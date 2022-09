Národní úřad pro bezpečnost po 5 letech zareagoval na moderní zloděje aut

Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) aktualizoval pokyny kybernetické bezpečnosti aut. Novelizované postupy proti zlodějům platí především u nových modelů, které stále častěji napadají hackeři či lupiči schopni odcizit téměř jakékoliv auto bez páčení zámku nebo rozbíjení okna.

Prakticky bezdotykové krádeže probíhají pomocí kybernetických útoků prostřednictvím upraveného softwaru schopného obelstít bezklíčové systémy odemykání či startování. Reakce vstříc nepříznivému vývoji přichází od federálního úřadu po pěti letech nečinnosti, poslední balík pravidel a doporučení vznikl v roce 2016.

Nejnovější aktualizace NHTSA není ani tak sbírkou neměnných zákonů o kybernetické bezpečnosti, jako spíše pokusem o stanovení základní linie toho, co by podle americké agentury měli výrobci automobilů implementovat do sériové výroby. Jednadvaceti stránkový přehled nazvaný Cybersecurity Best Practices for the Safety of Modern Vehicles jmenuje možné ochrany vozidel před únikem zamykacích kódů, startovacích hesel a nově i osobních údajů uživatelů vytipovaných aut.

Veřejně dostupný spis obsahuje doporučení týkající se zabezpečení řídících jednotek, bezdrátové sítě, externích datových portů, aktualizací a firmwaru. Lehce napadnutelné prvky by podle NHTSA mělo být obtížnější zneužít, kromě ochrany se agentura zabývá způsobem výroby nerizikových zařízení třetích stran (čtecí zařízení do konektoru OBD2).

Dlouhá doba přípravy textů byla využita k výzkumu platných opatření ve spolupráci s počítačovými profesionály a automobilkami. Do vývojářského centra Automotive Information Sharing and Analysis Center patří hlavní výrobci a dodavatelé jako Toyota, Volkswagen, Volvo, Mazda, Magna, ZF, Bosch atd. Odborné závěry doplnily postřehy veřejnosti, komplexní dokument ovšem není závazný anebo vymahatelný.

Pět let je v technologickém sektoru věčnost, zrychlený běh času se citelně týká i automobilového průmyslu. Stále více značek nabízí komfortní výbavu vázanou na počítače operující s citlivými daty vozu i majitele. Tempo vyhovuje zlodějům, kteří stíhají trendy a hledají jejich ochranné nedostatky.