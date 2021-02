Nadupané Cadillacy Blackwing zmizely během chvíle. Jsou poslední před elektrifikací

První výrobní série modelů Cadillac CT4-V a CT5-V Blackwing zmizela během pár minut. Do budoucna by se pak mohlo jednat o velice zajímavou investici, protože podobná auta už Cadillac nikdy nestvoří.

Cadillac nedávno představit dvojici ostrých sedanů CT4-V a CT5-V Blackwing, s nimiž evidentně zabodoval. Pod jejich kapotou totiž zákazníkům naservíroval jednu z posledních možností, jak si dopřát extrémně výkonný prémiový sedan s motorem V8, manuální převodovkou a pohonem zadních kol. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

Již krátce po otevření rezervačního systému totiž automobilka oznámila, že první výrobní série modelů Blackwing, omezená na 250 kusů od každého modelu, zmizela během chvíle. V případě většího modelu CT5-V, který je historicky nejvýkonnějším modelem značky, mělo jít dokonce jen o pár minut.

„Rezervace na CT5-V Blackwing, nejsilnější vyráběný model v historii Cadillacu, byly plné během chvíle. Nedlouho poté se pak naplnily i rezervace na CT4-V Blackwing,“ uvedl tiskový mluvčí automobilky pro kolegy z Motor1. Zákazníci, kteří svou rezervaci nestihli, však nemusí být zklamaní.

Kdo si totiž nestihl rezervovat jedno z prvních 250 aut každého modelu, mohl se alespoň zapsat na čekací listinu. Zákazníci zapsaní na tuto listinu pak dostanou možnost si svůj model objednat s otevřením další výrobní série. Jenže majitelé vozů z první série dostanou přeci jen něco extra.

Podle informací webu Car and Driver by totiž současná řada modelů Blackwing mohla být tou vůbec poslední sérií modelů Cadillac V, která by měla dostat spalovací motor. A tuto informaci pak Cadillac potvrdil i kolegům z Motor1.

Současné modely série V Blackwing tak představují poslední sbohem, než se automobilka vrhne na elektrifikaci. GM ostatně již před časem prohlásilo, že chce ukončit výrobu spalovacích motorů pro své značky do roku 2035. A Cadillac by bohužel měl jít v čele elektrifikace. Dá se tedy předpokládat, že první vyrobené kusy CT4-V a zejména CT5-V Blackwing budou do budoucna růst na ceně.