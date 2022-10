Motoristické sprinty 2022: Jak dopadla sezóna?

Motoristické sprinty slaví deset let své existence na tratích v České republice. Současně se závěrečným závodem letošní sezony jsme se ohlédli zpět.

Svět motorů stál u mnoha projektů v motoristickém sportu. V případě této disciplíny jsme byli u prvního ročníku v sezoně 2013. Tomuto typu závodění, který je v motorsportu stále nejméně nákladný, se věnujeme od jeho vzniku až dodnes.

Autoklub je patronem

Mistrovství ČR sprinty AČR jsou jediným českým automobilovým seriálem, který má oficiální autoritu Autoklubu České republiky (AČR). Funguje to tak již třetím rokem. Komise sprintů AČR zastřešuje mistrovství republiky, ale není pořadatelem jednotlivých podniků, jako je to i u ostatních disciplín. „Když jsme před lety začínali, stačilo jen přijet a závodit. Samozřejmě jsme s kolegy chtěli vylepšovat organizaci a systém závodů,“ říká Tomáš Vavřinec. Úspěšný český reprezentant v závodech do vrchu, dvojnásobný vicemistr Evropy a trojnásobný držitel Trofeje FIA tento seriál založil a s řadou spolupracovníků pomáhá při organizaci těchto podniků.