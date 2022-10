V dobách, kdy bylo cestování výrazně omezeno pandemickými opatřeními, výrazně stoupla popularita obytných vozů a karavanů. A jejich boom vydržel dodnes. Moderní stroje přitom nabízejí prakticky celoroční využití, za což vděčí kvalitní izolaci i systému nezávislého topení, v praxi to ale nemusí být pro každého. Řada uživatelů se proto rozhodne na zimu své stroje uložit a vrátit se k nim opět až na jaře. Na co ale v takovém případě nezapomenout?

Karavan uklidit a vyčistit, po zimě to půjde jen hůř

Vypustit a vyčistit nádrž na vodu, potrubí a ohřívač

Vypláchnout kanalizační systém

Odpojit plynovou bombu

Odpojit veškerou elektroniku (baterii uložit mimo mrazy)

Utěsnit všechny možné mezery

Vyčistit a ošetřit markýzu

Karavan zvenku navoskovat

Vybrat to správné místo, zvážit použití plachty

Základ je v podstatě stejný, jako při zazimování klasického automobilu. Před zazimováním je proto dobré důkladně umýt karoserii i podvozek, čímž se prodlužuje životnost karoserie i laku a předchází vzniku koroze. U vyšších obytných automobilů je vhodné také důkladně umýt střechu, které se během roku nemuselo dostávat náležité pozornosti. Pokud je vůz vybaven markýzou, nezapomeňte ji zkontrolovat, vyčistit a před složením nechat pořádně uschnout. Pečlivější majitelé mohou klidně sáhnout i po navoskování karoserie. Nezapomeňte i na úkony, které běžně děláte u osobního auta, například zkontrolovat chladivo.

Důkladně umýt, pak schovat

Podceňovat by se neměl ani výběr místa, kde bude stroj k zimnímu spánku uložen. Ideální je uzavřený, zastřešený a ventilovaný prostor, tedy například garáž. Pokud ji k dispozici nemáte, můžete zkusit inzerci, ve které se právě před zimními měsíci nabízí různé pronájmy stodol a podobných míst, kde mohou motoristé za poplatek uskladnit svůj vůz, loď, karavan či obytný automobil. V každém případě by bylo ideální, aby karavan nestál ve vysoké trávě či blátě.

Pokud není uzavřený (nebo alespoň zastřešený) prostor k dispozici, nabízí se jako alternativa použití plachty. Zde je však potřeba věnovat náležitou pozornost jejímu výběru. Obyčejné univerzální plachty totiž nevětrají a zadržují vlhkost, která může vést ke vzniku mechů, plísní, atd. Podobné plachty se navíc obtížně uchycují a jejich plandání ve větru může způsobit poškození laku. Ostatně i uklizení špinavého vozu pod plachtu zvyšuje riziko poškození laku. I drobné nečistoty pod plachtou totiž působí jako abrazivo.

Ideální je proto hledat speciální plachty určené přímo pro vozidla/karavany. Někteří výrobci dokonce nabízejí i výrobu plachty na míru. Tyto plachty jsou prodyšné, snadno se uchycují a některé navíc počítají s otvory pro dveře, takže se do zazimovaného karavanu/obytného vozu dostanete bez nutnosti ho celý odkrýt. Ani zaplachtovaný vůz se však nedoporučuje nechávat pod stromy. Kromě nečistot, které na něj mohou spadnout, totiž v zimě hrozí, že by na něj mohla spadnout i větev zatížená sněhem či ledem.

Pozornost je vhodné věnovat také pneumatikám, kterým nevyhovuje dlouhé stání ani UV záření. Před zazimováním je tedy vhodné pneumatiky dofouknout na ideální tlak, vzhledem k drobným únikům ale není na škodu pneumatiky během zazimování občas znovu zkontrolovat a dohustit. Vhodné je také pneumatiky zakrýt, k čemuž by měla stačit i samotná plachta. Zazimování je navíc ideální příležitost k důkladné kontrole pneumatik, tedy ověření jejich stáří a vzorku. Vyplatí se také od pohledu zjistit, zda se na nich neobjevují různé praskliny či jiná poškození.

Voda, jídlo a nečistoty

Důkladnou péči je však potřeba věnovat i kabině. Základem je vypustit všechny nádrže na vodu, tedy čistou i odpadní, a zbavit se také vody v rozvodech či kohoutcích. Pokud máte vůz i se sprchou, nezapomeňte odmontovat sprchovou hlavici a vypustit vodu z hadice. Pokud je váš obytný vůz či karavan vybaven vodním filtrem, nezapomeňte ho rozebrat a vodu vylít. V důsledku mrazů totiž opět hrozí poškození či zničení. Pozornost věnujte také nádrži toalety, což platí i pro přenosné chemické záchody. Nezapomeňte také uzavřít plynovou lahev, nic ale nezkazíte ani jejím přesunutím z obytného vozu do dílny či garáže.

Celou kabinu je vhodné velmi důsledně vyluxovat a umýt, což platí dvojnásob pro kuchyň. Různé nečistoty se mohou snadno změnit v plísně. Drobky by pak mohly přilákat hlodavce, kteří se snadno dostanou téměř kamkoliv. V prázdném voze by se navíc mohli snadno zabydlet. Z toho důvodu je vhodné také vynést z vozu všechny zásoby potravin, ke kterým by se hlodavci mohli dostat. Chybu ale neuděláte ani s odstraněním koření a dochucovadel, přilákat by totiž mohla hmyz. I lednici je potřeba vyprázdnit, důkladně vytřít a nezavírat – jde o cirkulaci vzduchu. Ze stejného důvodu se doporučuje nechat pootevřené také šuplíky a skříňky.

Cirkulace vzduchu a vlhkost

Samozřejmostí by mělo být odstranění všech cenností nebo elektroniky, odstavené obytné vozy a karavany totiž mohou být magnetem pro zloděje. Už samotné pootevření skříněk by jim však mělo naznačit, že v kabině nic nezůstalo. Pokud ale nechcete nechávat okna průhledná, použijte raději záclonky než rolety. U dlouhodobě stažených rolet totiž může docházet k opotřebení mechanismu.

Doporučuje se také odnést také lůžkoviny a přinejmenším ponechat matrace či polštáře v takové pozici, aby kolem mohl volně cirkulovat vzduch. Chybu ale neuděláte ani s jejich úplným vyjmutím a přenesením do suchého prostoru se stálou teplotou.

Užitečným pomocníkem v boji s vlhkostí v kabině jsou zařízení pohlcující vzdušnou vlhkost, která obvykle nepotřebují žádný zdroj energie. Často se jedná o nádobky s plastovou nádržkou, do kterých se vkládá speciální náplň. Tato zařízení ale obvykle vyžadují občasnou kontrolu a vyprázdnění nádržky na vodu. V boji se škůdci, hlodavci nebo hmyzem mohou pomoci různé odpuzovače i pastičky. Opět je však potřeba pravidelná kontrola.

Když už jsme nakousli energie – pro péči o baterii (automobilu i systémovou baterii obytné části) platí prakticky téměř vždy to samé. Baterii je vhodné na zimu demontovat, uskladnit v prostředí bez mrazů, plně nabít a během zimy kontrolovat, případně dobíjet. Ponechat částečně vybitou baterii napospas mrazům by mohlo znamenat její definitivní konec. Tématu zazimování/dobíjení baterií už jsme se nicméně v minulosti věnovali ve zvláštním tématu.