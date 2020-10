Test Moto Guzzi V85 TT Travel: Nespěchejte, užívejte!

Moto Guzzi je moje nejmilovanější značka, griso je suverénně největší jednostopý sen. Ale ze současné produkce italské legendy z Mandello del Lario tak nějak nevím, co bych si vybral. V7 i V9 jsou prdítka, audace velký a svalnatý zase až moc a californii s eldoradem možná tak na důchod. Strašně mi chybí nějaký café racer, něco právě ve stylu grisa…

Na V85 TT jsem se tak moc těšil, cestovní endura jsou taky fajn motorky, navíc budu jezdit na ještě cestovnější verzi Travel a hlavně je to guzzina! Roky jsem na italském orlovi neseděl!

Takhle podle fotek jsem popravdě čekal, že budu sedlat o něco větší motorku. Podle obrázků jsem si představoval přímého konkurenta BMW R 1250 GS, Moto Guzzi V85 TT Travel je ale o číslo menší motorka, vidlicový dvouválec má totiž objem jenom 853 cm3. Je to totální klasika, vzduchem chlazená a s rozvodem OHV, což ovšem znamená i jen průměrný výkon 59 kW a točivý moment 80 N.m. Z těchto čísel tak nějak logicky vyplývá, že tentokrát se bude cestovat vyloženě na pohodu a jezdec se bude kochat spíš přírodou než jízdními výkony. Rozhodně nepatřím mezi motocyklové sportovce, kteří potřebují zalehnout na nádrž, tady jsem si ale říkal, že by těch koníků mohlo být víc. Nabízených osmdesát je takové cestovní minimum.

Vyšší otáčky přitom dvouválci moc nesedí, nad pět tisíc, kde je uloženo maximum točivého momentu, se vzducháč citelně rozvibruje, nepředvede ale nic dynamicky převratného. Pozor, živelnost italských motorů mám rád, stejně tak se mi líbí i reakce napříč uloženého dvouválce, který po přidání plynu s motorkou hezky cukne. Tady ale chybí něco navíc, kvůli čemu byste se za vibracemi vydávali otáčkoměrem výš.

Vida ho, otáčkoměr… Digitální přístrojový panel je za mě největší přešlap a absolutní úlet, který na jinak moc pěkné a do retra laděné motorce nemá co dělat. A když už, aspoň by nemusel vypadat tak strašlivě lacině a odbytě. Ve zmíněných vyšších otáčkách se na mě navíc celá přístrojovka rozblikala dávno před tím, než jsem se dotkl červeného pásma u osmi tisíc.

Asi hlavně kvůli nijak zvlášť výkonově disponovanému motoru jsem měl z podvozku velmi jistý pocit, motorka působila nakonec docela subtilně a velmi ovladatelně. Přitom obtěžkaná dodatečnou cestovní výbavou (ty plastové kufry taky nejsou zrovna reprezentativní) vypadá tahle guzzina, že by se klidně mohla postavit vedle zmíněného mnichovského GS. Ani výška sedla není rozhodně z nejnižších, 830 mm by už pro někoho s kratšíma nožičkama mohl být problém (Standa by musel jistě cupitat po špičkách). Ani hmotnost necelých 230 kg (s náplněmi) nelze přehlédnout, stejně jsem však měl pocit, že sedlám překvapivě subtilní stroj.

To bych bral spíš jako pochvalu, že se mi už dost rozměrné a hmotné cestovní enduro dokázalo pod zadkem scvrknout. Držel jsem se s ním pochopitelně hlavně na silnici, nejen kvůli svým terénním „schopnostem“, ale také proto, že se V85 TT Travel opravdu hodí spíš na asfalt. I přes nějakou tu trochu terénnější výbavu (pneu Michelin Anakee Adventure jízdu mimo asfalt skutečně umožňují), je guzzina stále hlavně cesťákem (i kvůli jen průměrným zdvihům pérování 170 mm). A na delší cestu je verze Travel připravena líp třeba díky standardním vyhřívaným rukojetím nebo o šedesát procent rozměrnějšímu plexi.

Neříkám, že jsem byl vyloženě zklamaný, velmi se mi nezamlouval jen ten digitální štít. Chápu, že je to trend a že do něj musíte nacpat i nejrůznější konektivní vychytávky nebo jízdní režimy (v našem případě road, rain a off-road). Displej by však nemusel vypadat tak lacině, ke guzzině, která vždy dbala na styl a má ráda retro, by se hodila propracovanější obrazovka. Motor objektivně moc síly nemá, tady je ale důležité si uvědomit, co si to vlastně kupujete za motorku. V85 Travel nemá logicky ambice konkurovat velkým cestovním endurům, s objemem vzduchem chlazeného dvouválce 853 cm3 jí ani nic jiného nezbývá. Proti BMW R 1250 GS a podobným strojům je pak Moto Guzzi V85 TT Travel příjemně levnější, zaplatíte rozumných 339.900 Kč. I když vynikající Suzuki V-Strom 1050 XT je o deset tisíc levnější a jede líp… Ale tohle je guzzina, přece!