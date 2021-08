Kvalifikace motocyklové VC Velké Británie 2021: Jorge Martín si zkrátil trať

Motocyklová Velká cena Velké Británie existuje teprve od roku 1977, kdy nahradila v kalendáři světového šampionátu slavnou Tourist Trophy na ostrově Man. Zpočátku se jezdilo v Silverstone, v letech 1987-2009 byl dějištěm Donington. Na bývalé vojenské letiště se závod vrátil počínaje ročníkem 2010, kdy byla trať nákladně zrekonstruována. O osm let později se nekonal kvůli vytrvalému dešti, voda neodtékala z nového asfaltu. Loni byla tradice opět přerušena kvůli covidu.

Pro motocyklové závody se používá varianta s délkou přesně 5,9 km a osmnácti zatáčkami, startuje se také na jiném místě než formule 1, vedle „starého“ paddocku, pro monoposty bylo místo v roce 2010 posunuto. Závod v Malajsii je zrušen. Místo měj se v původním termínu 22.-24. října pojede druhé klání v Misanu. Název zatím není znám.

MotoGP

Ve dvoutýdenní přestávce mezi rakouskou a britskou Grand Prix se toho v paddocku MotoGP událo poměrně hodně. Maverick Viñales, kterého Yamaha pro druhý závod na Red Bull Ringu suspendovala, se s ní „dohodl na okamžitém ukončení spolupráce.“ Lze si domyslet, jak to bylo doopravdy, že tři ladičky Španěla prostě a jednoduše vyhodily, i když smlouvu už dříve továrna omezila jen na tento rok, měla platit až do konce příštího.

To znamená, že po „Top Gunovi“ okamžitě sáhla Aprilia, se kterou má podepsáno na další sezónu. Zatím bude testovat začátkem příštího týdne v Misanu, ale je velmi pravděpodobné, že nahradí Lorenza Savadoriho ještě během sezóny 2021 i v závodech. Ital samozřejmě nekončí, zůstává náhradníkem. Pokud si dělal na místo zálusk Andrea Dovizioso, má bohužel smůlu.

Tento krok vyvolal dramatickou rošádu. Cal Crutchlow, který se představil v obou kláních na rakouském území v barvách Petronasu, se přesouvá do továrního týmu. A jeho místo zaujal pro Británii Jake Dixon. Malajsijská státní ropná společnost ale po sezóně 2021 ukončí svoje aktivity v silničním motocyklovém MS. Razlan Razali a bývalý švédský závodník Johan Stigefelt spoléhají na to, že tým zůstane alespoň v prestižní kubatuře (před příchodem Petronasu se jmenoval Sepang International Circuit Racing), ze dvou slabších se ovšem stáhne. Přijde nový hlavní sponzor, mělo by jít o italskou energetickou společnost WithU. A jiní majitelé, kteří si určí podmínky.

Souvisí s tím i test Darryna Bindera? V Brně sedlal superbikovou Yamahu R1. A nástupce současného Petronasu SRT má na příští rok dvě volná místa. Přestup z Moto3 rovnou do MotoGP by nebyl ničím novým, stejnou cestou šel v roce 2015 Jack Miller. Vzhledem ke změně vlastníků se však otevírá šance i pro zmíněného „Doviho.“

Álex Márquez se v prvním pátečním britském tréninku decentně sklouzl. „Session“ musela být ale přerušena po havárii jeho bratra Marca. Ten doslova „rozstřelil“ svou oranžovou hondu v Maggots, odešel však naštěstí po svých. Incident se odehrál v rychlosti 274 km/h při zařazené pětce. Následně upadl Jorge Martín. Exmistr světa ale trénink časem 2:00,9 min ovládl. V době havárie totiž do konce zbývaly pouhé dvě minuty. Do očí se mu dostal písek a napoprvé se je nepodařilo vyčistit, musel do medical centra dvakrát.

Lídr MS Fabio Quartararo se odporoučel k zemi ve druhém tréninku, když mu podklouzlo zadní kolo. Studená zadní tvrdá guma udělala své a celá havárie vypadala ošklivě. Ze země se mu vstávalo těžko, kulhal a bolelo ho pravé koleno, letící motorka ho navíc ještě napálila do levé nohy. Ale jakmile sedl na druhý stroj, upaloval pěkně rychle. Prolomil hranici dvou minut na jedno kolo a dostal se až na 1:59,3 min. Álex Márquez si opět prohlédl trávu v Silverstone možná až příliš zblízka a jeho honda by možná uspěla v motocyklové gymnastice, protože vykouzlila několik efektních salt. Quartararo konstatoval: „Hnusná bouračka. Ještě štěstí, že jsem se dokázal rychle vrátit na motorku a dokončit trénink tím nejlepším způsobem.“

Sobotního volného měření sil už se nezúčastnil Savadori, ze Štýrska polámaný kotník prostě příliš bolel, i když už Ital šel i „pod kudlu.“ Má v něm pět šroubů. Také Miguel Oliveira ještě není zcela fit, bolí ho ruka. Jake Dixon si debut mezi „velkými kluky“ užíval, ale svou snahu přehnal. „Je to prostě peklo. V prvním tréninku jsem toho měl plné zuby,“ nechal se slyšet. Spadli rovněž Álex Rins a Pol Espargaró. Danilovi Petruccimu se porouchal stroj. Nejrychlejším byl Jack Miller (1:59,2 min).

Iker Lecuona a Joan Mir museli ve čtvrtém tréninku krotit svoje neposlušné motorky, ale zadařilo se jim to. Vyhrál ho Quartararo, o dvě tisícinky zůstal nad dvěma minutami. Následovala dvojice kvalifikací. Z té první do druhé postupují jen dva jezdci, navíc k desítce nejrychlejších. Tento formát je ovšem nejstarší ze všech, slabší třídy se později nechaly inspirovat. Bastianiniho zadní kolo se těsně před finišem dostalo do smyku a Ital letěl. V tu chvíli vedl průběžné pořadí, ale nakonec šli dál Johann Zarco a Álex Rins. Enea už nemohl do bojů zasáhnout.

V bitvě o pole position udával tón Quartararo. Rozhodovalo se až v samotném závěru, po přezutí. Nejprve se dostal do čela Pol Espargaró, ale Jorge Martín ukazoval, že má formu jako hrom. Zajel rekord dráhy? Nad časem 1:58 min rovných zůstal jen o osm tisícin. Jenže nevydržel mu dlouho, brutálně si totiž zkrátil trať. Tohle mu neprošlo, o pole position přišel. propadl se až na čtvrté místo. První příčka tak připadla Polu Espargarovi (1,58,8 min), druhá Bagnaiovi a třetí Quartararovi.

Fabio Simonu Crafarovi řekl: „Na motorce se necítím dobře, celá se třese. Musíme se na ni podívat. Uvidím, jak to půjde zítra. Vybojoval jsem první řadu, ale spokojený nejsem“ Bagnaia naopak zářil: „Jsem šťastný, v boxech je pohoda a čistý vzduch. Máme skvělé nastavení. Kvalifikace nebyla jednoduchá, vyvstal problém s přední pneumatikou.“ A rozesmátý Pol Espargaró? „Pro mě je to snad víc, než kdybych vyhrál závod. Dosavadní sezóna byla obtížná. Najednou přišla velká bublina čerstvého kyslíku. Musím ale pracovat ještě tvrději.“

VC Velké Británie MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:58,889 min 2. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:58,911 min 3. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58,925 min 4. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 1:59,074 min 5. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:59,086 min 6. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:59,273 min 7. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:59,368 min 8. Valentino Rossi Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:59,531 min 9. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:59,579 min 10. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:59,639 min

Moto2

Triumph bude dodávat své tříválcové motory třídě Moto2 až do sezóny 2024, stávající smlouva byla prodloužena o další tři roky. Augusto Fernández odejde po letošní sezóně z týmu Marc VDS k Akimu Ajovi, u něj má už jisté místo Pedro Acosta. Jorge Martínez přejde na podvozky Kalex a získá podporu GasGasu, kterou už má o kategorii níže. Tom Lüthi svou kariéru ukončí. Mistr světa stopětadvacítek ze sezóny 2005 přejde do role sportovního ředitele týmu Prüstel v Moto3.

Díky přesunu Dixona do MotoGP se u Petronas Sprinta Racing aktuálně uvolnila jedna sedačka, tu obsadil navrátilec Adam Norrodin. Závodník z malajsijského Johoru (nachází se tam i okruh) dosud absolvoval 64 GP, většinu v nejslabších čtyřdobých dvěstěpadesátkách. Aktuálně se účastní evropského šampionátu FIM CEV Moto2. Yariho Montellu vystřídal u Speed Upu Fermín Aldeguer. Tým Lucy Boscoscura tvrdí, že italský jezdec není ještě fit, ten to popírá a celá věc může skončit i u soudu...

Víkend nezačal nejlépe pro Marcela Schröttera, kterého zastavil ve FP1 (free practice) technický problém. Ze stroje vytékal olej a Němec údajně ignoroval černou vlajku s oranžovým kruhem, za což si do závodu odnesl trest v podobě dlouhého kola. Tým Intact GP sice protestoval, leč bez úspěchu. Sam Lowes, který byl před sezónou považován za jednoho z největších favoritů na titul, poměrně často padá a na stroji se neudržel ani první den víkendu. Všechny pokořil Jorge Navarro (2:04.8 min).

Ve druhém tréninku upadl v poměrně velké rychlosti Somkiat Chantra. Motorka chvíli pokračovala bez jezdce, než padla na asfalt a chvíli se točila na boku... To Remy Gardner svůj vlnící se stroj zkrotil, i když musel z dráhy ven. Augusto Fernández s Marcosem Ramírezem se trochu nepohodli a měli co dělat, aby nedošlo k maléru. Další vzrušení způsobil Albert Arenas. Marcovi Bezzecchimu se moc vstávat nechtělo, pády na rychlém Silverstone probíhají ve velké rychlosti. Raúl Fernández zajel nejrychlejší kolo až takřka v samotném závěru: 2:04,5 min.

Lorenzo dalla Porta ve třetím tréninku tlačil svůj stroj, kamery pád nezaznamenaly, takže šlo o technickou závadu. Arenas pro změnu havaroval. Hafizh Syahrin si poranil záda a v depu obtížně slézal z motorky. Američan Cameron Beaubier skončil v kačírku, spadl i Arón Canet, ten si ťukl do zadního kola Raúla Fernándeze. Ani to mu však nezabránilo, aby vyhrál (2:04,1 min). Tvrdost anglické trati dále okusil Stefano Manzi.

První kvalifikace byla spíše poklidnější. Syahrin skončil předčasně v boxech a jeho grimasy nebyly zrovna nejšťastnější, záda mu dávala zabrat. Boj zvládl takticky Stefano Manzi, který zajel nejrychlejší čas a pak už se nesnažil. Spolu s ním postoupili Ai Ogura, Somkiat Chantra a Xavi Vierge.

Boj o pole position vypadal až skoro do šachovnicové vlajky nejlépe pro Sama Lowese. Jenže nakonec se Brit taktak udržel v první řadě. Pole position urval Marco Bezzecchi fantastickým výkonem, těsně prolomil hranici 2:04 min, což znamenalo nový rekord dráhy. Vynikající formu potvrdil Navarro stříbrnou příčkou. Na dva největší kandidáty na titul ze stáje Akiho Aja zbylo až čtvrté a páté místo.

VC Velké Británie Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 2:03,988 min 2. Jorge Navarro Boscoscuro Lightech Speed Up 2:04,061 min 3. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 2:04,069 min 4. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 2:04,195 min 5. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 2:04,209 min 6. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 2:04,372 min 7. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 2:04,588 min 8. Arón Canet Boscoscuro Kipin Energy Aspar Team 2:04,636 min 9. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing 2:04,815 min 10. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 2:05,036 min

Moto3

Sergio García zkrotil v prvním tréninku nejslabší kubatury svůj poněkud divoký gasgas, ten se mu roztančil a druhý muž průběžného pořadí musel mimo trať. Johna McPheeho potkal highsider, když ho honda vykopla, ještě se chvíli držel řídítek. Tvrdý pád na záda ale přestál bez úhony. Těžký kontakt s asfaltem neminul ani Lorenza Fellona. Nejrychlejší čas ze všech zajel Romano Fenati (2:12,1 min). Ten byl bezkonkurenční i v tréninku druhém, kdy nejlepší výkon posunul ke 2:11,3 min. Filip Salač měl bohužel smůlu, havaroval na samém konci v první zatáčce Copse.

Třetí trénink začínal v 10 hodin ráno sobotní program. Deniz Öncü absolvoval lehounký pád, ale Darryn Binder měl plná řídítka a ruce práce, aby se mu vyhnul. Gabrielu Rodrigovi motorka také uklouzla v zatáčce Brooklands, bohužel to odnesl náš závodník. García dostal highsider. Salač se ocitl na zemi ještě v závěru, tentokrát vlastní vinou. Musel do první kvalifikace, jeho výkony na přímý postup nestačily. Zato Fenati exceloval fantastickým nejrychlejším časem (2:10,6 min), i když po odmávnutí šachovnicovou vlajkou svou husqvarnu za pomoci traťových komisařů tlačil mimo dráhu.

První kvalifikace o postup nejrychlejší čtyřky k Top 14 z tréninků byla zajímavá i z toho důvodu, že se jí účastnili Pedro Acosta a Sergio García – první dva muži průběžného pořadí. Ryusei Yamanaka spadl až v kačírku, ujelo mu to, musel mimo trať... Havaroval znovu i García. Kaito Toba už má místo u týmu CIP jisté i na příští rok. Najel do stopy Yukimu Kuniimu a byla z toho nepěkná kolize. Q1 vyhrál Gabriel Rodrigo před Carlosem Tatayem, Salačem a Izanem Guevarou. Lídři mistrovství světa ostrouhali.

Lorenzo Fellon se v boji o pole position sklouzl. Taktizovalo se, třeba Romano Fenati projel boxy jen proto, aby se ho nikdo nechytil. Dlouho neměl na kontě žádný čas a když objel jedno rychlé kolo, bylo mu zrušeno. To druhé a poslední se mu ale povedlo, stačilo na pole position (2:11,3 min). Spadl Ayumu Sasaki, a to v dosti velké rychlosti. Filip Salač se držel dlouho mezi nejrychlejšími. Finále se neúčastnil, zmizel v boxech. Jeho výkon ovšem stačil na konec druhé řady, šesté místo. Fenatiho doplní vpředu Gaby Rodrigo a překvapivě Riccardo Rossi.

VC Velké Británie Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 2:11,325 min 2. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 2:11,368 min 3. Riccardo Rossi KTM Boë Owlride 2:11,522 min 4. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 2:11,590 min 5. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 2:11,715 min 6. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP 2:11,803 min 7. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 2:11,850 min 8. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 2:11,885 min 9. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 2:12,391 min 10. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 2:12,512 min

Zdroje: MotoGPSport.cz, MotoGP.com, Wikipedia, MotoGP Twitter, Nova Sport, Autosport.com, Fabio Quartararo official FB, WithU.it