Ta nejlepší americká SUV ve velké galerii: Co dnes nabízejí Cadillac, Chevrolet, Lincoln a další?

Říkají vám něco jména jako Durango, Nautilus nebo Suburban? Ne? Tak to je ideální čas si prohlédnout aktuální nabídku SUV amerických značek.

Američané milují SUV a obecně velké automobily. I proto nabídka tamějších značek zahrnuje i modely, které z evropského prostředí neznáme. A ty se právě přizpůsobily americkému zájmu o obří vozidla, a tak existují mnohá „full-size“ SUV s délkou přesahující pět metrů. Znáte je? Připomeňte si je, spolu s dalšími aktuálními SUV amerických značek, v rozsáhlé fotogalerii.

Buick: Luxusní Mokka X a další

Značka Buick dnes slaví úspěchy hlavně na čínském trhu, již tradiční vyplnění mezery mezi Chevroletem a Cadillacem v rámci portfolia koncernu General Motors ale nabízí široké portfolio modelů také na domácím americkém trhu. Jeho nejmenší SUV navíc známe i z evropského prostředí.

Buick Encore totiž není nic jiného než derivát Opelu Mokka první generace. Zatímco Mokka se už dočkala druhé generace, Encore v USA pokračuje ve stávající podobě. Nabídka se nicméně dnes omezuje na přeplňovaný benzinový čtyřválec 1.4 Ecotec (103 kW) s možností výběru mezi pohonem předních a všech kol.

Naopak Buick Envision se už představil v nové generaci, která do amerického prodeje vstoupí na začátku roku 2021. V tomto případě mluvíme o 4,6 metru dlouhém crossoveru, u něhož se počítá s pohonem blíže nespecifikovaným přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem kombinovaným s devítistupňovým automatem.

Největším SUV v nabídce Buicku každopádně zůstává Enclave, 5,2 metru dlouhé SUV s pohonem předních nebo všech kol, které cílí na vozy typu Volvo XC90. V USA se nabízí s jediným motorem, šestiválcem 3.6 DOHC s 231 kW.

Cadillac: Nejen nejprodávanější model značky

Luxusní značka koncernu General Motors v omezené míře funguje i na evropských trzích, a tak její vrcholný Escalade nebo naopak středně velké XT4 známe také z tuzemského prostředí. Na americkém trhu je ale nabídka Cadillacu mnohem širší, a to i z hlediska SUV. V roce 2020 je má navíc doplnit také čistě elektrický crossover Lyriq.

Klíčovým modelem pro Cadillac je XT5, 4,8 metru středně velké SUV, které je aktuálně vůbec nejprodávanějším vozem této značky. Současná generace se vyrábí od roku 2016, a tak pro ten loňský došlo k několika inovacím. Uvnitř se objevila nová generace infotainmentu s přepracovaným ovládáním nebo detailnějším a jasnějším obrazem. Nabídka motorů pak čítá čtyřválec 2.0 Turbo (177 kW) přeplňovaný turbodmychadlem typu twin-scroll a vidlicový šestiválec o objemu 3,6 litru (231 kW).

O něco větší je pět metrů dlouhé XT6, které se několika změn dočkalo letos. Tenhle model s místem až pro sedm osob se prezentuje jako auto primárně zaměřené na komfort posádky, k dispozici jsou elektricky sklopná zadní sedadla, vyhřívané zadní sedačky nebo hudební systém Bose se 14 reproduktory. V tomto případě nabídka motorů čítá čtyřválec 2.0 Turbo (177 kW) a 3.6 V6 (229 kW), oba spárované s devítistupňovým automatem.

Zmínit ale musíme též vrcholné Escalade, které se pro modelový rok 2021 dočkalo nové generace. Prodloužená verze ESV je dlouhá 5.766 mm, s rozvorem 3.407 mm, přičemž o její pohon se stejně jako v případě té základní stará 6,2litrový vidlicový osmiválec o výkonu 313 kW. Kdo by ale chtěl spořit, je tu na výběr i turbodiesel 3.0 Duramax, řadový šestiválec s výkonem 207 kW.

Dodge: Stárnoucí Durango

Značka Dodge je v rámci portfolia Fiat Chrysler Automobiles dnes poněkud přehlížena, vždyť po osamostatnění Ramu zaměřeného na trucky a užitková vozidla nabídka Dodge čítá jen tři modely - sportovně laděnou dvojici Charger a Challenger a právě crossover Durango.

Durango přitom už není žádný mladík, ba naopak, historie současné generace se datuje už do roku 2010. Zato však tento sourozenec Jeepu Grand Cherokee umí oslovit i klientelu hledající tu typickou americkou techniku. Vždyť pro modelový rok 2021 je tu vrcholné Durango SRT Hellcat, alias speciál poháněný vidlicovým osmiválcem 6.2 HEMI Hellcat s výkonem 530 kW. To pak znamená, že se tento crossover s třemi řadami sedadel umí rozpohybovat z 0-96 km/h za pouhé 3,5 sekundy a jet až rychlostí 290 km/h.

Na výběr jsou ale rovněž slabší deriváty, poháněné menším osmiválcem 5.7 HEMI, popřípadě vidlicovým šestiválcem 3.6 Pentastar.

Ford: Obr i poctivý offroad

Ford sice do Evropy nově přivezl velké SUV Explorer, ve své domovině ale nabízí ještě jednoho většího mastodonta. Jmenuje se Expedition a je to poctivé „full-size SUV“ sdílející rámovou konstrukci s Lincolnem Navigator. Stejně jako on nabízí dvě délky karoserie, díky čemuž existuje i vrcholný Expedition Max s úctyhodnou délkou 5,6 metru. Osmiválce už ale ani v USA nejsou samozřejmostí, a tak místo V8 v útrobách dnes najdeme 3,5litrový vidlicový šestiválec EcoBoost s výkonem 280 kW kombinovaný s desetistupňovou automatickou převodovkou.

Letošní novinkou je pak Bronco, které oživuje slavné jméno pomocí rodiny hned dvou modelů. Bronco Sport je SUV nazývané v USA jako malé, na délku totiž měří 4,3 metru, což je na americké poměry opravdu málo. I proto je k dispozici i s tříválcem 1.5 EcoBoost, který v nabídce doplňuje čtyřválec 2.0 EcoBoost. Auto mimochodem sdílí technický základ s u nás známou Kugou.

Rovněž je tu ale i poctivý offroad jednoduše nazvaný Bronco, který je dostupný s dvoudveřovou nebo čtyřdveřovou karoserií. To už mluvíme o až 4,8 metru dlouhém terénním autě, nabízeném buď se čtyřválcem 2.3 EcoBoost, nebo šestiválcem twin-turbo 2.7 EcoBoost. Hlavní konkurent je jasný, Bronco na souboj vyzývá legendární Jeep Wrangler.

Bohužel s prodejem v Evropě se podle dostupných zpráv nepočítá, Bronco i Bronco Sport mělo vzniknout primárně pro severoamerický trh, kde se okamžitě stalo hitem. Úvodní limitovaná edice se vyprodala během pár hodin.

GMC: Hlavně větší modely

Součástí koncernu GM je také v Evropě spíše méně známá značka, která letos zaujala oživením jména Hummer, prostřednictvím elektřinou poháněného pick-upu, kterého doplní i SUV derivát. Primárně se zaměřuje právě na SUV a pick-upy a přestože řada jeho modelů využívá za základ techniku Chevroletu, automobilyGMC jsou laděny prémiověji. Svým způsobem se dá považovat za sesterskou značku Buicku, protože vozy obou značek bývají často nabízeny prostřednictvím téhož dealerství.

Největším zástupcem je dnes GMC Yukon XL, využívající shodný základ jako Chevrolet Suburban. Stejně jako on se Yukon XL letos začal vyrábět v nové generaci, která využívá rámovou konstrukci s nezávislým zadním zavěšením. Letošní novinkou je též o chlup menší GMC Yukon, bratr Chevroletu Tahoe. Od většího bratra se liší kratším rozvorem a celkově menšími rozměry, nabídka motorizací je však shodná. To znamená výběr mezi dvojicí osmiválců (5,3litrového a 6,2litrového) a třílitrovým turbodieselem.

To GMC Acadia vyráběný v současné generaci od roku 2017 je 4,9 metru dlouhé SUV využívající shodnou platformu C1XX jako Buick Enclave nebo Cadillac XT5/6. Nejmenším modelem v nabídce GMC je pak Terrain, 4,6 metru dlouhý vůz, který má být modernizován pro rok 2021 ve stylu velkého Yukonu.

Chevrolet: Široké portfolio

Značku Chevrolet si mnozí ještě pamatují z dob působení i v českém prostředí, kdy fungovala jako levnější alternativa k Opelu. Někdejší evropská nabídka ale navazovala na dřívější korejské Daewoo, a tak s tou americkou měla jen pramálo společného. Ostatně i americká nabídka SUV Chevroletu může leckoho překvapit. Je nebývale široká, a to hlavně v těch největších segmentech.

Začněme tím rovnou největším. Jmenuje se Suburban a v dnešní, již dvanácté generaci, debutoval krátce před koncem loňského roku. Tohle 5.733 mm dlouhé „full-size“ SUV s rozvorem 3.406 mm sice využívá rámovou konstrukci jako pick-up Silverado, tuhou zadní nápravu však vyměnilo za nezávislé zavěšení pro vyšší komfort a hlavně více místa v zadních řadách sedadel. Vzhledem k rozměrům není divu, že jsou na výběr dva vidlicové osmiválce (5,3litrový s 265 kW a 6,2litrový s 313 kW), které doplňuje ještě turbodiesel v podobě třílitrového řadového šestiválce s 207 kW.

Stejný základ využívá také o něco menší Tahoe, od letoška vyráběné v páté generaci. Nabídka agregátů je totožná, Tahoe je však „jen“ 5.352 mm dlouhé SUV s rozvorem 3.071 mm.

Pro rok 2021, konkrétně třetí čtvrtletí, je pak připravována nová generace středně velkého crossoveru Equinox, jejíž příchod se posunul kvůli pandemii koronaviru. Agresivně stylizovaný automobil vsadí na výběr mezi motory 1.5 Turbo a 2.0 Turbo a možnost pohonu všech kol.

Na stejnou dobu se posunul také příchod modernizovaného modelu Traverse, který je dnes třetí nejžádanější automobil Chevroletu. Toto bezmála 5,2 metru dlouhé SUV se dočká upravené přídě po vzoru nového Suburbanu, jehož design byl nadmíru pozitivně přijat. Naopak výběr mezi přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem a 3,6litrovou V6 se měnit nemá.

Mezeru mezi 5,2 metru dlouhým Traverse a zhruba 4,6 metru dlouhým Equinoxem vyplňuje zhruba 4,9metrový Blazer. Toto pětimístné SUV, v Číně nabízené také v sedmimístné variantě, nabízí výběr mezi třemi motory. Základem je atmosférický 2,5litrový čtyřválec (142 kW), který doplňuje přeplňovaný dvoulitr (167 kW) a vrcholný šestiválec o objemu 3,6 litru (227 kW).

Nejmenším zástupcem v nabídce SUV Chevroletu je pak Trailblazer. Novinka modelového roku 2021 je 4,4 metru dlouhým automobilem, který dokazuje, že i v USA výrobci dnes nabízejí malé motory. O pohon se totiž postarají nové zážehové tříválce, 1.2 Ecotec (102 kW) a 1.3 Ecotec (115 kW). Ty standardně spolupracují s variátorovou převodovkou CVT, kombinace třináctistovky s pohonem všech kol však znamená použití devítistupňového automatu.

Lincoln: Od luxusní Kugy po obří Navigator

Ani luxusní značka Lincoln patřící automobilce Ford na evropských trzích nepůsobí, přičemž na domácím americkém trhu její portfolio čítá hned čtyři SUV. Nejnovějším z nich je letos modernizovaný Nautilus, středně velké SUV v minulosti prodávané jako MKX, které sdílí techniku s u nás známým Fordem Edge.

Důležitou novinkou faceliftu se stal multimediální systém SYNC 4 s novou dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 13,2", která je v nabídce Lincolnu vůbec největší. Nabídka motorů pak čítá přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec se 186 kW a dvakrát přeplňovanou V6 o objemu 2,7 litru s 250 kW, které standardně spolupracují s osmistupňovým automatem.

Pro koho by byl Nautilus příliš velký, je tu Lincoln Corsair, sdílející architekturu s Fordem Kuga, v USA prodávaným pod jménem Escape. Ten se dočkal nové generace loni, když nahradil model pojmenovaný MKC. Podobně jako Kuga je i Corsair dostupný ve formě plug-in hybridu s atmosférickým čtyřválcem 2.5 Duratec. K dispozici jsou ale rovněž přeplňované zážehové čtyřválce 2.0 EcoBoost a 2.3 EcoBoost.

Jakožto správná americká značka ale Lincoln nabízí i mnohem větší SUV. Tím úplně největším je Lincoln Navigator, kdysi proslavený z prostředí amerických hiphoperů či rapperů. Dnes je tu již čtvrtá generace, vyráběná od roku 2017, která na délku v prodloužené verzi měří přes 5,6 metru. Vůz nadále využívající rámovou konstrukci však už dnes nepoužívá osmiválec jako kdysi, nýbrž dvakrát přeplňovaný vidlicový šestiválec 3.5 EcoBoost kombinovaný s desetistupňovým automatem.

Loni se pak do nabídky vrátil také o něco menší, ale stále na evropské poměry velký Aviator. To je pět metrů dlouhé „midsize SUV“ s třemi řadami sedadel s technikou Fordu Explorer. Podobně jako on nabízí plug-in hybrid s dvakrát přeplňovaným šestiválcem, který stejně jako u americké specifikace Exploreru doplňuje i výchozí třílitrový vidlicový šestiválec twin-turbo.