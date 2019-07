Rozhovor s Jacquesem Villeneuvem: Co se mu nelíbí na současné F1. Je toho hodně

Výrazné osobnosti mají své nálady a osobitý přístup. Villeneuve je hvězdou evropského seriálu NASCAR. V Mostě se mu nedařilo a dával médiím najevo nelibost. Měli jsme štěstí, že jsme s ním hovořili ještě před začátkem víkendu. Jeho otcem byl bývalý skvělý pilot F1 Gilles Villeneuve.

Svět formule 1 jste opustil před třinácti lety, jak moc se od té doby změnila?

Bývala extrémní. Pokud si vzpomenete na poslední rok s desetiválci (2000), uvědomíte si, že to byly atmosférické třílitry s výkonností kolem tisíce koní. S jedním motorem jste absolvovali kvalifikaci, závod a příští pátek už jste do auta dávali nový. Po každé velké ceně se měnila převodovka. Když se zpětně dívám na videa, vidím, jak obtížné bylo tyto vozy řídit.

Bylo to opravdu tak dramatické?

Ve formuli 1 tehdy vůbec nehrála roli ekonomika tak jako dnes. Teď je pilot po dvou rychlých kolech zavolán zpět do boxů. Je zvláštní, když jezdec během celého kola musí sledovat teplotu pneumatik, šetřit motor, převodovku, zkrátka všechno. O takové věci byste se měli starat při závodě na 24 hodin v Le Mans, ale ne ve dvou hodinách velké ceny F1.

Lákalo by vás vyzkoušet si současný hybridní monopost F1?

Pořád jsou to nejrychlejší vozy na světě, takže z tohoto pohledu ano. Ten „limitující“ způsob závodění by mi však připadal hodně frustrující. Hybridní pohonná jednotka není ani zdaleka to nejlepší, co můžete mít ve formuli 1. Je tam z „politických“ důvodů, a ne kvůli dobré technologii.

Pokud odmítáte takové agregáty, co je podle vás nejlepším možným motorem pro formuli 1?

Jestliže se chcete posouvat technologicky kupředu, bylo by nejlepší stanovit pouze palivové limity pro závod. Ať týmy postaví motor, jaký chtějí. Dostanou 100 kilogramů paliva na závod a k tomu konstruktérskou volnost. Může to být osmiválec, desetiválec, s turbem, nebo bez. Formule 1 se ráda chlubí, jak je spjatá s běžnou produkcí aut. Co mají říkat odpůrci hybridů?

Jaký je váš názor na směsi pneumatik Pirelli a co říkáte plánům na zavedení nízkoprofi lových gum?

Vypadají dobře, ale kvalitní nejsou, pneumatika bude postrádat pružnost. K tomuto rozhodnutí došlo, protože takové gumy chtějí lidé na svých vozech. Ruku na srdce, jsou to děsné pneumatiky!

Kritické hlasy říkají, že budou v F1 způsobovat více defektů…

Pravděpodobně. Fanoušci je ovšem chtějí, protože jim více připomínají jejich civilní auta. Není to zdaleka správná cesta k získání nejlepšího výkonu z pneumatik. Ani u osobáků to nefunguje. Jsou hrozné! Vypadají stylově, takže si je dáte na auto. Já rozhodně ne!

Formule 1 zavedla systém ochrany hlavy pilota Halo. Jaký je váš názor na svatozář, jak je označována?

Pokud si chcete zachránit život, dělejte něco jiného než závodění. Bezpečnost zašla ve formuli 1 se systémem Halo příliš daleko. Motoristický sport má mnoho příznivců, kteří sledují závody proto, aby si říkali, že by sami něco takového nedokázali. Budou si to říkat i teď?

Je to přehnaná snaha o bezpečnost?

Fanoušci vždy věděli, že jezdec jde na limit a riskuje. Přišli jsme o gladiátorskou část sportu, díky které lidé sledují třeba rádi box. V honu za bezpečností se zašlo příliš daleko. Na Halo si všichni zvykneme, ale i tak to nebude mít pozitivní účinek na základnu fanoušků.

V sezoně 2019 míří Lewis Hamilton za šestým titulem mistra světa. Pokoří rekordy Michaela Schumachera?

Šanci neztratí, dokud se nezmění pravidla a bude jezdit za Mercedes. V současnosti jsou jeho vozy neporazitelné.

Takže dominance Stříbrných šípů může být ukončena pouze změnou pravidel?

Ano. Éra hybridních motorů se stala jejich dobou. Stává se obtížné je porazit. Zároveň si musíme uvědomit, že inženýr Mercedesu zodpovědný za design vozu byl ještě před dvěma lety v Maranellu. Takže současný vítězný vůz mohl být rudý.

Kdybyste měl moc, jaké pravidlo byste zavedl do formule 1?

Zbavil bych se hybridních motorů, otevřel formuli 1 druhému výrobci pneu matik, zrušil limity pro využití maximálního množství pohonných jednotek či převodovek a odstranil systém nastavitelného zadního křídla DRS. Snížil bych přítlak vozů a zavedl méně komplikovaná přítlačná křídla.

Bývalý mistr světa F1 Nico Rosberg nebo někdejší promotér Bernie Ecclestone říkají, že by formule 1 měla přejít k elektrickému pohonu. Co si o tom myslíte?

To je nemožné. Formule E nikdy nebude rychlejší, hlavně kvůli váze baterií. Neumí disponovat silou 800 koní s bateriemi ve voze po dobu delší než 45 minut, což je délka závodu formule E. Baterie navíc nejsou čistá technologie, takže jednou budou čelit stejné kritice jako v současnosti naftové agregáty.

Vidíte výhodnější cestu?

Lepší budoucnost nabízí vodík, lidé ale potřebuji slyšet zvuk motoru. Členové z organizátorské organizace 24 hodin Le Mans ACO pracují ve spolupráci na vývoji a testování vodíkového prototypu. V Le Mans by navíc mohly fungovat i elektrické závodní speciály s bateriemi.

Ve formuli E jste jel dva závody. Proč budí šampionát elektrických monopostů pozornost automobilek?

Pouze proto, že finanční náklady zůstávají nízké a tovární týmy je pokrývají z rozpočtů pro marketing.

Takže zvýšení ekonomické náročnosti bude znamenat odliv továrních týmů z formule E?

Ano. V této oblasti není mnoho co vyvíjet. V současnosti je to hlavně stylová záležitost. Nemohu mluvit za značky jako Mercedes nebo Porsche, ale v současnosti jsou náklady nízké a nejedná se o složitou technologii.

Podělil byste se o dojmy z pilotování monopostu formule E?

Díky městským tratím to bylo zábavné. Tyhle závody jsou dobré pro město, hodí se na tyto krátké okruhy. Na tratích formule 1 uspět nemůže, to není vůbec přitažlivé. Dokud zůstane ve městech, bude silným šampionátem. Navíc i běžné elektromobily mají největší využití v ulicích. Formule E nemůže nahradit F1, je to něco absolutně odlišného.

Ve F1 se mluví o bitvě u Ferrari mezi Vettelem a Leclercem. Mohl by Vettel skončit? Kdo by ho nahradil?

Jejich souboj vyhrotila média, v reálu je situace mnohem klidnější. Kdybych měl vybrat náhradu za Vettela, přivedu Lewise Hamiltona, nebo Maxe Verstappena. Nezvolil bych mladého jezdce. Takoví nejsou pro Ferrari vhodní. Velké týmy potřebují zkušené piloty, kteří budou schopni vyhrávat. V tom udělalo Ferrari s Charlesem Leclercem výjimku. V současnosti ovšem je na trhu málo zkušených pilotů.

Mluvíme–li o současných pilotech formule 1, dokázal byste si představit některého jako svého týmového kolegu?

Nevím, protože je osobně neznám dost dobře na to, abych uměl posoudit jejich charakter. Vždy je dobré mít rychlého parťáka, protože díky němu můžete zrychlovat i vy sám.

Existuje nějaký okruh, který vypadl z kalendáře formule 1, ale vy byste ho chtěl zpět?

Možná starý Nürburgring, Severní smyčka měřící třiadvacet kilometrů. Starý dlouhý Hockenheim byl také velmi zábavný, nový tak hezký není. Imola je rovněž hezká trať. Navíc se jedná o okruh, kde jsem býval rychlý, a takové tratě má každý pilot rád.

V současnosti závodíte v NASCAR Whelen Euro Series. S tímto šampionátem jste se dostal do České republiky poprvé?

Ano. Mostecká trať je vážně velmi pěkná a za volantem vozu NASCAR zábavná a má dobrý rytmus. Miluji tento typ závodění. NASCAR je hodně populární u fanoušků. V době, kdy se všude klade důraz na technologický pokrok, diváci se rádi vracejí k těmto starším, jednoduchým a hlučným vozům.

Co byste řekl o závodní technice?

Jsou to vozy velmi podobné kanadské sérii NASCAR. Čtyřstupňová převodovka, shodný trubkový rám a osmiválec. V takové podobě funguje dlouho. Neexistuje žádná elektronika, v autě není palubní počítač. To je dobře, protože tak to kdysi bývalo. Vše je pouze na závodníkovi.

Jste mistrem světa formule 1 a vítězem Indy 500. Myslel jste v Le Mans na to, že vítězstvím v závodě na 24 hodin můžete završit takzvanou trojkorunu motorsportu?

Ano, tehdy jsem o tom hodně přemýšlel, byl to můj cíl. Vždyť v historii to dokázal zatím jediný člověk. V roce 2008 jsem byl v posádce hybridního peugeotu, který skončil druhý. Dnes už jsou bohužel moje šance malé, ale chystají se nová, otevřenější pravidla. Takže uvidíme, co přinese budoucnost. S nějakým novým konstruktérem na scéně se mi možná ještě šance naskytne.

Závěrem na lehčí notu. Prý jste velmi dobrý ve hře na kytaru?

Velmi dobrý určitě ne. Osobně jsem raději skládal vlastní hudbu, ale pak jsem se stal otcem a už nemám tolik času na své zájmy.

Jacques Villeneuve