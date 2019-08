Natočte nastartované auto a dostanete část z pokuty, aneb udáváním za čistší ovzduší

Za čistší ovzduší se dá bojovat mnoha způsoby, britská think thank organizace Bright Blue však přišla s nápadem, který se dá označit jako placené udavačství.

Princip návrhu Blue Bright je totiž následující: Lidé, kteří si všimnou auta s motorem zbytečně běžícím na volnoběh, by měli takový případ zdokumentovat a video pak zaslat úřadům. Jako odměna by jim pak mělo připadnout 25 % z pokuty, kterou úřady řidiči vystaví. A to vše samozřejmě v zájmu čistšího ovzduší.

Think thank Bright Blue, který se podle informací Auto Express popisuje jako „nátlaková skupina pro liberální konzervatismus,“ se prý k návrhu nechal inspirovat v New Yorku. Tamním řidičům autobusů a nákladních vozidel totiž hrozí pokuty v momentě, kdy nechají motor nastartovaný déle jak tři minuty. V případě stání před školami se však časový limit zkracuje pouze na minutu. Porušování tohoto nařízení přitom mohou úřadům oznamovat i občané, kterým stačí natočit přestupek na video.

Bright Blue však nechce toto nařízení zavést jen pro autobusy a nákladní vozy, ale také pro osobní automobily. Nařízení by přitom podle think thanku mělo být uplatněno ve všech „Clean Air zónách,“ což znamená, že v případě zavedení tohoto návrhu by se s ním jako první setkali obyvatelé Londýna. Brzy by se však přidali i obyvatelé Birminghamu a dalších britských měst, kde mají být „zóny čistého ovzduší“ zavedeny v následujících letech. Bright Blue však dodává, že zbylá část z pokut, která nebude vyplacena udavačům informátorům, by měla být využita pro lokální zlepšení ovzduší.

Toho by však chtěli lidé z Bright Blue dosáhnout i jinými způsoby. Například zavedením maximální povolené rychlosti 20 MPH (32 km/h) v místech, kde je v současnosti zavedena maximální povolená rychlost 30 MPH (48 km/h). Navrhují také okamžité zrušení zmrazení daně z pohonných hmot a zavedení zrušení DPH u vozidel s extrémně nízkými emisemi.

Tento návrh však nespadl z čistého nebe, jak upozorňuje web AutoExpress, který na něj upozornil. Již začátkem roku totiž britské ministerstvo dopravy zahájilo debatu, zda nezavést nové pokuty pro lidi, kteří nechávají motory zbytečně běžet na volnoběh. Tehdy se však mluvilo o pokutování pouze v extrémních případech a to až po upozornění od policistů, kteří kontrolují zaparkované vozy.