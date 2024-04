Fenomén Sébastien Loeb: Rallyeovému světu začal dominovat před 20 lety

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V roce 2003 jsme byli svědky souboje o titul do posledních metrů mezi Petterem Solbergem a Sébastienem Loebem. „Zelenáče”, co se týče boje o mistrovský titul, nakonec v cíli šampionátu dělil pouze jeden bod a to ve prospěch norského vikinga Solberga.

Je začátek roku 2004, těsně před startem nové sezony šampionátu WRC. Mezi největší favority na titul patří úřadující šampion Solberg se Subaru Impreza WRC, Loeb v Citroënu Xsara WRC a také dvojnásobný šampion Marcus Grönholm s novým náčiním v podobě modelu Peugeot 307 WRC. Ročník 2004 nakonec nebyl natolik napínavý jako ten předchozí, ale co bude následovat po něm, čekal málokdo.

První titul

Sébastien Loeb vkročil do ročníku 2004 plný odhodlání vrátit loňskou porážku svému hlavnímu rivalovi Petteru Solbergovi. Loebovi se povedl zejména začátek roku v podobě vítězství na Monte Carlu a ve Švédsku, zatímco Solberg výsledkově paběrkoval (7. a 3. místo).

Po sedmé soutěži mistrovství světa, Turecké rallye, měl Loeb na kontě 4 výhry a s 53 body vedl šampionát. Druhý Solberg měl dvě výhry a 44 bodů. Další ostrý souboj je na světě!

Po Turecku se šampionát přesunul do Argentiny. Zde pro Solberga začala nepříjemná série tří odstoupení za sebou, přičemž Loeb do své bodové kasičky přispěl dalšími 23 body. Do konce sezony zbývalo šest závodů a Loeb vedl šampionát o 29 bodů, nikoliv před Solbergem, ale pilotem Fordu Markko Märtinem.

Solberg byl i přes obří ztráty odhodlaný dostat Loeba pod tlak. Následující tři soutěže vyhrál, ale Loeb mu pokaždé zdatně sekundoval. Tři závody před koncem roku tak dorazil na domácí Korsiku s 26 bodovým náskokem před Solbergem. Ten potřeboval dokončit soutěž minimálně na druhém místě a doufat, že Loeb nebude mít závod bez problémů. To se však nestalo a Loeb druhým místem na Korsické rallye stvrdil svůj první titul šampiona.

Sébastien Loeb se stal teprve druhým šampionem z Francie, a sice přesně deset let po Didieru Auriolovi.

Pokračující dominance s Xsarou

Třetí pokračování rivality Loeb vs. Solberg jsme dostali o rok později. Rok začal lépe Solberg a to díky dvěma vítězstvím ve Švédsku a Mexiku. Loeb sice vyhrál na Monte, ale poté nedojel ve Švédsku a v Mexiku byl po problémech až čtvrtý.

Vedení v šampionátu si norský pilot udržel ještě po čtvrté soutěži na Novém Zélandu, aneb Loeb 25 vs. Solberg 26. Právě na Novém Zélandu ale odstartoval Loeb krasojízdu, kterou před ním ještě nikdo nepředvedl. Vyhrál celkem šest soutěží v řadě a v šampionátu si vytvořil náskok, který si už nenechal vzít.

Titul slavil v Japonsku, tři podniky před koncem sezony. Loeb vyhrál v roce 2005 rekordních deset podniků a stal se jednoznačným benchmarkem pro zbytek rallyeového světa.

Rok 2006 přinesl v týmu Citroën změny. Tovární tým se začal naplno soustředit na vývoj nového speciálu C4 WRC a ze šampionátu se na rok stáhl. Loeb využil úzké spolupráce francouzské automobilky s belgickým týmem Kronos, který celý ročník 2006 provozoval dvě Xsary WRC.

Pokud si někdo myslel, že absence továrního týmu Loeba zastaví, byl na omylu. Loeb byl lepší než kdy dřív a v úvodních 12 podnicích šampionátu byl celkem osmkrát první a čtyřikrát druhý!

Cesta k třetímu titulu v řadě byla otevřená. Čerstvý rekordman v počtu vyhraných rallye si v září po pádu na horském kole zlomil ruku natolik nešťastně, že musel na operaci. Bodový náskok byl však natolik velký, že Loeb mohl zbytek roku prosedět na gauči a rehabilitovat ruku. Třetí titul byl perfektním zakončením éry modelu Xsara WRC.

Nové náčiní a překonání legend

Do roku 2007 naskočil do kolotoče WRC zpět tovární Citroën a to s očekávanou zbraní v podobě speciálu C4 WRC. Víceméně celý ročník byl hlavně o souboji úřadujícího světového šampiona s odcházející legendou Marcusem Grönholmem.

O napínavosti sezony svědčí fakt, že se poprvé od roku 2003 o mistru světa rozhodovalo v jejím posledním podniku. Grönholm dělal maximum, ale Loeb si třetím místem pojistil čtvrtý titul v řadě, čímž vyrovnal legendy sportu Tommiho Mäkkinena a Juhu Kankkunena.

Po odchodu největšího soupeře posledních let Grönholma zněla rallyeovým světem otázka: Kdo Loeba porazí? Vrátí se do své původní formy Subaru se Solbergem, nebo se předvede čerstvá jednička Fordu Mikko Hirvonen?

Nakonec Loeba neohrozil nikdo. Získal rekordních 11 vítězství, pátý titul a stal se oficiálně nejlepším rallyeovým pilotem všech dob.

Nemá dost

Nejeden člověk by si sám sobě pověděl, co bude dál? Veškeré rekordy sice patřily Loebovi, ale usnutí na vavřínech se nekonalo. V roce 2009 vyhrál úvodních pět podniků a nikdo nepochyboval o tom, že titul půjde opět do rukou Loeba.

Přísloví „zajíci se počítají vždycky až po honu” bylo pro druhou polovinu této sezony pravdivější než kdy dříve. Loebovi se nedařilo, zatímco Hirvonen vyhrál čtyři podniky za sebou. Dva podniky před koncem ročníku ztrácí Loeb na Hirvonena v tabulce šampionátu pět bodů!

Loeb v pravý čas zatnul zuby a zbylé dva podniky vyhrál. Hirvonen dělal se svým Focusem RS WRC, co mohl, ale premiérový titul mu unikl o pouhý bod. Je to už šest let, kdy rallyeovému světu vládne Sebastien Loeb.

Byl tento napínavý souboj předzvěstí sesazení krále? Nikoliv. Rok 2010 byl v podání Loeba jedním z nejdominantnějších v jeho kariéře. Reálného soupeře v boji o titul neměl, šampionát vyhrál i díky novému bodovému systému s rekordním náskokem 105 bodů. Sedmý titul byl unikátní v tom, že napříč závodními sériemi vyrovnal sedminásobného šampiona formule 1, Michaela Schumachera.

Nový vůz, rozbroje s týmovým kolegou a nejtěžší boj o titul

V dalším roce se stal týmovým kolegou Loeba krajan a jmenovec zároveň - Sebastien Ogier. Šampionát WRC navíc prošel změnou technických regulí, což znamenalo příchod nového závodního speciálu DS3 WRC. Ogier se měl od staršího Loeba učit, aby po jeho blížícím se konci kariéry převzal pochodeň Citroënu. Osud a schopnosti mladého Ogiera tomu však chtěly jinak.

Ogier od prvních kilometrů nového ročníku ukázal tvrdé lokty a jednotlivých podnicích zvládal Loeba v přímých soubojích porážet. Vztahy ochladly, zatímco tým stál více za zkušenějším Loebem. Interního souboje v Citroënu využil Mikko Hirvonen. Do posledního podniku ve Walesu šel se ztrátou šesti bodů na Loeba, třetí Ogier měl již jen matematickou šanci na zisk titulu.

Od samého začátku soutěže se Loeb s Hirvonenem přetahovali o desetinky. Po šesté rychlostní zkoušce šel dokonce Hirvonen do vedení a bylo zaděláno na další legendární souboj. V následující rychlostní zkoušce ale Hirvonenovi selhal motor na jeho Fiestě WRC a bylo po nadějích. Ogier po ulomeném kolu v první erzetě byl dávno ze hry a Loeba tak na cestě na osmým titulem nezastavila ani havárie mezi rychlostními zkouškami a odstoupení ze soutěže.

Suverénní poslední titul a (ne)úplné loučení s WRC

Fanoušci, kteří se těšili na pokračování souboje generací v podobě Loeba a Ogiera, byli zklamáni. Ogier se po zhoršení vztahů v týmu rozhodl pro projekt Volkswagen, který oznámil vstup do šampionátu WRC od roku 2013. Pro rok 2012 se účastnil podniků světového šampionátu s vozem nižší kategorie (Škoda Fabia S2000).

Novým týmovým kolegou Loeba byl jeho největší soupeř z posledních let, finský závodník Mikko Hirvonen. Hirvonen bohužel ve francouzském týmu Loebovi vůbec nestačil a cesta za posledním, devátým titulem byla jednou z těch snadnějších.

Během tohoto roku Loeb ohlásil, že se v roce následujícím zúčastní pouze několika soutěží. Tímto rozhodnutím nastal konec obří dominance, která nemá ve světě motorsportu obdoby. Pojďme si Loebovi dominantní devítiletku přiblížit v číslech. V období let 2004 až 2012 Loeb absolvoval 126 podniků ze 130 možných, vyhrál 72 z nich a na pódiu byl 103x!

Fenomén Loeb si do světa WRC odskočil ještě v letech 2013, 2015, 2018 a v období let 2020 až 2022. Na Rallye Monte Carlo 2022 se stal v 47 letech nejstarším vítězem v historii šampionátu.

Zdá se být neuvěřitelné, že je to již 20 let od startu za prvním mistrovským titulem nejúspěšnějšího rallyeového jezdce všech dob. A kdo ví, možná ještě fenomén Loeb neřekl ani po dvou dekádách své poslední slovo.