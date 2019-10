Motocyklová VC Thajska 2019: Marc Márquez udolal Quartarara a obhájil mistrovský titul

15. závod letošní sezóny MS silničních motocyklů hostí podruhé v historii okruh v provincii Buriram. Trať o délce 4554 m s dvanácti zatáčkami navrhl jako většinu moderních auto- a motodromů známý německý architekt Hermann Tilke.



Domácí fanoušci jednostopých strojů si museli přivstat. Ranní warm upy začaly už ve 3:40 našeho času. MotoGP ovládl Marc Márquez. Nejrychlejší v Moto2 byl nevlastní bratr Valentina Rossiho Luca Marini. Nejlepším časem v Moto3 se mohl pyšnit Albert Arenas. Gabriel Rodrigo absolvoval těžký pád, který se bohužel neobešel bez újmy na zdraví, odnesl si z něj zlomeninu v pravém chodidle.

MotoGP

Závod královské kubatury čtyřdobých litrů vypsaný na 26 kol začal v 9 hodin ráno jako poslední. Jack Miller měl krátce před startem technický problém, stihl svůj stroj odtlačit do boxů a vyjet na náhradním. Vedení se ujal Fabio Quartararo, Marc Márquez se jej hned v úvodu snažil překonat, byl však dlouhý. Třetí jezdil Viñales a jediný muž, který mohl ještě znepříjemnit Márquezovi cestu z titulem, Andrea Dovizioso, byl čtvrtý. V pátém okruhu spadl Mika Kallio (KTM).



Miller se prokousával dopředu, čekala ho stíhací jízda. Vyřídil Syharina, Lorenza i Abrhama a upaloval dál. Úřadující šampion Francouze v čele nijak neohrožoval, ostatní počínaje Viñalesem jeli daleko vzadu. Dovizioso, Franco Morbidelli a Álex Rins ale v kontaktu. Závod probíhal v poklidu, Márquez ale chtěl oslavit svůj osmý titul napříč kubaturami (a šestý v MotoGP) individuálním triumfem, jak se sluší a patří.



Aleix Espargaró odstavil svou aprilii v pit lane. Čtyři kola před koncem přišel Márquezův atak. Neúspěšný. Povedl se mu v úvodu posledního okruhu... a pak ještě jednou, neboť vedení ztratil. Shodou okolností v závěrečné zatáčce! Nováček třídy na staronového šampiona nevyzrál, Marc slaví další místrovskou korunu tím nejlepším způsobem. Viñales se ke konci dotáhl na 1,4 vteřiny. „Dovi“ se nenechal zviklat Rinsem a dojel čtvrtý, byť se ztrátou přes 11 s. Mimochodem, Jack Miller dotáhl svou stíhačku na body.



Márquez se letos prakticky vyvaroval kontroverzních momentů, zaviněných potyček se soupeři. Nedokončil jediný závod v Austinu, kde upadl. Jinak buď vyhrál, nebo byl druhý. Vzhledem k tomu, že je mu teprve šestadvacet, má šanci opravdu silně zahýbat absolutními historickými tabulkami a statistikami sólo kubatur. Klobouk dolů. Quartararo je však příslibem do příštích let, byť jeho kariéra v Moto2 a Moto3 nebyla nijak oslnivá.

VC Thajska MotoGP 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 39:36,223 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT +0,171 s 3. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +1,380 s 4. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +11,218 s 5. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +11,449 s 6. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT +14,466 s 7. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +18,729 s 8. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +19,162 s 9. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team +23,425 s 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +29,423 s 19. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing +56,012 s

Pořadí MS jezdců po patnácti závodech: 1. Marc Márquez 325 (mistr světa 2019), 2. Andrea Dovizioso 215, 3. Álex Rins 167, 4. Maverick Viñales 163, 5. Danilo Petrucci 162... 25. Karel Abraham 5

Moto2

Jezdci na strojích prostřední třídy s jednotnými tříválcovými motory Triumph 765 vyrazili do boje o vavříny a body v 7:20 našeho času. Nejlepší start do závodu na 24 kol měl Tetsuta Nagashima, ale záhy jeho delšího výjezdu ze zatáčky využil Álex Márquez. Následovali Marini, Remy Gardner a Augusto Fernández. Jenže Marini se záhy zavěsil za lídra a oba ostatním odskočili. Ital navíc svého španělského soka zdolal a ujížděl mu! Ekky Pratama ulil start a musel projet boxy. Třetí okruh nezvládl Joe Roberts a upadl.



Skvěle se vyšvihli Iker Lecuona (třetí) a z hloubi pole Brad Binder (pátý). Nagashima se naopak propadal mimo Top 10. V sedmém kole se válel po asfaltu Stefano Manzi (MV Agusta). Lecuona jel absolutní hranu a stíhal Márqueze. Na zemi se ocitl Lorenzo Baldassarri, který je jen stínem jezdce, jenž letos vyhrál první tři závody ze čtyř. Iker nedokázal Álexe předjet, dotáhli se na ně Brad Binder (KTM) a později i Fernández. Spadl Xavi Vierge, vpředu ale tentokrát nejel.



9 kol před finišem zaútočil úspěšně na Álexe Márqueze Lecuona. Zkusil to i Binder a nakonec uspěl... Marini uháněl daleko vpředu, náskok měl přes tři sekundy. Na zemi se ocitl Sam Lowes, pro něj to byl další nepovedený závod. Márquez se musel obávat i Fernándeze, který je vlastně stále jedním z kandidátů na titul, Jorge Navarro jel po nepovedené kvalifikaci až za body. A podlehl mu. Krásně spolu válčili i Binder a Lecuona, dokonce i lokty, to už se pomalu blížil konec, do cíle zbývala čtyři kola.

Luca Marini zakončil svou spanilou jízdu efektně po zadním. Brad Binder nakonec Lecuonu porazil, průběžně vedoucí muž seriálu dorazil pod šachovnicový praporek až pátý. Álex Márquez ovšem nemá na rozdíl od svého bratra o třídu výše ještě vůbec nic jistého. Žebříček za ním se navíc čtyři závody před koncem neuvěřitelně vyrovnal...

VC Thajska Moto2 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 38:40,882 min 2. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +2,296 s 3. Iker Lecuona KTM American Racing KTM +2,544 s 4. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 +2,585 s 5. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +2,919 s 6. Jorge Martín KTM Red Bull KTM Ajo +6,839 s 7. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP +12,500 s 8. Nicolò Bulega Kalex Sky Racing Team VR46 +13,669 s 9. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +14,622 s 10. Marco Bezzecchi KTM Red Bull KTM Tech 3 +14,726 s

Pořadí MS jezdců po patnácti závodech: 1. Álex Márquez 224, 2. Augusto Fernández 184, 3. Brad Binder 180, 4. Thomas Lüthi 178, 5. Jorge Navarro 175...

Moto3

Klání nejmenší kubatury čtyřtaktních dvěstěpadesátek začal dnes jako první už v 6:00. Na jezdce čekalo 22 kol a nejlépe vyrazil Marcos Ramírez. Společnost mu nejdříve dělali Tony Arbolino, Alonso López, Celestino Vietti a Albert Arenas. Vietti se začal propadat až na konec Top 10, zatímco náš Kornfeil se dostal do patnáctky a záhy Celestina na chvíli pokořil. Ve čtvrtém kole převzal otěže závodu Tatsuki Suzuki. José García se po chybě propadl za naše závodníky, přitom jezdil sedmý, osmý.



Růžky začal vystrkovat dalla Porta, jeden z kandidátů na titul. Pole se stále drželo pohromadě. V devátém kole se odehrál doslova bowling, ve kterém hráli hlavní roli Darryn Binder a Arón Canet. Jejich kontakt odnesli Suzuki a McPhee. Canet tedy přišel o důležité body! Binder byl shledán vinným v incidentu a dostal penalizaci průjezdem boxovou uličkou Jenže si ji spletl a absolvoval dlouhé kolo! Měl po závodě, spolu s Canetem uzavírali pole...

Spadl Ayumu Sasaki, v čele se oddělila čtveřice dalla Porta – Ramírez – Arenas – López, do cíle chybělo necelých 7 okruhů. Ale jen na zhruba jediné kolo, pak se špička v počtu 9 jezdců zase sjela. Spadl José García. Tony Arbolino, který zpočátku jezdil vpředu, se propadl na hranici bodů a rozdával si to s naším Salačem. Stefano Nepa a Sergio García dostali dlouhé kolo.



V posledním kole Migno vyšťouchl Ramíreze a vzápětí upadl spolu s Ogurou. Infarktový konec zvládl nejlépe Albert Arenas, získal třetí triumf v kariéře. Alonso López si vyjel mimo trať, cílem projel jako třetí za dalla Portou, má první pódium. Arbolino se ve finále sundal rukavici, pravou ruku svíral v křeči, přesto stihl Top 10.



Naši jezdci na KTM týmu Prüstel bohužel na svých strojích nemají k dispozici nové díly a ztrácejí – nejen na maximálních rychlostech. Problémy soupeřů ale vynesly Kornfeila do první desítky a Salače na body. Devátý v cíli Nepa nestihl absolvovat trest... Jenže nakonec se posunul na osmičku, protože Kubajz se objevil ve výsledcích až za mladším týmovým parťákem.

VC Thajska Moto3 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Albert Arenas KTM Gaviota Ángel Nieto Team 38:09,383 min 2. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +0,231 s 3. Alonso López Honda Estrella Galicia 0,0 +0,322 s 4. Marcos Ramírez Honda Leopard Racing +0,459 s 5. Dennis Foggia KTM Sky Racing Team VR46 +0,666 s 6. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 +1,166 s 7. Kaito Toba Honda Honda Team Asia +1,228 s 8. Stefano Nepa KTM Reale Avintia Arizona 77 +6,971 s 9. Raúl Fernández KTM Gaviota Ángel Nieto Team +9,095 s 10. Tony Arbolino Honda VNE Snipers +9,145 s 11. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP +9,629 s 12. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +9,559 s

Pořadí MS jezdců po patnácti závodech: 1. Lorenzo dalla Porta 204, 2. Arón Canet 182, 3. Tony Arbolino 161, 4. Marcos Ramírez 136, 5. John McPhee 126... 12. Jakub Kornfeil 76... 23. Filip Salač 18...

Zdroje: iSport.cz, MotoGPsport.cz, Nova Sport, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.