Nejlevnější Hyundai a dva jiné trhy: Rozdíly v bezpečnosti jsou propastné!

Všeobecně se ví o tom, že bezpečnostní standardy, které musí nové vozy splňovat, se napříč světem liší. V Global NCAP se to rozhodli demonstrovat srovnáním bezpečnosti vozů, které jsou dostupné ve dvou sousedících zemích – USA a Mexiku. K tomuto účelu byla použita nejlevnější vozidla na každém z trhů. V obou případech jde o vůz značky Hyundai, přičemž v Americe se jedná o model Accent a v Mexiku o model Grand i10.

Hyundai Accent pro americký trh se vyrábí v Mexiku a do jeho základní výbavy patří šest airbagů a elektronická kontrola stability (ESC). Naproti tomu Hyundai Grand i10 pro mexický trh vzniká v Indii a musí si vystačit pouze s dvojicí předních airbagů. Co se stalo, když tyto dva vozy v Global NCAP poslali proti sobě? Můžete se podívat na videu zhruba od času 1 minuta a 40 sekund:

Video se připravuje ...

Už z videa je jasné, že si model Grand i10 nevedl nejlépe. Zatímco v případě modelu Accent byl podle Global NCAP výsledek nárazového testu dobrý a jeho konstrukce se ukázala jako pevná, konstrukce Grand i10 byla označena za nestabilní. Malý Hyundai prodávaný na mexickém trhu nabízí jen chabou ochranu s vysokým rizikem, že řidič nepřežije nebo utrpí velmi vážná zranění.

Srážka v případě Grand i10 vyústila ve zborcení oblasti dveří, ohnutí sloupku A a posunutí volantu směrem k řidiči. Přestože jsou dva airbagy lepší než žádné, nesvedou tolik, co šestice vaků v modelu Accent. Dokonce i čelní sklo modelu Accent zůstalo prakticky netknuté, zatímco v Grand i10 popraskalo na několika místech.

Jedním z důvodů, proč dva sousední státy nabízí nejlevnější vozy s diametrálně odlišnou základní úrovní bezpečnosti, jsou i předpisy platné pro jednotlivé trhy. V Mexiku navíc chybí dostatek informací pro zákazníky, které by mohli při nákupu vozu zohlednit. Alejandro Furas, generální tajemník Latin NCAP, to komentoval slovy: „Tento test je upozorněním pro spotřebitele, regulační orgány a výrobce automobilů. Všichni spotřebitelé mají právo očekávat stejnou úroveň bezpečnosti svých vozů, bez ohledu na to, kde žijí. Rozdíl v bezpečnosti napříč hranicemi by už neměl existovat. Žádáme výrobce, aby přestali používat strategii dvojího standardu.“

Výkonný ředitel nadace Towards Zero Foundation, která se snaží snížit úmrtí a vážná zranění na silnicích na nulu, David Ward, se k výsledku testu vyjádřil takto: „Je velkým zklamáním vidět takový rozdíl v bezpečnosti vozidel mezi Mexikem a USA. Jeho hlavním důvodem je neúnavné lobování mexické asociace výrobců automobilů za odložení uplatnění minimálních bezpečnostních norem OSN pro vozidla. Nejprve se tak stalo u předních a bočních nárazových testů a elektronické kontroly stability, nyní znovu u ochrany chodců.“

Přestože se test zaměřil na rozdíly v bezpečnosti vozidel mezi Amerikou a Mexikem, dvojí standardy platí napříč světem. Týkají se také většiny výrobců automobilů, nejen značky Hyundai, jejíž vozy byly k nárazovému testu použity. I zákazníci na jednotlivých trzích mají o bezpečnosti nabízených vozů různé informace. Informovanost zákazníků pak může stát za jejich odlišnými preferencemi, kterým se přizpůsobují výrobci. Cílem Global NCAP a podobných organizací je sjednotit úroveň bezpečnosti vozů a informovanosti zákazníků na celém světě.