Nejlepší sběratelé automobilů za rok 2021. Známá jména? Budete překvapení!

Obdiv jedinců schopných opatrovat vzácné automobilové modely je na denním pořádku, ale ohodnotit či seřadit takové šťastlivce je ojedinělá výzva, které se ujala společnost The Classic Car Trust. Organizace poskytující plnohodnotné služby vlastníkům motorizovaných klasik je jedna z mála subjektů vydávající respektovaný žebříček nejlepších sběratelů současnosti.

Ročenka zvaná The Key seřazuje jednotlivce na základě mnoha ukazatelů, přičemž nejde jen o peníze. „Rádi bychom zopakovali, že hodnocení stovky nejlepších sběratelů není založeno pouze na ekonomické hodnotě sbírky,“ uvádí editor s tím, že ekonomická stránka tvoří pouze polovinu kritérií, zbývající podíl je založen na přístupu ke kolekci a její historické či kulturní hodnotě. Do výsledných statistik promlouvá rovněž účast anebo ocenění na významných mezinárodních akcích.

Nejlepším sběratelem za rok 2021 byl vyhlášen Arturo Keller, který zvítězil s celkovým skóre 84 bodů. Velice skromný Američan by o sobě nic podobného nikdy neprohlásil, protože je prý abnormálně rezervovaný vzhledem k majestátnosti úžasných aut v garáži. Například černý Mercedes-Benz 540K z roku 1938 vyhrál loni Best of Show na Pebble Beach Concours d'Elegance. O Kellerovi se také říká, že nevyhledává záři reflektorů, ačkoliv patří mezi klíčové postavy světa klasických veteránů.

Oproti minulému vydání The Key se na druhé místo posunul Evert Louwman. Do obhajoby absolutního vítězství chyběl necelý bod, i tak se nizozemský pokračovatel rodinné tradice nemusí stydět zejména při pomyšlení na otce, který Everta kdysi nakazil láskou k originálním automobilovým pokladům. Po zdědění autobazaru i začínající sbírky došlo k rozšíření portfolia o nejdůležitější muzejní kusy evropské a mezinárodní produkce. Téměř všechna vozidla jsou dokonce zachována v původním stavu.

Třetí umístění mezi elitou obsadil Ralph Lauren (83 bodů). Prošedivělý módní guru z USA netají vášeň pro charismatické automobily rostoucí hodnoty. „Auta o vás říkají tolik, co vaše oblečení,“ myslí si udavatel trendů a dodává, že vnímá vozidla jako umělecká díla vytvořená nejen pro rychlost, ale také pro styl a krásu.

Imaginární stupně vítězů těsně unikly Milesi Collierovi. Jeho výsledek 82,53 bodů opět vychází z výchovy, když Miles nasával úžas automobilového prostředí během dospívání. Narodil se do americké rodiny motoristických nadšenců, tudíž vyrostl v prostředí řvoucích motorů. Otec a strýc stáli za počátky závodění ve Spojených státech, prakticky nebylo jiné možnosti než pokračovat v automobilovém odvětví.

Celkovým pohledem na výsledky bylo do prvních 25 nejvyšších pozic nominováno hned 20 Američanů a z top 100 se k USA hlásí 56 sběratelů. Společností The Classic Car Trust dále poznamenává, že průměrný věk žebříčku The Key letos vychází na 72 let, což je o rok méně než loni. Pod 50 let se dostali jen Richard Workman, Pablo Perez Cornpanc a Francois Perrodo. Kromě Laurena převažují neznámá jména fakticky užitečných jedinců, kteří drží ochrannou ruku nad dochováním automobilové minulosti.