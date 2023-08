Modernizované Škody Scala a Kamiq mají první ceny, verze First Edition láká výbavou

Shodně od 599.900 korun vstoupily do prodeje Škody Scala a Kamiq po faceliftu, a to v provedení First Edition. Nabídnou 17“ kola, světlomety s technologií LED Matrix nebo systém pro poloautonomní jízdu v určitých situacích. Samočinná převodovka je za příplatek 40 tisíc. Levnější provedení, předpokládáme, přijdou na trh později.