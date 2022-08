Motocyklová VC Velké Británie 2022: Závěr závodu Moto3 s mnoha pády patřil Foggiovi

Dvanáctým závodem letošního mistrovství světa silničních motocyklů byla Grand Prix Velké Británie v Silverstone. Nedělní program byl poněkud atypický. Po zahřívacích trénincích jej sice rozjížděla coby první závod nejslabší kategorie Moto3, ale až ve 12:20, zatímco jiné evropské závody začínají už v jedenáct hodin. Prestižní kubatura vyrazila klasicky ve dvě odpoledne, našeho Filipa Salače jsme ale v boji o body viděli až od 15.30.

MotoGP

Maverick Viñales znovu ukázal sílu Aprilie RS-GP a opanoval časem 1:59,2 min dopolední zahřívací trénink. A to ho během dvacetiminutovky potkal technický problém, takže musel měnit motorku. Pol Espargaró skončil na zemi, podklouzlo mu přední kolo a jeho honda předvedla několik efektních kotrmelců.

Moto2

Zahřívací desetiminutovku ovládl Augusto Fernández (2:04,2 min). Alonso López oslavil druhé místo stylově – jízdou po zadním. A to byl jen warm up…

Moto3

Nejrychlejším jezdcem dopoledního warm upu byl Deniz Öncü (2:11,2 min). Adrián Fernández a David Muñoz si z Dutch TT přivezli do Silverstone tresty za prohřešky, v závodě je tedy čekalo dlouhé kolo.

Závod byl vypsán na 17 okruhů, tedy těsně nad 100 km. Hodně rychle se do čela protlačil Öncü, ale Izan Guevara si nechtěl nechat ujít šanci na další triumf. Ryusei Yamanaka, který startoval poprvé v životě z první řady, rychle propadl dozadu. Střelec Ayumu Sasaki i sympaťák John McPhee, týmoví kolegové od Biaggiho a Öttla, se také snažili. Skot má letos smůlu, je to jeho poslední sezóna, pravděpodobně v klasickém MS vůbec. Ve špičce se pohybovali i „leopardi“ Tatsuki Suzuki a Dennis Foggia. Ten potřebuje body jako sůl. Z hloubi pole naopak stoupal vzhůru Sergio García.

V první polovině závodu nikdo nespadl. „Poleman“ Diogo Moreira se propadl až na hranici patnáctky, Guevara na kraj Top 10 a McPhee také. Muñoz si dlouhé kolo odbyl hned v úvodu a pral se o bednu. Jaume Masiá také toužil po hromadě bodů, když mu nevyšla kvalifikace. V desítce se pohybovali i Iván Ortolá (začátkem týdne oslavil osmnáctiny) a Daniel Holgado. Pole se ani moc netrhalo, pokud k tomu tak došlo, tak jen na chvilku. Jinak jsme viděli pořádný vláček.

Ke konci to začalo vřít, docházelo ke kontaktům… a první pád zavinil tři kola před cílem Sasaki. Nedobrzdil přeletěl řídítka a sundal Sergia Garcíu. Japonský závodník navíc zůstal chvíli ležet na asfaltu a přišla ke slovu nosítka. Hýbal se a byl naštěstí při vědomí. Dnes vynikající Ortolá spadl těsně před Guevarou a ten už nemohl dělat nic, bitva o titul zůstává otevřená. Záhy havarovali Tatsuki Suzuki a David Muñoz… Chaotický závěr patřil Foggiovi, který protnul cíl jako první. Druhý skončil Masiá a třetí Öncü. Pořadí v Top 10 se vzhledem k incidentům řádně proházelo.

Deniz Öncü vybojoval letos konečně pódium: „Konečně jsme zase zpátky jako tým. Během léta jsem hodně trénoval s Kenanem. Já ale chci vyhrát. Na Red Bull Ringu se o to znovu pokusím!“ Jaume Masiá zvládl stíhačku brilantně: „Těžký víkend. Měli jsme dokonce menší nehodu v autě v běžném provozu, jezdí se tu vlevo... Nepovedlo se mi dostat se do druhé kvalifikace. Věděl jsem, že na to ale mám, takže chci hlavně poděkovat sám sobě.“ Dennis Foggia se usmíval: „Cítím se dobře, Vítězství byl cíl. Nikdy předtím jsem tu nevyhrál, loni jsem dojel třetí. Soustředím se na zbytek sezóny.“ Následovala obvyklá děkovačka.

VC Velké Británie Moto3 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 37:30,120 min 2. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +0,252 s 3. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,297 s 4. Kaito Toba KTM CIP Green Power +0,738 s 5. Stefano Nepa KTM Angeluss MTA Team +0,762 s 6. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI +0,881 s 7. John McPhee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +0,932 s 8. Ryisei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI +0,936 s 9. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +1,108 s 10. Carlos Tatay CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP +1,790 s

Zdroje: Nova Sport, MotoGPsport.cz, iSport.cz, MotoGP Twitter, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.