Nejvíc sexy závodnice světa: Tyto krásky řádí ve formulích i rallye!

Náš výběr sexy závodnic je vskutku různorodý. Nechtěli jsme bádat jen po evropských zemích, a tak jsme vyrazili i za velkou louži a podívali se na talentované slečny ze zámoří. A asi vás nepřekvapí, že jsme jich tu našli hned několik. Ale nebudeme předbíhat, tady je náš výběr top 10 nejvíc sexy závodnic:

Leilani Münter (USA)

Ač vyrůstala s americkým pasem, narodila se japonsko-havajské matce a německému otci. Za svou kariéru vyzkoušela vývojovou závodní sérii pod šampionátem IndyCar, zúčastnila se také několika nižších závodů Nascar. První kompletní sezonu v závoďáku absolvovala v roce 2006 a na Texas Motor Speedway si připsala nejlepší ženské umístění v historii – skončila čtvrtá. Dost možná byste to z fotek netipovali, ale za tři roky oslaví tato krasavice padesátku. Závodní přilbu už pověsila na hřebík, dnes se věnuje enviromentálním tématům, veganství a elektromobilitě.

Leilani Münter

Ashley Force Hood (USA)

Americká jezdkyně a první žena, která zvítězila v kategorii Top Fuel Funny Car. Než se odebrala k závodnickému odpočinku, vybudovala si pověst jedné z nejúspěšnějších pilotek mezi tzv. drag racery. Pro takovou kariéru měla slušné předpoklady. Její otec je totiž šestnáctinásobným národním šampionem dané disciplíny. A co víc, Ashley vlastního tátu v roce 2008 dokonce porazila! Kromě závodění se věnovala profesionálnímu herectví a modelingu. V loňském roce oslavila čtyřicítku.

Ashley Force Hood

Claire Jedrek (Singapur)

Talentovaná Claire je jednou z mála singapurských závodnic. Její hlavní pracovní náplní bylo pořádání velkých cen Formule 1, do kokpitu závodního vozu si odskočila spíše pro radost. I tak ale sbírala velké úspěchy. V doprovodném závodě F1 v Malajsii skončila na druhém místě a získala tak své první stupně vítězů. Společně s manželem založila motokárové centrum a 13 let zkušeností z mediálního prostředí dnes uplatňuje jako influencerka na nejrůznějších fórech zaměřených kromě jiného i na zdravý životní styl.

Claire Jedrek

Susie Wolff (Velká Británie)

V roce 2014 se stala po 22 letech první ženou, která se zúčastnila plnohodnotného závodního víkendu Formule 1. Manželka současného šéfa stáje Mercedes F1 vyzkoušela za svou kariéru Formuli Renault i cestovní vozy DTM. V roce 2015 však oznámila, že s profesionálním závoděním definitivně končí. Střihla si roli šéfky týmu v elektrických formulích, aby se později začala naplno věnovat vlastní rodině. S Totem Wolffem se jim v roce 2017 narodil syn Jack.

Susie Wolff

Courtney Force (USA)

Tušíte správně, Courtney je mladší sestrou výše zmíněné Ashley. Také ona šla ve šlépějích svého úspěšného otce v odvětví drag race. První velký závod vyhrála roku 2009 v divizi Top Alcohol Dragster. O dva roky později se stala součástí závodního týmu svého otce, kde vystřídala svou sestru, která se s profesionálním závoděním rozloučila. Pestrou závodní kariéru se rozhodla ukončit v lednu roku 2019.

Courtney Force

Vicky Piria (Itálie)

Ale pojďme do Evropy. Vicky Piria se narodila v roce 1993 v Miláně, její kořeny jsou však italsko-britské. Znát ji můžeme z šampionátů Formule Renault Eurocup či čistě ženské závodní série W Series. Před jedenácti lety debutovala v sérii GP3 s týmem Trident Racing. Ač absolvovala celou sezonu, na bodované pozice nedosáhla. Jejím maximem bylo dvanácté místo v monackém sprintu.

Vicky Piria

Shannon McIntosh (USA)

Shannon se narodila v roce 1989 a do závodních strojů usedala od svých pěti let. Na národní úrovni posbírala přes 100 nejrůznějších vítězství. V roce 2012 byla jedinou ženskou účastnicí soutěží The Road to Indy či US F200 National. Za poslední roky už šla závodní kariéra do ústraní. McIntosh spolupracovala s americkým podnikatelem Markem Cubanem na rozvoji sociální sítě Cyber Dust, kromě toho má s nejrůznějšími značkami úspěšné partnerství na sociálních sítích.

Shannon McIntosh

Cyndie Allemann (Švýcarsko)

Cyndie je dcerou švýcarského motokárového šampiona Kurta Allemanna. Kariéru odstartovala – jako většina z jejích kolegyň – na motokárách, aby posléze v roce 2004 přesedla do šampionátu Renault Speed Trophy F2000, kde se umístila na šestém místě. Stejnou soutěž absolvovala o rok později v Německu a skončila dvanáctá. Okusila také evropskou odnož F3, kde však ve dvaceti závodech nebodovala.

Cyndie Allemann

Inessa Tushkanova (Ukrajina)

Narodila se ukrajinským rodičům v roce 1987. Aby ale mohla svou závodní kariéru rozvíjet co nejintenzivněji, přestěhovala se ještě jako mladá pilotka do Moskvy. Její hlavní disciplínou je rallye. Vyzkoušela si roli spolujezdkyně, ale posléze zjistila, že mnohem více jí to baví za volantem. Před deseti lety začala soutěžil ve finském rallyeovém mistrovství, které je jen dva stupínky pod hlavní kategorií tohoto sportu. Ve vlastní sbírce má i pár zajímavých automobilových kousků – upravené Subaru, Mitsubishi Evo či desetiválcové BMW M6.

Inessa Tushkanova

Danica Patrick (USA)

Danica je jednou z největších ženských ikon motoristického sportu. Kariéru odstartovala v deseti letech na motokárách. O šest let později odjela do Velké Británie, kde závodila ve Formuli Ford či Vauxhall. Roku 2008 vyhrála závod IndyCar v Japonsku a stala se první ženskou vítězkou v této sérii. Posléze vyzkoušela několik kategorií Nascar. V dobách své největší slávy byla hodně spojována s množným přestupem do F1 – měla testovat pro Hondu, roku 2010 se hovořilo také o spojenectví s nově vznikajícím týmem US F1 (na startovní rošt se nakonec nedostal). Dodnes Danica patří k nejúspěšnějším ženám napříč motoristickým světem.

Danica Patrick