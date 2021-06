Nejoblíbenější filmová honička? Podle studie ta ze snímku Temný rytíř povstal

Za studií stojí web Uswitch.com, který při tvorbě nejpopulárnějších fimových honiček vzal v potaz několik faktorů. Zaměřil se například na počet zhlédnutí na YouTube, na poměr "To se mi líbí" a "To se mi nelíbí" pod videem a také na hodnocení na stránce IMDb, která se věnuje právě filmům. Na základě dat pak vznikl jakýsi index, ukazující, jaké honičky jsou mezi diváky nejoblíbenější.

Nejlépe ze studie vyšly scény ze snímku Temný rytíř povstal (The Dark Knight Rises) z roku 2012. Honička z filmu o Batmanovi si podle metodiky tvůrců vysloužila skóre 9,06. Maximem je přitom 10.

Superhrdina z Gotham City se objevil i na druhé příčce, konkrétně s filmem Temný rytíř (The Dark Knight) z roku 2008. Následují díla Drive z roku 2011, Baby Driver z roku 2017, Captain America: Návrat prvního Avengera (Captain America: The Winter Soldier) z roku 2014, Šílený Max: Zběsilá cesta (Mad Max: Fury Road) z roku 2015 a Bratři Bluesovi (The Blues Brothers) z roku 1980.

Přehled 12 snímků z nejoblíbenějšími honičkami si můžete prohlédnout níže:

Tabulka pořadí filmů

Kompletní žebříček 52 zkoumaných filmů i s odkazy na videa na YouTube najdete zde. Pro zajímavost dodáváme, že nejhůře dopadla díla Rytmická sekce (The Rhythm Section) z roku 2020 (skóre 0,57) a poměrně překvapivě Gone in 60 Seconds z roku 1974 (skóre 1,76), "původní verze" filmu 60 sekund (Gone in Sixty Seconds) z roku 2000.