerodynamickou kapotáž.

Darryn Binder řekl: „Znám skoro všechny tratě, ale na gépéčku jsou úplně jiné, musím se všechny znovu učit.“ „Motorka se mi vrtěla a skákala,“ okomentoval pátek Miguel Oliveira. Ten na konci sezóny opustí KTM a zamíří asi do RNF, protože jeho osobní sponzoři mají problém s Gresinim. Případně do Tech 3, kam původně vůbec nechtěl. Hervé Poncharal se hodlá spolehnout na jednoho zkušenějšího závodníka a jednoho nováčka, tandem Raúl Fernández – Remy Gardner není optimální. Portugalec by tedy mohl mít šanci sedačku získat. Fabio Quartararo si v úvodu třetího tréninku vyjel z trati. Spadl Marco Bezzecchi, poslední kotrmelec nebyl určitě příjemný. Aby se dostal rychle do boxů, musel předběhnout trať.

Aleix Espargaró se v Katalánsku radoval z druhého místa předčasně. Zapomněl na to, že signalizovaná nula znamená poslední kolo a nikoli konec závodu. Když viděl na obrazovkách kolem trati, že v boxu z jeho úspěchu zrovna nejásají, ale naopak se chysají za hlavu, uvědomil si svou chybu. Propadl se na šesté místo, následně dělal, co mohl, předjel Lucu Mariniho a skončil pátý. V FP3 na Sachsenringu měl problémy, opustil trať, ale nespadl. Pak se rozčiloval na Franca Morbidelliho, který ho zbrzdil.

Motokrosovou vložku absolvoval Joan Mir. Ke konci havarovali Álex Márquez a Nakagami. Lucio Cecchinello řekl: „Pravděpodobně využijeme opci a Álex u nás týmu zůstane.“ Obhájci titulu se uvolnilo hledí přilby. Snažil se ho vrátit na původní místo, ale v rukavicích a za jízdy se mu ho zacvaknout nepovedlo, podfoukl mu ho vítr, když se otáčel za soupeři. Helmu v boxech prostě vyměnil, ale poslední rychlé kolo nestihl. „Pecco“ Bagnaia se zlepšil na 1:19,7 min a nikdo na něj neměl. Pochopitelně stanoval opět nový rekord.

Davide Tardozzi korigoval svá páteční slova: „Včera jsem řekl, že se Ducati na Sachsenringu nedaří. Inženýři ale zapracovali a své řekli i všichni naši vynikající jezdci. Proto taková skvělá sobota! Ohledně vypadlé elektřiny: máme generátory, ale ty neudrží všechno a ani dlouho...“ Šéf Ducati Corse Gigi dall'Igna se jen usmíval.

Čtvrtý „nastavovací“ trénink MotoGP následoval po kvalifikaci Moto3, ale kvůli vypadlé „šťávě“ byl posunut, rozjel se až před druhou dopolední, kdy znovu naskočila. Aleix Espargaró spadl v poslední levotočivé zatáčce – a záhy jej na stejném místě napodobil Jack Miller. Už pod žlutými vlajkami. Brněnští traťáci měli hodně práce. „Jackass“ na ducati do boxů dojel, Aleix se tam nechal dotlačit. Tvrdé pneumatiky (ale měkčí než na jiných tratích) moc na asfaltu nedržely. První zatáčka vypekla i Joana Mira, ale nespadl. Nejrychleji si počínal Quartararo (1:21,0 min).

Jake Dixon si vyzkoušel MotoGP už loni. Spekuluje se o něm, že by mohl vystřídat po letní pauze Andreu Doviziosa u WithU RNF. „Mám v Moto2 dobrý materiál a soustředím se na svou sezónu. Nechci přestupovat,“ řekl k tomu závodník z Albionu. Takže se pravděpodobnou náhradou stane testovací jezdec Yamahy Cal Crutchlow, taktéž Brit, navíc velezkušený...

Kvalifikace MotoGP probíhají jinak než v nejslabších třídách. Tady nepostupují z první čtyři jezdci ke čtrnáctce nejrychlejších z tří volných tréninků, ale pouze dva k desítce. Tento formát je ale nejstarší. Jezdci vyrazili s měkkými zadními gumami. Pol Espargaró se snažil, seč mohl a Oliveira taktéž, ale ten v samotném finále skončil v kačírku. Na Fabia di Giannantonia a Marca Bezzecchiho však neměli. „Diggia“ dosáhl 1:20,3 min.

Bitva o pořadí v prvních čtyřech řadách startovního roštu přinesla drama. Tentokrát se motokros v první zatáčce povedl Bagnaiovi,. Poté, co zajel nejrychlejší čas. „Pecco“ ale v Německu prostě exceloval, i když poslední rychlé kolo už nestihl. Pomohl mu pád Nakagamiho v první zatáčce, nikdo jeho čas 1:19,9 min nedokázal nikdo překonat. Ani druhý Quartararo, ani třetí Johann Zarco, natožpak ostatní. Bagnaia jako jediný prolomil hranici 1:20 min. Exmistr světa 2020 Joan Mir skončil naopak poslední dvanáctý a vztekal se... Nakagami si ledoval bolavé rameno, které dostalo opět zabrat...

Zarco po úspěšné kvalifikaci řekl: „Jsem potěšen. Rozumím zadní pneumatice a nejrychlejší čas jsem zajel sám, ne za vodičem. Někdy to vyjde, jindy vás jiný jezdec spíš zbrzdí. Po dopoledním tréninku jsem nabyl sebevědomí, ale na Pecca to prostě nestačilo, je pekelně rychlý.“ Quartararo: „Kvalifikace byla náročná, je horko. První stint byl zvláštní, zadní guma nedržela. Druhá už byla jiná a seděla perfektně. Na překonání minuty dvacet mi chybělo jen malinko. Jediná otázka na zítřek: jaké obutí zvolit?“ Bagnaia: „Jsem nadšený, jakým stylem probíhá víkend, všechny nás ale překvapilo, jak se Ducati daří. Ve čtvrtém tréninku jsme vyzkoušeli všechna možná nastavení na zítřek,. Motorka funguje perfektně.“

VC Německa MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:19,931 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:20,007 min 3. Johann Zarco Yamaha Prima Pramac Racing 1:20,030 min 4. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:20,120 min 5. Fabio di Giannantonio Ducati Gresini Racing MotoGP 1:20,128 min 6. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:20,150 min 7. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:20,168 min 8. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:20,219 min 9. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing 1:20,468 min 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:20,562 min

Moto2

Gabriela Rodriga už letos v sedle motodvojky neuvidíme: „Mohl bych nastoupit po letní pauze, ale nechci nic uspěchat, aby se neobjevily s mým polámaným ramenem nějaké komplikace.“

Výlet do kačírku si v prvním tréninku udělal Albert Arenas, s pádem, ale naštěstí bez zranění. Tony Arbolino se vydal z kopce ve po zádech... V místě, kterému se říká Vodopád, jinak se jedná nově oficiálně o zatáčku Ralfa Waldmanna. Barryho Baltuse po havárii bolela pravá noha a levá paže. Hodně se potloukl i Keminth Kubo, který minule chyběl, zemřel mu tatínek. „Jsem pořád psychicky rozhozený z jeho náhlého odchodu.“ To je pochopitelné... 1:24,2 byla hodnota nejrychlejšího času Augusta Fernándeze. Filip Salač se nevešel do první zatáčky a dal si trochu motokrosu. „Není tu žádná přilnavost a asfalt hodně klouže,“ řekl český závodník. Jezdí se tu málo a pogumování spláchnou deště... Nicméně obsadil čtvrté místo, za lídrem zaostal o 0,56 s, ale i druhý Alonso López měl ztrátu přes 0,4 s. „Je to vlastně moje domácí Grand Prix, když už se nekoná Brno,“ podotkl Filip.

Třetí z prvního tréninku Arón Canet je zraněný, avšak z autonehody v běžném provozu. V neděli 12. června večer seděl na místě spolujezdce corvettě, po bouračce byla hodně rozbitá. Odnesl si však baštěstí jen nepříjemné pohmožděniny v obličeji, proto startuje. Na konci FP2 se sklouzl Simone Corsi. Opět exceloval Augusto Fernández (124,0 min).

Filip Salač: „Musím zajet svůj nejrychlejší čas hned na začátku třetího tréninku, trať je skvěle pogumovaná po MotoGP. Pak už bude vedro.“ Plán mu vyšel stoprocentně, ve svém třetím kole zajel 1:23,6 min a ujal se vedení! Dixon dostal highsider a dopadl na kolena, byl ale v pořádku. „Soustředíme se na dlouhé stinty v trénincích, prioritou není jedno rychlé kolo,“ řekl o něm Asparův manažer a bývalý závodník Gino Borsoi. Canet také lehce havaroval, z nosu mu tekla krev, ale to byl následek výše zmíněné autonehody.

„Hodně mi uskakuje přední kolo a v nájezdech do zatáček se zavírá,“ stěžoval si Sam Lowes. Salač měl obdobný problém: „Blokuje se mi přední kolo při nájezdech do zatáček, trochu klouže i zadek. Jsem ale dobře naladěn a psychicky v pohodě, hlava mi funguje,“ Následovala drobná změna nastavení, český závodník ovšem pokračoval na ojetých gumách. Spadl Zonta van den Goorbergh... Pro naše fanoušky bylo mnohem důležitější to, že Filip postoupil přímo do druhé kvalifikace z prvního místa, ovládl dokonce kombinované pořadí všech tří tréninků.

Karlu Abrahámovi před čtvrtým tréninkem MotoGP řekl: „Trénink vyšel podle plánu, nečekal jsem sice první místo, ale povedlo se. Máme nachystáno skvěle na závod. Nová pneumatika byla v pohodě, ale jakmile se opotřebovala, limitovala mě v rychlosti. Zkusíme do rána něco vymyslet. V kvalifikaci to bude víc klouzat, ale podmínky máme všichni stejné. Takové italsko-španělské vedro tu však nikdo nečekal.“

Kdo postoupí z první kvalifikace? Tonymu Arbolinovi podjelo přední kolo ve zrádné první zatáčce, Ital incident zvládl. Baltus se postavil na chvíli za čáru výjezdu z boxů. Dál šli předpokládaní favorité: Celestino Vietti (1:23,7 min), Dixon, Schrötter a Arbolino.

V bitvě o pole position řádil Arenas, průběžné pořadí dlouho vedl. Jenže po výměně pneumatiky se dostal do skvělého tempa Lowes (1:23,4 min). Konečně se mu povedlo vyhrát. Na třetí místo se vyhoupl Augusto Fernández. Filip novou zadní dunlopku nedostal a skončil v poli poražených, až šestnáctý. Škoda...

VC Německa Moto2 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:23,493 min 2. Albert Arenas Kalex GasGas Aspar Team 1:23,765 min 3. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:23,825 min 4. Jake Dixon Kalex GasGas Aspar Team 1:23,897 min 5. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 1:23,913 min 6. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 1:23,973 min 7. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:24,091 min 8. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 1:24,130 min 9. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:24,134 min 10. Cameron Beaubier Kalex American Racing 1:24,222 min 16. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:24,344 min

Moto3

Po zranění z Mugella se do závodnického pole nejslabší kubatury čtyřdobých dvěstěpadesátek vrátil Diogo Moreira, který své snažení v Barceloně vzdal. Zkouší to i Ayumu Sasaki, který se taktéž v Itálii srazil s Jaumem Masiou. Víkend ho bude určitě bolet, protože ještě není na rozdíl od Moreiry zcela zdráv. Po Dutch TT příští víkend ale bude mít na doléčení času dost. V Barceloně nakonec zůstal doma, na závody se podívat nepřišel. Na Sachsenringu startuje i Alberto Surra, který má letos smůlu na pády a zranění a mnoho kilometrů neodjel.

GP Německa zahájil nejlepším pátečním časem Izan Guevara (1:26,4 min). Tatsuki Suzuki ve druhém tréninku nedobrzdil v první zatáčce a vydal se do kačírku, obešlo se to bez pádu. Motorka pěkně nakopala Lorenza Fellona, na výjezdu z Omegy upadl Kaito Toba. Deniz Öncü highsider z Vodopádu ustál, byť se ocitl mimo trať. Vzápětí se z kačírku hrabal Carlos Tatay. Ke konci FP2 (free practice) jezdci přezuli a časy začaly klesat. Suzuki se zlepšil na 1:26,3 min a vyhrál.

Ryusei Yamanaka vyfasoval do nedělního závodu dlouhé kolo za nebezpečnou jízdu v Katalánsku, kdy sestřelil Davida Salvadora. Ve třetím tréninku spadl Fellon, dostal nepříjemný kopanec, ale z motorky spíš vypadl, než aby vyletěl do výšky. Sergio García, lídr průběžného pořadí seriálu měl problémy s předním kolem, neustále mu uskakovalo a mechanici Asparova týmu se nemohli trefit do optimálního nastavení. Jeho kolega Izan Guevara naopak prolomil traťový rekord (1:25,9 min) a v boxech se při sledování záznamu usmíval... Sklouzl se Andrea Migno, díkybohu bez následků, Iván Ortolá se na stroji udržel, ale měl co dělat...

První kvalifikace, boj o čtyři postupové příčky ke 14 nejrychlejším z tří volných měření sil, začala v sobotu v půl jedné odpoledne. Rozhodovalo se ale až v posledních čtyřech minutách. A bylo to pěkné drama. Xavier Artigas a Mario Aji upadli v zatáčce Omega. Deniz Öncü se rozčiloval na soupeře, že se ho chtějí chytit. Pak vyjel z trati. Josh Whatley a Riccardo Rossi havarovali na stejném místě jako Španěl a Indonésan. jemu i Turkovi se přitom vedlo nadmíru dobře, byli nejrychlejší. Ortolá ustál kopanec a ve finále spadl Toba.

Za nejrychlejšího jezdce byl nakonec prohlášen Adrián Fernández (1:26,8 min), kulhající Artigas skončil třetí a šli do Q2 spolu s druhým Rossim. Ten se naštval, protože mechanikům Paola Simoncelliho trvala oprava lehce poškozené motorky příliš pomalu. Taiyo Furusato a hlavně Öncü o své nejlepší výkony přišli a nepostoupili, štěstí měl naopak Matteo Bertelle.

V boji o pole position vystrkovali růžky Japonci, pamětníky napadlo srovnání se stopětadvacítkami před koncem milénia. Konkrétně Sasaki, Suzuki a Yamanaka. Masiá měl naopak pád a nenastartoval motorku, takže rozesmutnil Akiho Aja i jeho syna Niklase. Nezajel žádné měřené kolo. V boxech částečně vypadla elektřina, ale časomíra fungovala. Juniorský mistr světa Daniel Holgado ovšem ekipu ze země vycházejícího slunce pokořil. A pak zaúřadovali Dennis Foggia a Guevara, jenže ten neubrzdil svůj gasas do první zatáčky následujícího kola a šel k zemi. Pole position výkonem 1:25,8 min však urval, letos i v celé kariéře už třetí. Na Foggiu získal skoro tři desetiny, Holgado zůstal alespoň v první řadě, trojice Japonců nakonec okupuje tu druhou.

VC Německa Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Izan Guevara GasGas GasGas Aspar Team 1:25,869 min 2. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:26,164 min 3. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo 1:26,189 min 4. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:26,299 min 5. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 1:26,325 min 6. Ryisei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI 1:26,467 min 7. David Muñoz KTM Boé Motorsports 1:26,617 min 8. Sergio García GasGas GasGas Aspar Team 1:26,626 min 9. Matteo Bertelle KTM QJMotor Avintia Racing Team 1:26,640 min 10. Scott Ogden Honda VisionTrack Racing Team 1:26,645 min

Zdroje: MotoGP.com, MotoGP Twitter, MotoGPsport.cz, Wikipedia, Nova Sport, RedBull.com

Foto: Václav Duška jr.