Tesla zřejmě předbíhá termíny, v příštím roce může začít výroba hned dvou modelů

Tím nedůležitějším je bezesporu Tesla Model Y, od které si automobilka slibuje velký úspěch. Mělo by se totiž jednat o relativně dostupný crossover se slušnou výbavou a dojezdem, který je postaven na platformě Modelu 3. Automobilka tak na jeho vývoji celkem dost ušetřila, což by se mělo promítnout do výše zisků na prodaném autě.

Zahájení výroby Modelu Y pro americký trh bylo původně naplánováno až na podzim příštího roku, během konference k ekonomickým výsledkům za třetí čtvrtletí 2019 však Elon Musk prozradil, že přípravy na zahájení výroby předběhly plán a výroba Modelu Y by mohla být zahájena již v létě.

„Jsme také napřed s přípravami na Model Y ve Fremontu, takže jsme přesunuli plánované spuštění výroby z podzimu 2020 na léto 2020. Stále je zde prostor ke zlepšení, jsme si však jistí létem 2020,“ připomíná CNBC Muskův proslov. A jak se zdá, Tesla prostor ke zlepšení naplno využila.

Zpravodajský web CNBC totiž upozornil na zprávu analytiků z Deutsche Bank, kteří mají kontakty na nejmenované dodavatele dílů Tesly z Taiwanu. A podle nepotvrzených informací začala Tesla navyšovat a urychlovat objednávky na díly pro Model Y podstatně dříve, než se očekávalo.

„Zprávy od dodavatelů Tesly na Taiwanu uvádějí, že Tesla vyžaduje dodání dílů mnohem dříve, než se očekávalo… Taiwanští dodavatelé tak nyní naznačují, že Tesla urychluje své objednávky proto, aby mohla zahájit plnou sériovou produkci s šestiměsíčním předstihem oproti původnímu plánu. To by znamenalo, že Model Y by mohl být veřejnosti dostupný již v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvádí ve své zprávě Emmanuel Rosner, Auto & Auto Technology analytik Deutsche Bank.

Model Y však není jediným elektromobilem, jehož výrobu by měla značka v příštím roce zahájit. Tesla totiž zvyšuje odběr součástek i pro svůj elektrický tahač Semi, jehož výrobu musela kvůli nedostatku baterií přesunout z roku 2019 na rok 2020. „Dodavatelé uvádějí, že byly urychleny i dodávky dílů pro Teslu Semi, takže by omezené množství tahačů mohlo být uvedeno na trh ještě v průběhu příštího roku,“ dodává Rosner.