Motocyklovová VC Evropy 2020: Lowesův pád zdramatizoval boj o titul v Moto2

13. závod MS silničních motocyklů hostí Valencie, respektive okruh Ricarda Torma nedaleko malého města Cheste. Od roku 1999, kdy bylo závodiště otevřeno, se na něm koná GP Valencie. Ta se letos ale jede až za týden coby předposlední podnik seriálu. Aktuální akce je Velkou cenou Evropy. 4005 m dlouhý okruh má čtrnáct zatáček, devět levých a pět pravých. Jede se proti směru hodinových ručiček. Tribuny jsou schopné pojmout najednou 150 tisíc diváků, ti ale letos chybějí. Dnes přivítalo závodníky slunce a modrá obloha, jaký to rozdíl oproti pátku a sobotě. Na trati ale zůstala mokrá místa.

MotoGP

Álex Márquez stíhal ve warm upu Joana Mira, ale jeho oranžová honda se mu zavlnila tak, že musel mimo trať. Zahřívacímu tréninku dominoval právě jezdec Suzuki. Navrátilec Rossi vyrážel do závodu až ze sedmnáctého místa, lídr šampionátu Mir ze druhé řady jako pátý.

Moto2

Včera večer podepsal smlouvu s týmem RW Racing GP Jarna Janssena Hafizh Syahrin. Největším favoritem na letošní titul je aktuálně Sam Lowes, který vyhrál poslední tři závody. Enea Bastianini se o korunu ještě řádně popere, snad se dá dohromady i Luca Marini, nevlastní bratr Valentina Rossiho, tomu se v poslední době moc nedaří. Lowes i Marini ve warm upu havarovali. Sam však s oblibou říká: „Není to pád, když se pak dostanete s motorkou zpátky do boxů.“ Nejrychlejším ze všech byl Marco Bezzecchi.

Jezdce Moto2 čekalo 25 kol. Joe Roberts se po startu probojoval do čela po bitvě s Xavim Viergem. Jenže na začátku druhého kola svou snahu přehnal a šel ven. Spadli i Fabio di Giannantonio a Syahrin, ten naštěstí lehce, neporanil si kyčel jako v pátek. Vedení převzal Marco Bezzecchi, za ním jel Gardner. Sam Lowes se musel prokousat dopředu, což se mu dařilo, dostal se před Viergeho. V sedmém kole si ustlal Simone Corsi. Pole se drželo pohromadě, alespoň první osmička.

Britský závodník se pustil do Gardnera, takže Bezzecchi mohl trochu poodjet. Australan neodolal ani Jorgemu Martínovi. Skončil Somkiat Chantra. Luca Marini bojoval na konci Top 10 a titul se mu vzdaloval... Jenže na stroji se bohužel neudržel ani Lowes, bitva se tak opět dramatizuje! První trojka byla roztažená: Bezzecchi, Martín a Gardner. Další skupinku tří závodníků vedl Lorenzo Baldassarri, který byl vidět po hodně dlouhé době.

Lowes se pokoušel jet, ale šest kol před koncem své snažení vzdal, už měl obří ztrátu. V Marinim chytly saze a prokousal se na sedmé místo. Vzhledem k situaci byl každý bodík dobrý. Bastianini pokořil v předposledním kole „Baldu“, Marini si poradil s Héctorem Garzem. To byla poslední změna před cílem, který protnul jako první Marco Bezzecchi. I on má ještě teoretickou šanci na titul, zbývají dva závody a maximálně 50 bodů. Do čela šampionátu se dostal Bastianini.

Remy Gardner po závodě řekl: „Šli jsme do neznáma, dnes bylo poprvé sucho a ve warm upu to nebylo nejlepší. Ale mám další pódium, je to super.“ Jorge Martín: „Bylo to těžké, měl jsem špatný grip a plnou nádrž, tak se mi zpočátku špatně předjíždělo. Čekal jsem na Bezzecchiho chybu, mohl jsem vyhrát, ale ta nepřišla.“ A vítěz Marco Bezzecchi: „Cítím se skvěle. V posledních třech kolech jsem měl technický problém, když jsem jel na dvojku a otevřel plyn, motorka nechtěla jet. Nakonec vydržela...“

Moto3

Rannímu zahřívacímu tréninku „mototrojek“ vládl Albert Arenas. Andrea Migno si ťukl do Barryho Baltuse, ale oba incident ustáli. Týmový parťák Belgičana od Prüstelů měl problémy s motorkou. Jasonu Dupasquierovi se z jeho KTM kouřilo poněkud více...

Začátek závodu byl dramatický. Brzy se oddělila první sedmičlenná skupina, které vévodili Celestino Vietti, Raúl Fernández a Alonso López. Ale dlouho to nevydrželo. Vietti šel tvrdě za plynem, dostal highsider a odnesl to López. Lídr šampionátu Albert Arenas zajel do boxů s technickým problémem, protože si v této situaci poškodil stroj – výfuk a zadní brzdu. Do závodu se vrátil... V pátém kole skončil John McPhee, motorka ho vykopla.

Fernández si rychle vytvořil obří náskok. Dennis Foggia dostal dlouhé kolo za porušování limitů tratě, stejný trest potkal i Romana Fenatiho. Prvně jmenovaný Ital ale obdržel „pentli“ ještě jednou! Jaume Masiá byl dalším, kdo se odporoučel k zemi. Třetí závod v řadě nevyhrál... Skupinku pronásledovatelů lídra vedl Tony Arbolino a byl v ní i Ai Ogura, tomu Arenasovy problémy opět posílily šance na titul. Španěla nakonec zastavil černý praporek, i se ztrátou několika kol bojoval ve skupince, ignoroval modré vlajky a zdržoval Darryna Bindera.

Další pád potkal Tatsukiho Suzukiho. Japonec se rozčiloval, jeden ze soupeřů do něj ťukl. Havarovali i Foggia a později Antonelli. Pole se netradičně roztrhalo. Filip Salač bojoval na čele skupiny o sedmé místo. Arbolino se pokusil Garcíovi a Ogurovi utrhnout, ale nepovedlo se. Fenati na závod nebude vzpomínat dobře, obdržel trest dlouhého kola podruhé.

Fernández poprvé v kariéře vyhrál, byť se jeho náskok z 2,5 s značně ztenčil na sedm desetin, pozici ale kontroloval. Sergio García v posledním kole Ogurovi a Arbolinovi ujel. Japonec Itala porazil až na cílové čáře. Salač nakonec projel pod šachovnicí jako devátý.

Ai Ogura řekl: „Na začátku jsem viděl tu velkou nehodu. Arbolino jel hodně rychle a snažil jsem se ho držet, ale jet bezpečně.“ Sergio García: „Byl to neskutečný závod, ale hodně těžký. Snažil jsem se jet naplno, nakonec je z toho druhé místo.“ Raúl Fernández: „Nemám slov, je to neuvěřitelné, byl to skvělý závod, první pódium bylo super, ale tohle je něco jiného. Měl jsem problémy s motorkou, musíme se na ni do příštího týdne podívat.“

VC Evropy Moto3 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo 38:29,140 min 2. Sergio García Honda Estrella Galicia 0,0 +0,703 s 3. Ai Ogura Honda Honda Team Asia +1,005 s 4. Tony Arbolino Honda Rivacold Snipers Team +1,037 s 5. Darryn Binder KTM CIP Green Power +13,392 s 6. Carlos Tatay Honda Reale Avintia Moto3 +13,424 s 7. Stefano Nepa KTM Valresa Aspar Team Moto3 +16,719 s 8. Jeremy Alcoba Honda Kömmerling Gresini Moto3 +16,824 s 9. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team +16,964 s 10. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +17,088 s

