Nedostatek čipů a rušení směn zatím zaměstnanost ve Škoda Auto neohrožuje

"Zaměstnanost to prozatím neohrožuje. Jsme schopni v krátké době pohupovat s personálem nahoru a dolů. Jedná se o vysoce kvalifikovaný a stabilizovaný personál," řekl předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík. Pokud firma zruší výrobní směnu, dostávají zaměstnanci náhradu ve výši 85 procent průměrné mzdy, kam se započítávají například i mimořádné roční bonusy. "Což je nad denním výdělkem. Zaměstnanost mohou ohrozit jiné projekty, jako je ztráta vývojových zakázek, ztráta výroby nářadí dle přidělených produktů. Ještě dopočítáváme teoretické modely v případě výroby čistých e-produktů či kombinovaných e-produktů (hybridy), konvenční pohody, na CNG, biopaliva," uvedl Povšík.

V současné době chybí podle něj čipy například do dveří, způsobené je to hlavně zpomalením a zastavením jejich produkce v Malajsii. "V současné době nemá cenu dopočítávat týdenní výpadky. Vycházíme z toho, že máme pevně nastavený počet nedodělaných vozů, které s nejvyšším úsilím zpracováváme," řekl Povšík. Dokompletování vozidel podle něj provádějí nejzručnější zaměstnanci. "Každé takové dokončené auto musí znovu projít testem pro nejvyšší kvalitu ve prospěch zákazníka," řekl odborový předák.

Dostat hotové vozy k zákazníkům trvá podle Povšíka řadu měsíců. Dodělání vozů se dělí do tří kategorií, a to na jednoduché, složité a nejsložitější, kam spadají vozy, které nejsou pojízdné. "Některé vozy převážíme ze závodu Kvasiny do Mladé Boleslavi, a to díky kapacitě technologií, na kterých se dá vůz dodělat. Z parkoviště manipulujeme jednotlivými vozy prostřednictvím pracovníků logistiky," řekl Povšík.

Pokud zaměstnanci dodělávají vozy dál od závodu, jsou jim vypláceny diety. "Pokud jdou zaměstnanci na přesčas, podléhá to spolurozhodování a dohodě s Odbory KOVO a zaměstnanci dostávají nadstandardní prémie. Jejich výše je různá dle počtu hodin a dne, kdy je práce vykonávána," uvedl předseda.

Potřebné odstavné plochy pro auta se zatím daří sehnat. "Jejich kapacita je dostatečná, ovšem musí to být správné plochy, to znamená se zpevněným povrchem a v blízkosti nesmí být elementy poškozující vozidla, stavební činnost, riziko pádu stromů a podobně," uvedl Povšík. Plochy musí být dobře zabezpečeny proti krádežím a vandalismu a musí být rovněž dobře logisticky umístěny, tak aby nevznikaly další zbytečné dodatečné vícenáklady na přepravu. "Samozřejmě, že pokud to jde, využíváme primárně vlastní logistické plochy," řekl Povšík.

Během prvních dvou srpnových týdnů je ve škodovce celozávodní dovolená. Některé provozy ale odstavily výrobu již ve středu. Podle informací ČTK je také pravděpodobné, že řada směn bude odřeknuta také po celozávodní dovolené, bude záviset na aktuální situaci s díly.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.