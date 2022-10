3-Städte Rallye v cíli: Cais na vodě nepřipustil drama a vyhrál

Druhý den bylo na programu celkem osm rychlostních zkoušek v celkové délce 110 kilometrů. Byly rozplánovány na území Rakouska a Německa. Zatímco rakouské zkoušky byly náročné a podobné těch pátečním z Rallye Šumava, německé připomínaly „letecké“ dlouhé rychlé úseky s občasnými retardéry nebo ostrou zatáčkou.

Wagner trefil strom

Druhý den začal vedoucí Cais s náskokem 20,4 na druhého Rakušana Simona Wagnera (Škoda Fabia Rally2 evo), který byl na úvod sobotního programu rychlejší než Čech o 0,1 sekundy. Ovšem hned v další „naložil“ svému soupeři 10,2 sekundy a najednou byl rozdíl mezi prvními dvěma pouze poloviční.

Cais byl v RZ9 rychlejší o 4,4 sekundy rychlejší, ale bohužel na desáté zkoušce bylo po boji. Wagner trefil strom a soutěž pro něj skončila. Český pilot měl najednou nejbližšího soupeře Němce Dominika Dinkela (Ford Fiesta Rally2) za sebou o 1:07,5 minuty. Přesto nepřestával být obezřetný. „Soutěž je náročná na každém svém úseku. V některých sekcích rychlostních zkoušek padalo více vody než ráno. Bylo strašně těžké se vyhýbat místům, která jsou hodně riskantní. Auto se při každém brzdění zvedalo a obtížně se zvládalo,“ popsal Cais situaci.

Smolařem soutěže se však nestal jenom zmíněný Rakušan Wagner, ale měl bohužel také české následovníky. Na RZ9 připravil Jan Dohnal (Renault Clio S1600) svůj vůz o obě levá kola. Březík, který měl v pátek defekt a propadl se na 53. místo, byl po EZ10 dokonce už osmý. „Vody je na trati skutečně hodně, ať už jsou to kaluže nebo ve spoustě vyjetých kolejích. Chceme dojet, neublížit autu, vždyť nás čekají letos ještě dva podniky,“ říkal po RZ10 do mikrofonu České televize. Jeho předsevzetí mu však bohužel nevyšlo a na RZ11 poškodil předek své Fabie R5 a musel vzdát.

Češi v cíli si polepšili

Vedoucí Cais neponechal nic náhodě a s náskokem 56,2 sekundy si dojel pro svou první výhru v rámci českého šampionátu. „Poslední erzeta byla dost pomalá, vypadalo to, jako bych jel pro vajíčka. Celkově to byla zejména díky povětrnostním podmínkám hodně náročná soutěž, dokazuje to i hodně posádek, které nedokončili soutěž. Souboj se Simonem Wagnerem byl zajímavý, škoda, že předčasně skončil. Každopádně naší první výhru ve „velkém“ českém mistráku bereme všemi deseti,“ uvedl Cais v cíli poslední rychlostní zkoušky. Ačkoliv startoval letos pouze ve dvou soutěžích mistrovství republiky, skončil celkově šestý.

Stejně jako on, na velký bodový příděl v klasifikaci mistrovství České republiky si přišli i další dva čeští jezdci, kteří skončili na stupních vítězů. Druhé místo je pro Aleše Jiráska (Škoda Fabia R5) jeho dosud nejlepším domácím výsledkem. „Vody v průběhu dne přibývalo a do stopy se dostávalo padající listí. Někteří naši soupeři zvolili takové nasazení, které nemohli vydržet. Jeli jsme svoje tempo. Pořád bylo trochu rezervy, abych byl schopen vyřešit problém, pokud by nějaký nastal,“ komentoval situaci Jirásek, který se prosadil na konečné čtvrté místo.

Pro třetího v cíli Karla Trojana (Škoda Fabia R5) byla závěrečná soutěž bodově nejúspěšnější v letošním ročníku. „Vzhledem k velkému množství vody byla soutěž očistec zejména ve druhých průjezdech erzet. Měli jsme však správné nastavení auta i mokré gumy, takže se mi jelo rozhodně lépe než první den. Mrzí mě havárie Honzy Dohnala, který předváděl na vodě s „dvoukolkou“ krásnou jízdu,“ řekl Trojan.

Konečné pořadí 3-Städte rallye:

1. Cais, Bacigál (ČR, Slov./Ford Fiesta Rally2) 1:33:25,8; 2. Geipel, Becker-Bruggerová (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +56,1; 3. Dinkel, Winklhofer (Něm./Ford Fiesta Rally2) +56,6; 4. Tannert, Christian (Volkswagen Polo GTI R5) +1:00,8; 5. Griebel, Braun (Něm./Citroën C3 Rally2) +2:26,9; 6. Rossgatterer, Heigl (Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:23,2; 7. Jirásek, Machů (ČR/Škoda Fabia R5) +5:47,6; 8. Sulzinger, Kieferová (Něm./Ford Fiesta Rally4) +7:56,4; 9. Trojan, Chlup (ČR/Škoda Fabia R5) +8:37,0; 10. Riedemann, Lerchová (Něm./Opel Corsa Rally4) +8:46,4; 11. Loof, Raabe (Něm./Opel Corsa Rally4) +9:53,7; 12. Jakub Jírovec, Kalkus (Alpine A110 Rally RGT) +11:29,3; 13. Gassner, Thannhäuserová (Něm./Mitsubishi Lancer Evo X R4) +11:33,3; 14. Ertz, Ladeová (Něm./Opel Corsa Rally4) +13:02,0; 15. Novotný, Brůžek (ČR/Peugeot 208 R2) +13:50,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022

1. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) 322,5 bodů; 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 269,5; 3. Stříteský (Škoda Fabia R5) 178,5; 4. Jirásek (Škoda Fabia R5) 142,5; 5. Březík (Škoda Fabia R5) 140; 6. Cais (Ford Fiesta R5 MkII) 115,5; 7. Trojan (Škoda Fabia Rally2) 110; 8. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 103; 9. Cvrček (Škoda Fabia Rally2 evo) 49; 10. Tarabus (Peugeot 208 Rally4) 47; 11. Kristensson (Švédsko/Hyundai i20 R5) 46,5; 12. Šimek (Ford Fiesta R5) 46; 13. Semerád (Škoda Fabia Rally2 evo) 44; 14. Soldát (Škoda Fabia R5) 40; 15. Zedník (Ford Fiesta R5 MkII) 34; 16. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 27; 17. Tlusťák (Škoda Fabia Rally2 evo) 24; 18. Lubiak (Polsko/Škoda Fabia Rally2 evo) 23; 19. Talaš (Škoda Fabia Rally2) 23; 20. Kohn (Ford Fiesta Rally3) 23. Bodovalo 48 posádek.

Vyhrané RZ: Kopecký 39, Pech 25, Mareš 18, Cais 7, Geipel (Něm.) 4, Wagner (Rak.) 3, Stříteský 2, Neubauer (Rak.) 2, Březík 1, Csomos (Maď.) 1, Torn (Est.) 1, Satorius (Něm.) 1.

Vedení po RZ: Kopecký 61, Pech 24, Cais 14, Stříteský 1, Mareš 1, Wagner 1.

Výsledky jsou neoficiální.

Foto: Ivo Nesrovnal a Facebook Erika Caise, Adama Březíka, Aleše Jiráska a Jana Dohnala