Nechceme odepisovat spalovací motor, říká šéf BMW

Lidem, kteří nechtějí elektromobil, ho vlády těžko vnutí, myslí si Oliver Zipse, šéf automobilky BMW. Proto stále investuje do spalovacích motorů, a mimo jiné také do aut s vodíkovým pohonem.

Řada automobilek se zavázala k ukončení výroby aut se spalovacími motory ve více či méně realistickém časovém horizontu. BMW k nim ale nepatří, naopak je známé tím, že se spalovacích motorů drží a v jednom jinak totožném modelu dokáže nabídnout konvenční, plug-in hybridní i ryze spalovací pohon.

„Nechceme odepsat spalovací motor,“ nechal se slyšet Oliver Zipse, šéf automobilky, na ekonomickém fóru ve Frankfurtu. Důvodem je prostě to, že řada zákazníků nechce elektromobil; prodeje elektrických BMW sice stoupají, ale není to tak, že by o jeden prodaný elektromobil více zároveň znamenalo

Zipse už v minulosti varoval státní i nadstátní vlády před vnucováním elektromobilů lidem, kteří je nechtějí. Podle jeho čerstvého vyjádření si v případě, že se celý autoprůmysl přeorientuje na elektromobily, lidé ponechají své benzínové či naftové auto delší dobu.

V současnosti přitom vozy s konvenčním pohonem co do prodejů s náskokem převládají nad elektromobily. Podle Zipseho není dobře „pomlouvat produkty, které jsou stále v nabídce“.

Automobilka navíc nevěří, že budoucnost je ryze bateriově elektrická; kromě nekončících investic do spalovacích motorů také stále pracuje s vodíkem. Nejčerstvěji odhalila model iX5, který sice není určený k běžnému prodeji – automobilka má vyrobit méně než 100 kusů, lidem je bude zapůjčovat a sbírat od nich zpětnou vazbu – ale nahlíží na něj jako na realistickou alternativu bateriových elektromobilů.