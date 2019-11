Musk vysvětlil, proč se rozbilo neprůstřelné sklo Cybertrucku

Těžko říct, jestli to byl úmysl, nebo ukázka toho, že Tesla je opravdu automobilka na odpis. Každopádně o tom, že se minulý týden ukázal jakýsi cybertruck, ví i ti, kteří jinak o automobilovou novinku ani nezakopnou. Cybertruck se internetem a sociálními sítěmi rozjel i díky faux pas z tiskovky, kdy se neprůstřelná okna ukázala být poněkud křehčí.

Nyní již díky Elonovu twitteru víme proč. Chlapci si prý totiž neuvědomili, že když půjdou na přední boční okénko nejdřív s kladivem, tak jeho strukturu naruší natolik, že po následném náletu ocelové koule zkrátka praskne. A když pak Elon svému šéfdesignerovi Franzi von Holzhuasenovi poručil, aby to s koulí zkusil i na zadním bočním okénku, tak si pro změnu neuvědomil, že to již neprůstřelné není… Alespoň tedy podle interního zdroje.

Už jenom kvůli tomu bych si nepřál, aby Tesla někdy zkrachovala. Minimálně bychom přišli o spoustu legrace. I když, pokud se investoři budou stále řídit novodobou mantrou, že se nekupuje skutečná hodnota firmy, nýbrž její potenciál, Elon a jeho Twitter s námi budou ještě dlouho. Protože co jiného má v dnešní době potenciál, než digitálně zaměřené elektromobily s marketingem propracovaným tak, až to nahání hrůzu.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time …