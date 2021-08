Motocyklová VC Velké Británie 2021: V MotoGP suverénní Quartararo, pódium pro Aprilii

V britském Silverstone se uskutečnil 12. závod letošního mistrovství světa silničních motocyklů. Trať patří k nejrychlejším v kalendáři. Osmkrát se na ní zatáčí doleva a desetkrát vpravo. Grand Prix měla trochu jiný nedělní program: závody otevírala sice třída Moto3, ale až ve 12:20. Po ní následovala tradičně nejprestižnější MotoGP a až na závěr prostřední Moto2.

MotoGP

Marca Márqueze zastavil v dopolední „rozcvičce“ až štěrk a tráva, ale řídítek své hondy se držel křečovitě. Jenže gravitaci nepřelstil. Nejlépe fungovala aprilia Aleixe Espargara, Španěl zajel 2:00,3 min. Žádný závod ale dosud nevyhrál, a to má za sebou sedmnáct let v MS a do britské GP 274 startů napříč všemi kategoriemi...

Podle šéfa Yamaha Motor Racing Lina Jarvise by měl v Misanu v barvách Petronasu nastoupit Andrea Dovizioso. Ten musí zrušit smlouvu testovacího jezdce Aprilie a další s Red Bullem (Yamahu sponzoruje konkurenční Monster). Franco Morbidelli se po návratu přesune do továrního týmu. Pro příští rok by nová satelitní stáj tří ladiček měla angažovat „Doviho“ a Darryna Bindera.

Marc Márquez a Jorge Martín hned v úvodu závodu havarovali. Marc do Jorgeho ťuknul, exmistr světa byl snad příliš přemotivovaný. Čelu vládli bratři Espargarové, Aleix dokonce na chvíli převzal vedení. Fabio Quartararo se popral s Francescem Bagnaiou a vyhoupl se na průběžný bronz. Aprilia však není tak rychlá jako yamaha, i Bagnaia ji doslova objel, ale Aleix vybojoval svou příčku zpět. Evidentně dobře naladěný Francouz se v 6. kole z dvaceti protlsčil do vedení a vzdaloval se...

O druhé místo probíhal doslova bratrovražedný boj. Na svou šanci čekali i oba jezdci Suzuki, „Peccovi“ s tovární „duknou“ to ujelo, takže nemuseli moc bojovat – a Álex Rins se prokousal na bronz. Bagnaiovi nedal ani centimetr trati zadarmo jeho parťák Jack Miller. To už byl závod v polovině. Ital měl pak co dělat s Álexem Márquezem. Aleix Espargaró byl v jedné ze zatáček příliš dlouhý, čehož jezdec na modro-stříbrném stroji využil. V 15. kole propadl po chybě Pol až na páté místo, Bagnaia ztrácel tempo, neodolal ani Bradu Binderovi a brzy byl mimo Top 10. Podobný osud potkal Valentina Rossiho, který začal v desítce, ale „odcouval“ mimo body.

O Quartararově triumfu nebylo pochyb. Fabio si evidentně srovnal hlavu, loni boj o titul psychicky nezvládl. Álex Rins skončil bez problémů druhý. Jack Miller se zkusil v samotném závěru probít na pódium, Aleix Espargaró mu ale předjetí vrátil a „bednu“ získal pro sebe i pro Aprilii. Perfektní výkon! Značka z Noale má v MotoGP úplně první...

Aleix Espargaró řekl Simonu Crafarovi: „Je to jako sen! Byla to dlouhá cesta, tomuhle projektu jsem věřil. Musíme ale tvrdě makat i nadále, chci víc a víc. Mohl jsem jet ještě trošičku rychleji, jenže bedna byla důležitější...“ Rins ještě letos na pódiu nebyl: „Startoval jsem desátý a dojel druhý, snažil jsem se mít vše pod kontrolou, posunul jsem se hodně dopředu. Špička je to, kde chci jezdit.“ A suverénní lídr šampionátu? „Cítím se fajn. Je to skvělé, v kvalifikaci jsem ztratil důvěru v motorku, ale ve čtvrtém tréninku jsem ji získal zpět. Už se nemůžu dočkat oslavy.“

VC Velké Británie MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 40:20,579 min 2. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +2,663 s 3. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +4,105 s 4. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +4,254 s 5. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team +8,462 s 6. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +12,189 s 7. Iker Lecuona KTM Tech 3 KTM Factory Racing +13,560 s 8. Álex Márquez Honda LCR Honda Castrol +14,044 s 9. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +16,226 s 10. Danilo Petrucci KTM Tech 3 KTM Factory Racing +16,287 s

Pořadí MS jezdců po dvanácti závodech: 1. Fabio Quartararo 206, 2. Joan Mir 141, 3. Johann Zarco 137, 4. Franccesco Bagnaia 136, 5. Jack Miller 118...

Moto2

Lorenzo Baldassarri letos na MV Agustě okupuje spíše spodní příčky, což se ostatně čekalo. Britský warm up ještě „zpestřil“ tvrdým kontaktem s asfaltem. Navíc spolu s motorkou zůstal ležet na dráze, ale okamžitě se zvedl, naštěstí nezraněn. Sama Lowese neminul pád s výletem do kačírku. Ani Tony Arbolino se nepolámal, a to se odporoučel k zemi ve slušné rychlosti... Extratřídu ukázal Remy Gardner (2:04,7 min).

Na roštu chyběl Lorenzo dalla Porta, i když kamery jeho sobotní pád ve třetím tréninku nezaznamenaly, zranil si při něm rameno a nemohl nastoupit. Sam Lowes se chtěl před 67 tisící domácích diváků patřičně ukázat, což se mu po zhasnutí červených světel dařilo. Měl však velkého soupeře v Marcovi Bezzechim. Jenže Remymu Gardnerovi trvalo pouze necelých 5 kol, aby se probil až do vedení. Ital si to líbit nenechal, ujelo mu však zadní kolo a Australan byl rád, že ho Marco nesejmul. Spadl Héctor Garzó.

Třetího Lowese se chytli jako klíšťata Fabio di Giannantonio a Jorge Navarro. Ti si prohodili příčky... I první trojka se držela víceméně pohromadě a první dva se předjížděli... jako o závod. Brit jejich tempu nestačil. Adam Norrodin se sice na svůj návrat do Grand Prix hodně těšil, pět kol před cílem ale musel odstoupit. Cameron Beaubier zjišťuje, že světové motodvojky nejsou žádný med. Suverén amerických superbiků z posledních let havaroval.

Navarro se prodral před Lowese. Pro vývoj světového šampionátu byl nejdůležitější pád Raúla Fernándeze. Nedostal se výš než na sedmé místo a skončil na zemi. Vstávat se mu nechtělo... Bezzecchi sice Gardnera stínoval, ale už nezaútočil. Remy získal veledůležitých 25 bodů a parádně si zagumoval. Sam Lowes skončil až čtvrtý, Navarro mu ke konci ujel. Alespoň hodil divákům svoje rukavice. Giannantonio uhájil pátou příčku před dotírajícím Augustem Fernándezem.

Navarro po závodě řekl: „Ukázal jsem svůj opravdový potenciál. S plnou nádrží to bylo zpočátku velmi těžké. Špatně se mi předjíždělo, udělal jsem maximum, držel stopu. Remy s Marcem byli zatraceně rychlí.“ Bezzecchi: „V boxech jsem nemohl nastartovat motorku, když jsem měl vyjet do zahřívacího kola. Tým ji sice zprovoznil, ale neviděl jsem nic na přístrojovce. Jinak to bylo fajn, párkrát jsme se s Remym prostřídali. jen ke konci jsem udělal chybu v jedenácté zatáčce a pak mi odcházela přední guma.“ Šťastný vítěz: „Tohle byl dlouhý závod, ale skvělý den. Věděl jsem, že Marco jede na měkkých gumách. Vytvořil jsem si před ním mírný náskok a povedlo se, nemám slov!“

VC Velké Británie Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 37:31,642 min 2. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +0,481 s 3. Jorge Navarro Boscoscuro Lightech Speed Up +1,930 s 4. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team +2,284 s 5. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +6,952 s 6. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +7,059 s 7. Arón Canet Boscoscuro Kipin Energy Aspar Team +10,706 s 8. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +12,842 s 9. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +12,877 s 10. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +14,344 s

Pořadí MS jezdců po dvanácti závodech: 1. Remy Gardner 231, 2. Raúl Fernández 187, 3. Marco Bezzecchi 179, 4. Sam Lowes 127, 5. Arón Canet 92...

Moto3

Dopolední zahřívací trénink patřil letošnímu britskému perfekcionistovi: ovládl jej Romano Fenati časem 2:11,7 min. Ital pošilhává po Moto2, se kterými zkušenosti už má ze sezóny 2018. Už si snad \odpustí excesy z dřívějška, je mu pětadvacet.

Pedro Acosta a Sergio García měli v závodě co dělat, aby se prokousali z osmé řady na startu. Filip Salač. po dvou sobotních pádech startoval potlučený a odřený. Yuki Kunii musel absolvovat dlouhé kolo za průšvih v sobotní první kvalifikaci, pád Kaita Toby způsobil on.

Závod na 17 kol začal nejlépe pro Fenatiho a Niccola Antonelliho, kteří ostatním odskočili. Andrea Migno s Riccardem Rossim se je pokoušeli dojet, ale za nimi se vytvořila velká mezera. Migno se chytil. Acosta se s Garcíou lehce sťukli, brzy se ale vyhoupli vpřed, dokonce i před Salače, který naopak odcouval mimo první desítku. Toba zakončil svou snahu havárií. Migno se ovšem pódia nedočkal, v šestém kole vzdal, zradila ho technika. Obrovská smůla...

John McPhee si ji naopak vybral hned na začátku, kdy se nevešel do jedné zatáčky. Nezbylo mu nic jiného, než se z posledního místa dotáhnout až na body, což pro něj nebyl problém, brzy bojoval o Top 10 ve třetí skupině s naším závodníkem. Oba lídři seriálu se z ní nemohli dostat vpřed, časové rozdíly už byly příliš velké. Druhá grupa se prala o třetí příčku a následně se roztrhala. Trochu neobvyklý obrázek, většinou jede na čele obří chumel...

Jenže to už se klání chýlilo ke konci. Fenati byl v Silverstone prostě k neporažení, Antonellimu se navíc vzdálil a nebylo co řešit., vyhrál 13. GP ve své kariéře. O třetí místo si to rozdali Dennis Foggia s Izanem Guevarou, ještě málem dojeli Niccola. Filip Salač chvíli vodil celou obří grupu, která zápasila o 10. místo. Nakonec obsadil až 14. příčku, ale pořád na tom byl lépe než García, na kterého body nezbyly. McPhee se Stefanem Nepou dostali trest posunu o jednu příčku za nedodržení limitů trati.

Dennis Foggia: „Gratuluji Romanovi, byl z nás celý víkend nejrychlejší. Je to skvělé, mám dvě pódia za sebou!“ Antonelli: „Motorka funguje posledních pět... závodů!. Držel jsem se Romana tak dlouho, jak to jenom šlo. Nevzdal jsem se.“ A Fenati se smíchem: „Nejsem moc šťastný... Ne, samozřejmě, jsem víc než nadšený. Tým odvedl skvělou práci. Musíme ji ale zopakovat, motorka jela skvěle!“

VC Velké Británie Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 37:26,974 min 2. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 +1,679 s 3. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +2,107 s 4. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team +2,154 s 5. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +7,475 s 6. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +7,541 s 7. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +7,559 s 8. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +14,523 s 9. Riccardo Rossi KTM Boë Owlride +14,451 s 10. Carlos Tatay KTM Avintia Esponsorama Moto3 +20,503 s 14. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP +22,107 s

Pořadí MS jezdců po dvanácti závodech: 1. Pedro Acosta 201, 2. Sergio García 155. 3. Romano Fenati 132, 4. Dennis Foggia 118, 5. Jaume Masiá 105... 17. Filip Salač 46...

Zdroje: iSport.cz, MotoGP Twitter, Wikipedia, Nova Sport, MotoGP.com