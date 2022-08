Motocyklová VC Velké Británie 2022: V kvalifikaci MotoGP padl rekord, vyhrál Zarco

Po takřka šestitýdenní letní pauze se znovu rozjíždí kolotoč světového šampionátu silničních motorek. Dvanáctým závodem je Grand Prix Velké Británie. Ta se dostala do kalendáře poprvé v roce 1977 po vyřazení krásné, ale nebezpečné Tourist Trophy na ostrově Man, která se pořádá dodnes... Už tehdy byl jejím dějištěm okruh v Silverstone.

V období 1987-2009 se ovšem konala v Doningtonu, kde se dnes jezdí superbiky. Zpátky na bývalé vojenské letiště se vrátila po poslední radikální přestavbě trati. V roce 2018 udělal organizátorům čáru přes rozpočet nový asfalt, ze kterého špatně odtékala voda, takže se neodjela ani jedna třída. Před dvěma léty závod zrušila pandemie covidu. Okruh měří 5,9 km a je doslova kultovní tratí, ale spíše formulovou. Motocykloví jezdci aktuálně využívají předchozí startovní a cílovou rovinku, monoposty startují jinde.

Ze zákulisí MotoGP

Prvním závodem příští sezóny bude Grand Prix Portugalska v Portimãu. Poprvé od roku 2006, kdy se začínalo v Jerezu, tak start ročníku neuvidí Katar. Tam se pro formuli 1 přestavuje zázemí v prostoru startu a cíle, takže se v Losailu pojede až na podzim. Finský Kymi Ring prakticky definitivně vypadl, není dokončen a jsou tam obrovské dluhy. Coby náhradní okruh se přihlásily kazašské Almaty. Sokol Race Track je však prý připraven.

Andrea Dovizioso letošní sezónu nedokončí. Jeho posledním závodem bude Velká cena San Marina v Misanu, s kariérou se tedy rozloučí před domácími fanoušky. Spekulovalo se, že to zabalí už před letní přestávkou. Yamaha mu nesedla, nesžil se s ní a jezdí na chvostu, přitom mohl odejít coby trojnásobný vicemistr světa MotoGP po sezóně 2020 (tehdy se umístil jako čtvrtý). Nelze zapomenout na to, že „Dovi“ vybojoval titul ve stopětadvacítkách v roce 2004 a v letech 2006-2007 byl vicemistrem kubatury 250. Dokázal vyhrát 24 Grand Prix napříč třídami, to není málo… Yamaha oficiálně potvrdila jeho konec 4. srpna. Pro zbytek sezóny jej vystřídá testovací jezdec Cal Crutchlow.

Álexe Rinse uvidíme příští rok v barvách LCR Honda Castrol, smlouvu s týmem Lucia Cecchinella podepsal 19. července. Po letní přestávce je už konečně fit, polámané zápěstí nebolí. Největším kandidátem na druhou sedačku je Ai Ogura. Takaaki Nakagami určitě nepůjde k Hondě do superbiků, ta v Mostě řekla, že si nechá Ikera Lecuonu i Xaviho Viergeho. Hovoří se také o příchodu Red Bullu k Aprilii. KTM se to však nijak nedotkne, tam zůstane. Značce z Noale, respektive tovární stáji chybí bohatý hlavní sponzor. Pol Espargaró už má podepsáno na dva roky, neřekl ale kde. Je jasné, že půjde k Tech 3, otázka zní, jakou ponesou stroje značku.

„Pecco“ Bagnaia vyhrál Závod šampionů v Misanu v rámci World Ducati Weeku 24. července před Lucou Marinim a Marcem Bezzecchim. Dvacítka jezdců MotoGP, superbiků a supersportů jela na prakticky sériových Panigale V4 a V2, pouze se závodním výfukem a slicky. V pětatřicetistupňovém vedru se závod zkrátil jen na osm kol. „Užil jsem si spoustu legrace, z výhry mám velkou radost,“ řekl Bagnaia. V rámci exhibice si na cílové rovince Michael Ruben Rinaldi a Jack Miller vyměnili stroje, Ital dostal Desmosedici MotoGP a Australan superbike. Šéfům značky se to moc nelíbilo, nejednalo se o předchozí dohodu.. „Doufám, že to neohrozí podpis mé nové smlouvy,“ bál se trochu Rinaldi. „Svými výsledky si říkám o místo v továrním týmu,“ žertoval Johann Zarco. Ano, spíše v legraci, už je mu dvaatřicet a je si vědom toho, že přednost dostanou mladíci, buď Enea Bastianini, nebo Jorge Martín.

„MotoGP by se měla ještě více odlišit od slabších kubatur. V zámořských závodech by měli startovat díky její popularitě jen jezdci nejprestižnější třídy.“ prohlásil šéf Pramacu Paolo Campinoti. Dorna jeho návrh smetla ze stolu, i když se tak v minulosti dělo – a to v Laguna Seca. Určitě však zapracuje na propagaci… Joan Mir se v letní pauze stihl oženit, nebyl však zdaleka sám…

Dorna dále chce, aby končící Suzuki předala veškerý materiál a know-how BMW. Vývoj strojů MotoGP je drahý a trvá dlouho. Němci se však ohradili, že by všichni věděli, o jaký stroj jde…

MotoGP

Bagnaia si v prvním pátečním tréninku „ustlal“. Fabia Quartarara zase odmítla poslechnout jeho YZR-M1 a nechtěla jet. Do boxů mu pomohl Jack Miller. V závodě si obhájce titulu musí odbýt trest dlouhého kola za Assen. Při Dutch TT upadl a vytlačil z trati Aleixe Espargara. Po nizozemském klání se čílil: „Teď už se člověk nemůže pokoušet o předjíždění, aby si nemysleli, že je příliš ambiciózní. Od začátku roku se někteří jezdci dopouštěli tzv. ‚závodních incidentů‘, ale ten můj byl zjevně příliš nebezpečný.“ Fabio si neodpustil ani ironickou poznámku: „Gratuluji stewardům k úžasné práci, kterou odvádějí. Příště radši nikoho nepředjedu, abych nedostal trest.“ Protestoval i tovární tým Yamahy a obvinil komisi FIM z nekonzistentnosti při posuzování incidentů, dlužno dodat, že právem. Quartararo navíc chybu uznal a neudělal ji se zlým úmyslem, jenže proti trestu se nelze odvolat. Tříčlenná jury řekla: „Předjetí bylo příliš ambiciózní.“ Za Fabia se sice postavila většina jezdců, ale nic to nebylo platné. Časy, kdy se závodilo opravdu na krev, jsou prostě pryč.

V FP1 (free practice) havaroval i Johann Zarco, konkrétně ve Stowe – a tam se nejezdí pomalu. Ani pád, který přestál bez úhony, mu ale nezabránil trénink vyhrát (1:59,8 min). Ducati má novou kapotáž a záď se zvláštními ploutvemi, testovali ji Martín a Bastianini.

V FP2 havaroval na stejném místě Darryn Binder, ale pád byl naštěstí jen lehčí. Jedná teď o přestupu do Moto2, tedy kategorie, kterou přeskočil. V téže zatáčce opustil svou rudou ducati i Miller. 1:58,9 min – to byla hodnota nejrychlejšího času. Připsal si ho na své konto loňský šampion.

Tovární tým KTM má na svých strojích namontovaný prototypový výfuk, který už se testoval v Jerezu. Miguel Oliveira doufá, že přinese více výkonu. Nakagami dostal nový podvozek a aerodynamiku. „Z podvozku jsem nadšený, aerodynamika chování stroje moc nezlepšila, příliš nefunguje.“ Bagnaia se ve třetím tréninku nepohodl s Aleixem Espargarem a oba se na sebe navzájem zlobili. Druhý jmenovaný však měření ovládl (1:58,2 min). Těsně před koncem upadl Zarco, dokonce se udržel řídítek.

Čtvrtý trénink slouží k finálnímu nastavení a závodní simulaci. Raúl Fernández se zpočátku moc nesvezl, odešel mu motor, ale jezdci MotoGP mají k dispozici dva stroje. Radikální „rybí“ záď nasadil zase tovární tým Ducati. Aleix Espargaró svou aprilii hodně rozbil, navíc ho vykopla a highsider hodně bolel. Šel po svých, byť se opíral o traťové komisaře. Nakagami přebrzdil přední kolo… Motorku nezvládl ani Darryn Binder. 1:59,0 – takovou hodnotu měl nejrychlejší čas Francouze Zarca.

Álex Márquez se rozčiloval na Bezzecchiho, jeho pád v první kvalifikaci ale Ital neovlivnil, mohl si za něj zcela sám. Odřídil si také skútr do boxů, nenechal se svézt. Stefan Bradl zdržel ostatní jezdce v rychlém kole. K desítce nejrychlejších z prvních tří tréninků postoupili Bastianini (1:58,6 min) a na poslední chvíli i Bezzecchi. Ten sesadil z druhé příčky Brada Bindera.

Důležité bylo, že Aleix Espargaró do boje o pole position vyrazil. Určitě byl hodně dobitý, ale zatnul se. A zajel nový rekord okruhu, jako první pod 1:58 min. Do té doby pořadí vévodil Quartararo. Zlepší se někdo? Ale ano! Čas Marca Márqueze z roku 2019 překonalo hned sedm jezdců. Aleix skončil až šestý, vysloužil si však za svůj heroický výkon mohutný aplaus. Odnesl si jen výrony obou kotníků, rentgen naštěstí neodhalil žádnou zlomeninu. Rychlejší byli Bagnaia, Quartararo, Miller, Maverick Viñales a vítěz Zarco (1:57,7 min).

Jack Miller po kvalifikaci řekl: „Jel jsem rekordní kolo a když jsem viděl 1:57, bylo to úžasné. Ale pak mě ostatní jezdci přeskákali, což mě pěkně naštvalo! Také docela foukalo… Zítra musím zatáhnout, moje tempo je dobré. Chci se porvat o vítězství.“ „Top Gun“: „Naše tvrdá práce od začátku sezóny se vyplácí, motorka jede skvěle. Dosáhli jsme toho, co jsme chtěli. Snažím se ale makat nejen tvrdě, ale i chytře.“ Zarco: „Měl jsem dobrý pocit už ve čtvrtém tréninku s tvrdou gumou. Měkká fungovala ještě lépe a nepotkal jsem žádné jezdce, kteří by mě mohli zpomalit.“

VC Velké Británie MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:57,767 min 2. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing 1:57,865 min 3. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:57,931 min 4. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:57,938 min 5. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:57,961 min 6. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:57,966 min 7. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:58,101 min 8. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 1:58,106 min 9. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:58,174 min 10. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:58,317 min

Moto2

Výrobce terénních motorek Fantic se dohodl s týmem VR46 a ve středu 3. srpna podepsal smlouvu. Na strojích Kalex-Triumph se už objevují patřičné nápisy (podobně je tomu u Red Bull KTM Ajo, či GasGas Aspar Teamu). Marcel Schrötter nakonec v Moto2 zůstane i příští rok, snad i ve stejném týmu jako v posledních letech, přijde Lukas Tulovic. V superbicích u stáje Bonovo pro něj není místo, ten si udrží Lorise Baze a místo Ira Eugena Lavertyho, který ukončí kariéru, přijde Američan Garrett Gerloff od Yamahy. Všechny tři jsme viděli v minulosti i v klasickém MS. Gerloff se tak nevrátí domů do USA, jak se dříve spekulovalo.

Pedro Acosta GP Velké Británie nepojede. Po Sachsenringu si zlomil při tréninku stehenní kost a dopolední rentgen v Silverstone odhalil, že není ještě zcela v pořádku. „Nemám ani pro motorku ideální cit,“ řekl loňský šampion Moto3. U SAG Teamu pokračuje Piotr Biesiekirski, který do konce sezóny nahrazuje Gabriela Rodriga. Simone Corsi si v pauze vyzkoušel italské superbiky v Misanu. „Jestli neseženu místo v motodvojkách, můžu skončit tam, budu se snažit získat sedačku. Závody mě bavily a neskutečně jsem si je užil.“ Vicemistru světa stopětadvacítek z roku 2008 a vítězi 5 GP se do důchodu v pětatřiceti ani náhodou nechce…

Sam Lowes davy domácích fanoušků nepotěšil. V prvním tréninku v zatáčce Brooklands upadl a určitě ho to bolelo, ale vstal. Vykloubil si však rameno a o víkendu nepokračuje. V letní pauze si vzal Marinu Rossi, manažerku týmu Marc VDS a svou dlouhodobou partnerku, mají spolu čtyřletou dcerku. Jorge Navarro pojal za manželku Michelle Neukirchner, trialistku a dceru Maxmiliana Neukirchnera, taktéž bývalého trialisty (se silničními závodníky Lotharem a Maxem nemají nic společného, jde o shodu jmen).

Na zemi se ocitli také Lorenzo dalla Porta, Zonta van den Goorbergh i „divočák“ Rory Skinner, ale zvedli se bez problémů. Skinner jinak jezdí úspěšně britské superbiky, stal se domácím šampionem supersportů 2020 a známe ho i z Rookies Cupu. Paradoxně ovšem sedlá třetí stroj American Racing. Měření sil vládl Augusto Fernández, avšak na poslední chvíli jej přeskočil Jake Dixon (2:05,4 min). Britští fans se tak nakonec mohli radovat z úspěchu alespoň jednoho krajana.

Ve druhém tréninku upadl Keminth Kubo, ten je na zemi docela často. Záhy ho napodobil Arón Canet. Ten se nechal slyšet: „Měl jsem problémy se stravovacími návyky. Pocit, že jsem tlustý, neustále jsem se vážil, nakonec pomohl psycholog.“ Krev z nosu po nehodě v běžném provozu se ukázala také vleklejší záležitostí, ale už jezdce neobtěžuje. Mladého Goorbergha tentokrát zastavil technický problém. V závěru havaroval Dixon. Nejrychlejší byl Augusto Fernández (2:04,5 min) právě před Britem, Filip Salač skončil na vynikajícím šestém místě, na vítěze ztratil 0,8 s. Za nebezpečnou jízdu obdržel trest dlouhého kola pro závod Celestino Vietti. Při zkoušce startů všechny už připravené jezdce objel, kdyby se některý z nich rozhodl vyrazit, mohlo dojít k tragédii...

Ve třetím tréninku upadl Navarro. „Ustlali“ si také zatím nevýrazný Američan Sean Dylan Kelly, znovu van den Goorbergh, Ogura, Fermín Aldeguer a Schrötter, všichni byli však v pořádku. Jednalo se vždy o klasiku na přední kolo, Japoncova motorka byla docela poškozená. Trénink ovládl Dixon (2:04,1 min). Salač měl problémy, oproti pátku se nelepšil, ale nakonec se mu podařilo ukořistit 11. místo, které zaručovalo přímý postup, do první kvalifikace tedy nemusel.

Z té do druhé postoupili Navarro (2:04,6 min), Manuel González, na poslední chvíli Alessandro Zaccone a Somkiat Chantra, pořadí se měnilo až ve finále, González dlouho vedl. Bitvě o přední příčky startovního roštu vévodil od počátku Joe Roberts, pak převzali taktovku Augusto Fernández a Albert Arenas. Dixon spadl, motorka vibrovala a shodila ho, ale nasedl a pokračoval dál. Havaroval také Vietti, stroj se s ním točil a dostal řádně zabrat, dokonce se z něj kouřilo. Bitvu mezi Fernándezem a Robertsem vyhrál Španěl (2:04,1 min), třetí skončil Ogura. Salač porazil týmového kolegu Zacconeho, stačilo to tedy na 17. místo.

Průběžné pořadí jezdců vedou před závodem Vietti a Fernández, bronzový Ogura zaostává o bod. Velmi vyrovnané…

VC Velké Británie Moto2 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 2:04,103 min 2. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 2:04,137 min 3. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 2:04,280 min 4. Albert Arenas Kalex GasGas Aspar Team 2:04,386 min 5. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 2:04,498 min 6. Jake Dixon Kalex GasGas Aspar Team 2:04,505 min 7. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team 2:04,560 min 8. Alonso López Boscoscuro CAG Speed Up 2:04,697 min 9. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 2:04,887 min 10. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 2:04,891 min 17. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 2:05,342 min

Moto3

Mezi Peterem Öttlem a Maxem Biaggim to vře. Tým se sice jmenuje po Italovi a patří mu zázemí včetně kamionů, Dorna ale garantuje místo na roštu bývalému německému závodníkovi. Mezi oběma muži panují neshody ohledně jezdců. „Mad Max“ také přivedl hlavního sponzora Sterilgarda. Do sporu se vložila KTM, majitel značky Husqvarna, kterou nesou stroje v Moto3. Té vadí, že Biaggi působí coby ambasador konkurenční Aprilie v MotoGP. Vždyť se i převléká a kamery ho zabírají dost často. Öttl si chce určitě nechat Ayumu Sasakiho. John McPhee skončí, překročí věkový limit a už nebude moci v nejslabší kubatuře pokračovat.

Místo Joela Kelsa jede v týmu CIP Green Power Španěl Marc García. Australský závodník není ještě zdravotně v pořádku. Matteo Bertelle se také zatím neuzdravil, u Avintie za zraněného kolegu zaskakuje jeho krajan Nicola Fabio Carraro. Obě dvě stáje používají stroje KTM.

Víkendový program začal v 10:00 našeho času prvním tréninkem Moto3. Ukázat se chtěli hlavně domácí jezdci. Jenže nakonec úvodní volné měření sil ovládl Sergio García (2:12,8 min). Lídr průběžného pořadí šampionátu má před týmovým kolegou Izanem Guevarou pouze tříbodový náskok…

Stefana Nepu potkal ve druhém tréninku problém s řazením. Místo na příští rok už má Ital jisté, bude pokračovat se stávajícím týmem MTA. Odpoledne pole razantně zrychlilo, nejúspěšnějším byl Skot McPhee (2:10,9 min). Anu Carrasco stále sužují problémy s bolavými zády a výsledkovou listinu uzavírá. Pro španělskou exmistryni světa je to určitě frustrující.

Budoucnost Denize Öncüa zatím není jasná. „Mám Denize rád jako vlastního syna. V poslední době ale hodně vyrostl, takže by se měl jeho manažer Kenan Sofuoğlu poohlédnout po dobrém místě v motodvojkách,“ řekl Hervé Poncharal, majitel týmu Tech 3.

Třetí trénink se rozjel v sobotu v deset dopoledne. Vládli mu jezdci Max Racing Teamu McPhee a Sasaki, ale nestihli poslední kolo. Nakonec měření sil vyhrál Tatsuki Suzuki (2:10,7 min).

Důležité bylo, že první kvalifikaci museli absolvovat Sergio García i Jaume Masiá. Ta se rozjela ve 13:35. Domácí Josh Whatley zápasil s technikou. Vyhrál Riccardo Rossi (2:11,4 min), spolu s ním šli dál Xavier Artigas, Sergio García a Taiyo Furusato. Masiá skončil až sedmý, 21. pozice na roštu (pokud pořadí nezmění penalizace) je jeho nejhorším výsledkem v sezóně.

O pole position si to rozdala tradiční čtrnáctka nejrychlejších z tréninků a čtyřka postupujících z Q1. Bitva probíhala překvapivě poklidně. Vládl jí Diogo Moreira a nikdo ho nedokázal předstihnout až do vypršení časového limitu a šachovnicové vlajky. Brazilec získal svoje první hodinky Tissot za čas 2:10,9 min. Neměli na něj ani Izan Guevara, ani Ryusei Yamanaka, který se vyhoupl na kraj první řady. I pro něj je to výborný výsledek.

VC Velké Británie Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI 2:10,951 min 2. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 2:11,019 min 3. Ryisei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI 2:11,029 min 4. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 2:11,059 min 5. Stefano Nepa KTM Angeluss MTA Team 2:11,131 min 6. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 2:11,180 min 7. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 2:11,206 min 8. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 2:11,245 min 9. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 2:11,457 min 10. John McPhee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 2:11,560 min

Zdroje: MotoGPsport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, MotoGP.com, Nova Sport, Sokolracetrack.kz

Foto: Václav Duška jr.