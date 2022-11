Nejdelší Viper stojí skoro 4 miliony Kč

Natahovací Viper prodávaný za 160 tisíc dolarů (3,9 milionu Kč) patří mezi nejdelší provedení svého druhu. Americká zmije zažila během let 1991–2017 pět generací SR až VX, ale nikdy žádný kus nesuploval roli limuzíny. Tříprostorové uspořádání nabízí mercedesy, lincolny, hummery a podobné značky či modelové řady, velkoobjemové GT jako Viper patří mezi rarity luxusní přepravy hvězd.

Rozvoz celebrit a VIP v neokoukaném stylu nabízí velmi dobře protažený prototyp Viperu, který vznikl nástavbou základních komponentů verze RT/10. Úvodní kus druhé generace ctí drsnou pověst, protože pod kapotou bije benzínový osmiválec s mohutným výkonem okolo 395 koní (291 kW).

Kromě silného motoru byly dodrženy i základní tvary a poznávací znamení legendy od Dodge. Mezi nárazníky vedou tolik typické rychlé pruhy, ještě tradičnější doménou Viperu jsou nafouklé blatníky, kulaté mlhovky vepředu, dělené zadní svítilny obloukového tvaru nebo dva větrací otvory v kapotě včetně výdechů za blatníky.

Konstrukce odpovídá designu továrního originálu, jen byl mezi řidiče a cestující vložen malý obývací pokoj. Prostor pro pasažéry vyplňují dvě anatomická sedadla, zbytek plochy limuzíny je osazen koženým posezením pro účastníky volné zábavy pod otevřeným nebem. Absence střechy je opravdová, auto nemá žádnou zálohu pro případ deště, přičemž údržbu usnadňuje všudypřítomná kůže odolná proti znečištění. Lesk černého čalounění potvrzuje, že verze kabriolet není pro provoz v Missouri žádný problém.

Do velkorysého interiéru se poskládá oficiálně 10 cestujících, hubených děvčat by se posadilo ještě více, ale chyběly by jim homologované pásy. Bezpečnost při převrácení střeží dva rámy, jejich pozice zpochybňuje šance na zmírnění následků těžší nehody. Naopak zcela funkční je tažné zařízení, které je odnímatelné čili nehyzdí stylovou záď Viperu, přitom je neustále připravené do akce.

Bílý Viper měří 7,6 metru a prodávající slibuje příjemnou manévrovatelnost. Při jízdě rovně lze uvěřit, zatáčky či městské proplétání mezi diskotékami už bude horší disciplína. Nejsložitější řízení nastane po připojení vozíku, dodatečně montovaná skrytá koule uveze další zásoby šampaňského nebo něčeho tvrdšího. Poslíčkovi za sportovním volantem uleví aspoň automat, podle údaje na odometru má technika za sebou 6.496 mil (10.454 km).

Nízký počet kilometrů nahrává vysoké ceně, ale kromě výstřednosti neokoukané limuzíny jsou necelé čtyři miliony korun troufalým požadavkem. V okolí Missouri jsou sériové Vipery prodávány zhruba za třetinové částky, na druhou stranu je seriálová zmije dopovaná steroidy připravena okamžitě vydělávat za pronájem na svatby, rozlučky se svobodou, oslavy narozenin, rozvozy VIP klientů a společenské smetánky.