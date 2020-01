Musk chce v Číně vytvořit budoucí elektromobil Tesla pro světové trhy

Elon Musk se před pár hodinami zúčastnil slavnostního otevření čínského závodu Gigafactory 3, který vyrostl poblíž Šanghaje. Jeho stavba přitom navzdory skeptickým očekáváním trvala jen 10 měsíců a první zde vyrobené elektromobily Tesla Model 3 byly předány zákazníkům z řad zaměstnanců ještě před koncem roku 2019.

Počínaje dneškem však automobilka zahájila prodej v Číně vyrobených Modelů 3 i zákazníkům z řad široké veřejnosti a Elon Musk poté během slavnostního ceremoniálu oznámil i dvě poměrně důležité novinky.

Tou první je plánované rozšíření výroby, která se prozatím omezuje pouze na Model 3. Do budoucna by se však v Číně měl vyrábět i elektrický crossover Model Y, jehož výroba by mohla být zahájena v americkém Fremontu již v průběhu léta 2020.

„Máme v úmyslu pokračovat ve významných investicích a zvyšovat investice v Číně, vyrábět Model 3 a Model Y a budoucí modely v Číně,“ uvedl Musk. A jaké budoucí modely? To je další zajímavost Muskova projevu.

„Něco, co bude super skvělé… Takže se to chystáme udělat… je pokusit se vybudovat čínské designové a technické centrum, které by v Číně navrhlo originální vůz pro světové zákazníky. Myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé,“ cituje proslov šéfa automobilky web CNBC.

Musk si tak evidentně uvědomuje, jak zásadní vliv může mít čínský trh pro budoucnost jeho automobilky. Čínská poptávka po elektromobilech však v uplynulých měsících výrazně klesla a s rostoucí konkurencí bude Tesla potřebovat pádné argumenty, aby si udržela své výsadní postavení. Odpovědí by však mohl být právě nový „čínský model“, ke kterému ale zatím nemáme žádné bližší informace.