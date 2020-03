NASCAR 2020 na vlastní kůži: Show à la USA!

Evropan má tendenci si dělat legraci ze všeho, co se mu na Severní Americe nelíbí. Nemusí to být jen prezident, ale také životní styl nebo motoristický sport.

Šikovně rozdělené peníze

NASCAR je zkratkou pro Národní asociaci závodů produkčních vozů. Pokud lidé hovoří o DNA formule 1 (technicky vyspělé jednosedadlové monoposty s výkonnými motory a odkrytými koly), pak pomyslnou DNA severoamerického šampionátu jsou produkční vozy lehce upravené pro účely závodění. Za duchovního otce seriálu NASCAR je považován William „Bill“ France senior. Sám mechanik a majitel autoservisu ve Washingtonu, který se přestěhoval do dnes ikonické Daytony na Floridě a stál za oficiálním ustanovením NASCAR v roce 1949. O třicet let později byl odvysílán první živý televizní přenos závodu Daytona 500, vlajkové lodi seriálu.

Šampionát má několik úrovní, podobně jako je tomu v případě kontinentálního formulového motorsportu. Protějškem formule 1 je NASCAR Cup series, vrcholová disciplína, která v období od poloviny února až do listopadu absolvuje oslnivý počet 36 závodů! Až na čtyři data se jezdí každý víkend. Jak je pro Ameriku typické, dokáže se jimi náramně si užívat. Zavádí body za vítězství v jednotlivých fázích závodu nebo vyřazovací systém play off. Jde o princip bavit se v každé fázi závodu, nejenom několik posledních kol, jež rozhodují o konečném výsledku.

Zjednodušeně řečeno: pro zisk mistrovských bodů není důležité jen pořadí v cíli. Body generuje také pořadí například na konci 25. nebo 50. kola závodu. Jen si představte, jak by to změnilo průběh velké ceny formule 1. Na rozdíl od F1 tady nejsou finance tajností. Například v úvodním podniku v Daytoně se rozdělovalo o víkendu 23,6 milionu dolarů. Jezdec si může vydělat třeba jen deset tisíc dolarů za závod, ale klidně i milion…

Aktuálně působí v NASCAR značky Ford, Chevrolet a Toyota. Fanouška současných technologických restrikcí v motorsportu možná překvapí osmiválcový atmosférický agregát o objemu 5,86 litru a výkonu 750 koní. Vůz váží skoro 1,5 tuny a dosahuje rychlosti 320 km/h.

Smrt pro větší bezpečnost

Seriál je druhým nejsledovanějším sportem v Severní Americe a má samozřejmě své velké hvězdy. Je-li pro F1 jednou z největších osobností historie stále Michael Schumacher se sedmi tituly mistra světa, pak má NASCAR stále působící osobnost, sedminásobného šampiona Jimmieho Johnsona. Pro rodáka z Kalifornie, kde se konal námi navštívený závod Auto Club 400, je to jeho emotivní derniéra. Je to podobné, jako kdyby Lewis Hamilton oznámil konec kariéry. Jen si představte to loučení na domácí trati v britském Silverstonu a statisíce fanoušků.

Jenže Hamiltonovi je 35 let, zatímco Johnson se loučil ve 44 letech. V zóně pro fanoušky byly fronty na propagační věci s jeho jménem a logem na několik desítek minut. Zájem o reklamní předměty pilotů, týmů, ale i samotné série byl obecně několikanásobně vyšší, než na co jsme běžně zvyklí v srdci velkých cen formule 1.

Další velkou hvězdou seriálu byl sedminásobný šampion Dale Earnhardt. Zemřel v posledním kole závodu v Daytoně 2001 po relativně nevinné kolizi a nárazu do zdi. Oficiální příčinou smrti byla fatální poranění lebky. Zpochybňována v té době byla bezpečnostní opatření šampionátu, například nesprávné používání pásů, přesněji řečeno neochota pilotů respektovat jakákoliv doporučení. Earnhardtova smrt vedla ke zlepšení bezpečnostních opatření a v roce 2013 byla představena takzvaná šestá generace aut.

Samotné závodění nepůsobí dojmem, že je to nefalšovaná alchymie. Technika jízdy, nastavení vozu, strategie, efektivita zastávek v boxech… To všechno jsou aspekty zdobící jeden z nejpopulárnějších motorsportů světa. Dvoumílový ovál původně známý jako California Speedway byl postaven na pozemku zbankrotované ocelárny Kaiser Steel, kde se například točila jedna ze scén populárního filmu Terminátor 2. V sezoně 1994 výstavbu oválu oznámila jedna z nejvlivnějších současných postav severoamerického sportu, dnes již třiaosmdesátiletý Roger Penske. Závodit se ve Fontaně začalo roku 1997.

Doprava fanoušků do areálu je komfortní. V bezprostřední blízkosti oválu vede železniční trať mezi druhým nejlidnatějším městem USA Los Angeles (4 miliony obyvatel) a San Bernardinem, dvousettisícovou destinací necelých 100 kilometrů východně. Speciální vlaky staví přímo u vstupu do areálu ve Fontaně. Američané chtějí, aby se lidé bavili. Na takových aranžmá, jako je pohodlná doprava na jeden z nejklasičtějších oválů amerického motorsportu během hodiny, je to vidět.

Tři sta z místa

Svět motorů chtěl poznat zážitek ze závodu NASCAR z pohledu diváka, takže vynechal novinářskou akreditaci a místo toho se odhodlal posadit na tribunu mezi desítky tisíc dalších fanoušků. Největší dojem? Přímočará srozumitelnost průběhu závodu, která je jedním z nejsilnějších faktorů jejich popularity. Ale také stres! Před závodem totiž na okruh padaly kapky deště a předpověď počasí nebyla nijak přívětivá.

Zatímco evropský fanoušek jásá, když má během velké ceny formule 1 zapršet, pro NASCAR se jedná o jednoznačnou stopku. Oválové závody jsou nebezpečné samy o sobě, za deště prakticky postrádají smysl. Vyhlídka několikahodinového čekání a případného odložení závodu třeba na pondělí, což není nic neobvyklého, vzbuzovala nervozitu.

Kapky se ale umoudřily a přišla show unikátním mixem vzrušení, romantiky a exkluzivity. A tak trochu i kýče. Současný svět je pod silným tlakem evropských vládních autorit, což vede k potlačení zásadních předností spalovacího motoru včetně jeho efektivity. To má za následek bát se přiznat to, co lidi pořád vzrušuje: dobré auto se silným motorem a zvuk, který zvedne adrenalin.

Když po zamávání zelenou vlajkou prosviští formace necelé čtyřicítky aut v rychlosti 300 km/h ani ne pět metrů od vás, je to prostě ono! Dospělý chlap na to kouká s pusou od ucha k uchu a emotivně si připadá jako malé dítě. Jde o zážitek, za který stálo absolvování cesty přes Atlantik. To vše uvedeno americkou hymnou, přeletem stíhaček a sledováním lidí, kteří na tribuny přišli. Starší, mladší, maminy, dědové, babičky, děti. Člověk pak během průletu startovního pole každých čtyřicet sekund stihne i reflektovat na širší rozměr: jak jednoduché je najít prostor pro zábavu.

Jimmie Johnson ten den ve Fontaně závod NASCAR odstartovaný zelenou vlajkou jeho manželkou v přítomnosti dětí nevyhrál. Skončil sedmý za vítězem Alexem Bowmanem. Zážitek to však nijak neovlivnilo. Naopak. Jen se posílil dojem, že na jiném světě naší planety se odehrává ve 36 víkendech něco, co je pro Evropana jen těžko představitelnou zábavou.

Evropskou obdobu této show můžete zažít letos 20. a 21. června na autodromu v Mostě při OMV MaxxMotion NASCAR Show.

Technika NASCAR Motor 5,86 litru, V8 OHV, atmosférické plnění Převodovka manuální, 4rychlostní Váha min. 1508 kg bez jezdce a paliva; min. 1565 kg s řidičem a palivem Výkon 541 kW (725 koní) bez restriktoru; 332 kW (445 koní) s restriktorem Točivý moment 720 Nm Paliv o 98oktanový benzin Šasi ocelový trubkový rám Karoserie hliníková, karbonová kapota Bezpečnost ochranná klec, boční pěnové výztuže, systém HANS

Autor: Tomáš Richtr