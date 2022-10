Nejmenší obytňák na světě? Nejspíš tento Suzuki Super Carry Camper

Život v obytném voze se stává už tak běžnou činností, že nás málokterý příběh cestovatelů na volné noze zaujme. V tomto případě nás ale napadá, jak se do tohoto může někdo vůbec vejít?

Více než třicet let staré Suzuki Super Carry je jedno z nejmenších, ne-li úplně nejmenší obytný vůz na světě. Prohání se po půvabných skotských silnicích a život v něm zdokumentoval skotský youtuber Calum.

Calum žije na ostrově Raasay ve Skotsku. Raasay je malý ostrov na severu země, kde funguje ve velkém lodní přeprava. Calum jako malý klučina sledoval, jak vozy Suzuki Super Carry pomáhaly s vykládáním nákladů z lodí.

Tyto vzpomínky zůstaly v Calumovi natolik silné, že si o několik let později jako dospělý postavil ze Suzuki Super Carry vlastní obytný vůz. Na první pohled se nejedná o zcela vhodný model pro život na cestách. Na délku totiž měří pouhých 3,1 metru. Pod předními sedadly se nachází 1,0litrový motor o výkonu 40 koní s pětistupňovou manuální převodovkou.

Ve voze se nachází téměř vše, co se od obytného vozu běžně vyžaduje a možná také něco navíc. Má kuchyňku, jejíž součástí je malé umyvadlo a campingový vařič, který nahradil původní plynový. Calum ve videu vysvětluje, že se v kuchyňské části velmi těžko pohybuje a proto uvažoval o přesunu skříňky do jiné části vozu. Do Super Carry se vešla také skříň s úložným prostorem.

Chcete se uvnitř vozu postavit? Není problém, je zde výsuvná střecha! Pokud sklopíte zadní a přední sedadla tak, aby byla naproti sobě, vznikne postel. Není to zrovna pětihvězdičkové spaní, ale pro dobrodruhy dostačující řešení.

Jak je na tom Bamse (takto Calum svůj vůz pojmenoval) se zábavním zařízením? Ve voze je k dispozici herní konzole Sony PSP 3000 a kazetový nahrávač byl nahrazen Bluetooth stereo jednotkou. A proč vlastně název Bamse? Ten je inspirován služebním psem z druhé světové války, který má ve Skotsku dokonce svojí sochu.