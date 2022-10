Náklaďák Tesla Semi se konečně vyrábí! První kousky dostane Pepsi

Americká automobilka Tesla (upřímně, spíše její šéf Elon Musk) je známá svými častými sliby, kterým následná realita tak úplně neodpovídá. Patří mezi to i příslib dostupnosti nového vozu do nějakého konkrétního roku, přičemž následný start produkce se opakovaně odkládá. To byl i případ elektrického náklaďáku Semi, jehož výroba konečně odstartovala.

Začátek výroby oznámil Elon Musk prostřednictvím jednoduchého tweetu: „S potěšením oznamuji začátek výroby náklaďáku Tesla Semi a dodání do Pepsi 1. prosince!“ V následném tweetu uvedl, že Tesla Semi nabídne dojezd na jedno nabití 500 mil (cca 805 km) a prý ji bude „super zábavné“ řídit.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Prvním zákazníkem, který se novinky dočká, by dle Muskova tweetu měla být společnosti Pepsi. Mezi další zákazníky by dle dostupných informací měla patřit firma Frito-Lay, dceřiná společnost Pepsi, nebo největší světový pivovar Anheuser-Busch InBev. Pepsi a Frito-Lay prý mají objednáno 100 kusů a již ve své centrále začaly instalovat nabíječky MegaChargers.

Tesla Semi se světu poprvé ukázala téměř před pěti lety, konkrétně v závěru roku 2017. Výroba měla odstartovat o dva roky později, ale zahájena byla až nyní. Původní rezervace byly podmíněny zálohou 20.000 dolarů (cca 500 tisíc korun) a na výběr bylo ze dvou variant tahače, které se liší především dojezdem na jedno nabití a celkovou cenou.

Semi s dojezdem 300 mil (483 km) mělo dle dřívějších informací stát stát 150.000 dolarů (cca 3,75 miliony korun), zatímco s dojezdem 500 mil (805 km) mělo přijít na 180.000 dolarů (cca 4,50 miliony korun). Tesla dále slibuje, že plně naložený model Semi s návěsem o hmotnosti kolem 36 tun zvládne zrychlení z 0 na 96 km/h do 20 sekund. Co víc, čtyři elektromotory pohánějící kola dvou zadních náprav zajistí, že i plně naložený tahač zvládne 5% stoupání rychlostí 96 km/h.

Velikost baterií dosud neznáme, ani ostatní technická data. Bližší informace bychom se snad měli dozvědět s blížícím se termínem dodání do Pepsi. Zatím totiž není jisté ani to, zda bude zákaznická Tesla Semi vypadat přesně tak, jak ji dosud bylo možné zahlédnout v rámci testování či ve službách Tesly.